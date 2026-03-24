Кейс RTA и «Умскул»: как увеличить показатель post-view-конверсий в 2,3 раза выше плана

Digital-агентство RTA и онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» провели охватную рекламную кампанию с использованием видеороликов и баннеров в пик сезона — август-сентябрь прошлого года. По результатам флайта команда перевыполнила план по post-view-конверсиям в 2,3 раза, по показам — в 1,6 раза, по охвату — в 1,7 раза.

В основе результата — эффективная связка: аудитория + креатив, непрерывная оптимизация и экспериментальный метод аналитики, реализованный совместно с технологическим партнером TargetADS .

Цели кампании

Прогреть аудиторию перед высоким сезоном, чтобы в момент высокого спроса школьники и их родители выбирали бренд «Умскул».

Добиться значительного прироста конверсий в августе-сентябре, когда разворачивается наибольшая конкуренция за внимание целевой аудитории, в условиях разогретого инфополя.

Ключевые задачи:

выбор наиболее релевантных источников и форматов;

поиск эффективной связки: аудитория + креатив и ее масштабирование;

рост конверсий и продаж.

Период реализации кампании: 25 августа — 24 сентября 2025 года.

Площадки

В рамках кампании RTA и «Умскул» были использованы следующие источники:

«Яндекс»;

соцсети (на детскую аудиторию);

программатик-платформы.

Мария Ислеим, лидер команды медийной рекламы RTA: Кампания изначально проектировалась под высокий сезон и высокий уровень шума в категории. Поэтому фокус был не на максимальном охвате, а на управляемой архитектуре флайта: контроль частоты, качество контакта и работа с пересечениями аудиторий между источниками. Это позволило прогревать школьников и родителей заранее и подвести аудиторию к периоду пикового спроса без выгорания. В результате медийка сработала как системный драйвер продаж, а не как фоновая поддержка перформанса.

Процесс оптимизации

В ходе реализации кампании проводилась непрерывная оптимизация размещений:

Перераспределение трафика на настройки (площадки, ресайзы, сегменты), дающие наилучшие постклик-показатели и наибольший показатель CTR, чистка площадок с аномально высоким/низким его уровнем.

Ежедневный поиск новых источников трафика для улучшения постклик-показателей.

Определение на ежедневной основе наиболее эффективных таргетингов исходя из показателей CTR, VTR и post-view-конверсий, проведение пересплита в их пользу, отключение наименее эффективных.

Выявление и отбор самых конверсионных площадок, формирование конверсионных кластеров, оценка конверсий на всех уровнях воронки.

Работа с пересечениями аудиторий между источниками.

Управление стоимостью закупки для получения более дешевых лидов.

Генерация новых гипотез для тестирования таргетингов и запуск рекламных кампаний на новые аудитории (супергео на школы Москвы), далее — отслеживание их эффективности.

Запуск рекламных кампаний по аффинитивным интересам (книги, кино, компьютерные игры).

Корректировка частоты, ставок и темпов открутки для оптимальной реализации бюджета.

Корректировка ротации по времени суток и применение мультипликатора ставок.

Исключение из размещения доменов с высоким уровнем роботного трафика.

Расширение BL (черного списка) и WL (белого списка) на основе данных из систем аналитики.

Для медийных кампаний большое значение имеют качество контакта и валидность трафика. На протяжении всего периода размещения отслеживались метрики внимания и вовлеченности для обеспечения максимальной эффективности рекламного сообщения с целевой аудиторией. Средняя видимость креатива составила 85%, время контакта пользователя с рекламным объявлением — 19,5 сек.

В ходе размещения была реализована технология RTA BrandSafety+, которая обеспечила качественную среду для показа рекламы. В результате было исключено более 460 площадок с признаками невалидного трафика и небезопасного окружения, что позволило выйти на минимальный уровень фрода (менее 1%) и обеспечить безопасность репутации клиента, что крайне важно в категории детского онлайн-образования.

