Кейс TWIGA PR и «Маревен Фуд Сэнтрал»: блог-тур на производство продуктов быстрого питания

Продукты быстрого приготовления давно стали частью повседневной жизни, однако вместе с их популярностью появляется все больше обсуждений о том, насколько они полезны и что на самом деле входит в состав. Чтобы ответить на эти вопросы и показать процесс изнутри, команда TWIGA PR (входит в TWIGA Communication Group) организовала блог-тур на завод «Маревен Фуд Сэнтрал» — производителя брендов «Роллтон», BIGBON, Actibo и других. Об этом команда агентства рассказала Sostav.

Цель проекта — показать аудитории, как устроено современное производство, и через честный пользовательский контент в соцсетях повысить доверие к бренду. Компании было важно привлечь внимание молодых людей от 16 до 35 лет, которые следят за трендами и продуктовыми новинками.

Целевая аудитория

На производство в Серпухове пригласили крупных блогеров двух тематических направлений, чтобы достичь максимального эффекта и охватить разные категории ЦА. Первая группа — это лайфстайл-блогеры, которые создают «живой» контент с юмором и активно взаимодействуют с массовой аудиторией. Вторая — фуд-блогеры, чьи подписчики интересуются продуктами, рецептами и новинками в сфере питания. Участники тура своими глазами увидели весь процесс производства, получили ответы на вопросы от специалистов компании и поделились яркими впечатлениями со своими аудиториями в социальных сетях.

Такой контент стал вирусным, благодаря искренним реакциям и живому формату.

Реализация проекта

Программа блог-тура была выстроена так, чтобы каждый этап не только вовлекал участников, но и давал им возможности для создания контента. Все началось с экскурсии по заводу: блогеры погрузились в производственный процесс, узнали об этапах создания продукта и убедились в безопасности и качестве. После насыщенного дня гостей ждал закрытый ужин в одном из ресторанов Серпухова — в неформальной обстановке гости тура смогли пообщаться с представителями бренда, задать вопросы и обсудить впечатления.

Отдельное внимание уделили креативной части — мастер-классу по кастомизации худи. С помощью брендированных шевронов участники создавали собственные худи, получив готовый контент для социальных сетей. Вещь стала не только приятным сувениром из поездки, но и частью повседневного стиля и рутины блогера.

Фотозона, оформленная в фирменном стиле брендов, стала визуальной составляющей тура — на фоне нее каждый мог сделать снимки и короткие видео.

Еще одним важным элементом стал подарочный бокс для азиатской сервировки: в него вошли продукты брендов, карточки с рецептами и стильная посуда. Такой формат — «распакуй, приготовь, сервируй» — продлил жизнь контенту после тура, превращая блогеров в настоящих амбассадоров бренда даже за пределами мероприятия.

Результаты в цифрах

Каждый блогер привнес собственный стиль, а аудитория активно реагировала на закулисье производства и необычные факты о продукте.

6,4 млн человек — общий охват.

3,2 млн просмотров контента .

108 тыс. лайков.

1 300 комментариев.

Нгуен Хай Иен (Мария), директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал»: В 2025 году мы провели третий подряд блог-тур, и результаты его проведения демонстрируют стабильный рост эффективности и охвата. Наша основная цель — привлечь молодую и активную аудиторию, которая интересуется разнообразными форматами контента и актуальными трендами. Именно поэтому мы фокусируемся на создании аутентичных историй, которые резонируют с молодыми людьми, укрепляя их связь с брендом и формируя долгосрочные доверительные отношения. Такая стратегия помогает оставаться актуальными в условиях быстро меняющихся трендов и предпочтений аудитории.

Владимир Нахатакян, коммерческий директор TWIGA PR: Блог-тур — хотя и классический, но по-прежнему эффективный инструмент. Он каждый раз открывается с новой стороны, ведь все зависит от того, как проявить креатив и чем наполнить программу. Формат дает участникам возможность прикоснуться к бренду «изнутри» и действительно его прочувствовать, а команде проекта — вдохновляться каждый раз на создание чего-то еще более масштабного и цепляющего, что поможет аудитории взглянуть на продукт и индустрию по-новому.

Состав творческой группы

«Маревен Фуд Сэнтрал» (клиент)



Директор по маркетингу: Нгуен Хай Иен (Мария)

Начальник департамента маркетинга: Наталья Иванова

PR-менеджер: Анастасия Белокрылова

Менеджер по цифровому маркетингу: Злата Иванова

TWIGA PR (агентство)

Коммерческий директор: Владимир Нахатакян

Старший PR-менеджер: Мария Чичерина

PR-менеджер: Екатерина Ситникова

Младший PR-менеджер: София Костровская