Эффективность выбранных площадок

С точки зрения конверсий среди видеоплощадок и баннерных размещений на аудиторию родителей наибольшую эффективность продемонстрировал «Яндекс», среди баннерных размещений на детскую аудиторию — соцсети.

Алла Малахова, специалист по медийной рекламе RTA: Кампания была выстроена как живой процесс с постоянной проверкой гипотез. Мы работали с качеством площадок, средой показа и реакцией аудитории, оперативно усиливая наиболее устойчивые связки и отключая шум. Такой режим позволяет удерживать эффективность медийных кампаний на протяжении всего флайта, даже в условиях высокой конкуренции.

Динамика интереса к бренду

C конца августа по октябрь динамика брендовых запросов продемонстрировала рост в связи с проведенными запусками.

Алеся Харченко, руководитель проектной группы RTA: По итогам медийного флайта мы перевыполнили план по post-view-конверсиям в 2,3 раза, а также превзошли целевые показатели по охвату и показам. В условиях высокого сезонного шума медиа сработало как полноценный драйвер продаж за счет управляемой архитектуры размещения и постоянной оптимизации. Экспериментальный анализ Difference-in-Differences подтвердил реальный инкремент — 600 п. п. и более 3 тыс. дополнительных конверсий.

Тестирование метода DiD

Команды RTA и платформы TargetADS протестировали метод экспериментальной аналитики Difference-in-Differences (DiD), позволяющий максимально точно измерить инкрементальный эффект рекламы.

Основные этапы работы:

Сформировали тестовую и контрольную группы.

Сравнили изменения до и после контакта с медиа: «До» — от момента первого показа баннера в тестовой и контрольной кампаниях для конкретного пользователя; «После» — атрибуция по модели Шепли, которая позволяет учитывать все касания в цепочке и корректно определять incremental от медиа.

Измерили с помощью DiD, сколько дополнительного роста дало размещение.

Проанализировали источники данных о целевых действиях на сайте.

Результаты тестирования

910% — прирост в тестовой группе;

220% — прирост в контрольной группе;

600 п. п. — чистый инкремент;

3 тыс. — количество дополнительных конверсий.

Медийная кампания дала ощутимый вклад при стабильном органическом росте.

Александр Фролов, директор по развитию TargetADS: В этом эксперименте для нас было важно не просто зафиксировать рост post-view-конверсий, а проверить, какую часть этого роста действительно сформировала медийная реклама. Метод Difference-in-Differences позволил отделить эффект размещения от органической динамики спроса, которая в сезонных категориях может быть значительной сама по себе. Полученный инкремент показал, что кампания дала измеримый дополнительный вклад в результат, а не перераспределила уже существующий спрос. Это подтверждает корректность выбранной стратегии размещения и дает бизнесу основу для дальнейшего масштабирования медийных инвестиций.

Данияр Мусаев, руководитель отдела рекламы «Умскул»: Для нас ключевым вопросом был реальный вклад медиа в результат, а не формальная атрибуция. Использование экспериментального подхода позволило отделить влияние рекламы от естественного спроса и принять решения на основе изменений поведения аудитории, а не просто динамики метрик. Это особенно важно в сезонных категориях, где классические модели часто дают искаженную картину.

Итоговые результаты кампании RTA и «Умскул»:

просмотры видеоролика — 10,93 млн;

частота — 2,35;

Post-view-конверсии — 6 706.

Команда проекта:

RTA

Лидер команды медийной рекламы: Мария Ислеим

Специалист по медийной рекламе: Алла Малахова

Младший специалист по медийной рекламе: Дарья Мясоедова

Директор клиентского сервиса: Ольга Врублевская

Руководитель проектной группы: Алеся Харченко

Младший менеджер проектов: Ариадна Ермакова

TargetADS

Директор по развитию: Александр Фролов

Руководитель отдела аналитики: Кирилл Горелов

«Умскул»

Директор по маркетингу: Шамиль Мустаев

Руководитель отдела рекламы: Данияр Мусаев