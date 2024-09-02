Кейс Red Digital и АО «Газпром космические системы»: как расширить аудиторию кампании

На российском рынке спутникового интернета присутствует несколько операторов со схожим составом услуг и ценами. Именно поэтому важно «зацепить» потенциального клиента необычным подходом и креативной составляющей. Команда агентства Red Digital рассказала Sostav, какими инструментами получилось повысить узнаваемости и увеличить абонентскую базу оператора спутниковой связи АО «Газпром космические системы».

О задаче

Задачей планируемой кампании клиента было повысить знание ЦА об услуге спутникового интернета «Газпром космические системы» и увеличить абонентскую базу. Важной задачей при создании креативов также было выделиться среди конкурентов, создать цепляющие вижуалы и заголовки.

С одной стороны, у бренда довольно строгая, консервативная стилистика и бренд-бук, которому необходимо следовать. С другой стороны, — хотелось построить более креативную, отчасти провокационную коммуникацию, построенную на сравнении с самым известным западным конкурентом — Starlink Илона Маска. Идею сравнить российский спутниковый интернет с западным аналогом принёс рынок и потребители, которые спрашивали: «Спутниковый интернет как у Илона Маска?». Таким образом, можно сказать, что Starlink посодействовал росту awareness на российском рынке спутникового интернета.

Разработка концепции

Совместно с креативным агентством Touch Point мы проработали несколько концепций, акцентируя внимание на следующих идеях.

Бережное отношение к космосу. Во время запуска Starlink астрономы осудили Илона Маска за то, что свет от 2 тысяч спутников будет мешать наблюдению за космосом и кратно увеличивает космический мусор. «Газпром космические системы» рационально использует космическое пространство. Используется меньшее количество спутников, которые не влияют на наблюдения астрономов. Качество, а не количество. Технически Starlink обеспечивает покрытие спутниковым интернетом за счёт огромного количества спутников, потому что они находятся на низкой орбите (LEO) и просто не в состоянии обеспечивать с этой орбиты широкие зоны покрытия на Земле. «Газпром космические системы» предоставляет аналогичное покрытие и качество услуг, используя всего 5 спутников, потому что они находятся высоко, на геостационарной орбите (GEO). Конечный пользователь не увидит разницы. Меньше спутников — те же услуги. Забота о Земле, а не о Марсе. Илон Маск отдает все свои силы покорению Марса, и это новаторское видение позволяет продвигать глобальные изменения в космосе. У «Газпром Космические Системы» другая задача — обеспечить стабильную связь на родной Земле, прямо сейчас.

В итоге была выбрана концепция, основанная на игре слов: «МАСКА + МИСТЕР X» — основатель Starlink Илон Маск одновременно является и владельцем социальной сети Twitter, которую он переименовал в X. Также была обыграна популярная фраза: «Как тебе такое, Илон Маск?».

Было предложено несколько слоганов на основе этой концепции:

«Срываем маски! Спутниковый интернет по всей России за 750 руб. в месяц. Как тебе такое, Мистер X?»

«Стабильный спутниковый интернет по доступной цене. Как тебе такое, Мистер Х?»

«Время сорвать маску! Российский спутниковый интернет от «Газпром космические системы». Как тебе такое, Мистер X?»

Юлия Бабкина, руководитель розничного направления компании «Газпром космические системы»: Подключение оборудования для спутникового интернета — не импульсивная покупка. Пользователи присматриваются к технологии, изучают оператора, сравнивают несколько предложений на рынке и анализируют отзывы. Поэтому наша кампания была нацелена не только на лидогенерацию, но и на повышение узнаваемости бренда. В креативе коммуникации мы использовали лозунг «Как тебе такое, Мистер Х?», который и без имен стал вирусным в регионах, прочно ассоциируясь с известным брендом спутниковой связи. Чтобы увеличить число касаний с ЦА, которая уже видела нашу рекламу, мы использовали ретаргетинг. Предложенное агентством Look-A-Like моделирование позволило расширить аудиторию кампании и получить на 34% больше качественных и релевантных лидов, чем было запланировано на старте.

Мы установили следующие KPI:

налаживание регулярных заявок с контекстной рекламы;

увеличение post-view конверсий.

В первую очередь мы обработали уже имеющиеся данные о пользователях клиента, полученные с помощью установленной на сайте аналитики. Это помогло более точно настроить рекламные кампании. Вот какие целевые аудитории мы выделили:

Эти группы потенциально могут быть заинтересованы в установке спутникового интернета.

При запуске кампании мы установили коды, что в дальнейшем помогло нам с оптимизацией. Для увеличения частоты контакта мы также настроили ретаргетинг на тех, кто уже видел рекламу.

В ходе реализации рекламной стратегии мы исключили из продвижения площадки с нерелевантными показателями, а именно с аномально низким или высоким CTR, потерей кликов и так далее. Также мы регулярно оптимизировали настройки по результатам post-click показателей и работали с семантикой в контекстных кампаниях.

Татьяна Микунова, руководитель по клиентскому сервису Red Digital: С брендом «Газпром космические системы» мы работаем не первый год — поэтому для нас было очень ценно и интересно быть причастными к разработке креативной концепции и продвижению бренда. Можем с уверенностью констатировать, что за время проведения кампании узнаваемость и популярность бренда значительно выросли. Идея рекламной кампании отлично сработала на то, чтобы «зацепить» и заинтересовать пользователя. Мы видим это по снижающемуся проценту отказов и радующему нас и клиента падению стоимости заявки. Благодаря хорошей креативной концепции и правильно подобранным объявлениям средний объём выкупаемого трафика составил 94,5%. Это говорит о том, что мы охватываем практически всю целевую аудиторию.

Brandformance-подход для продвижения

Классический маркетинг предполагает две основные стратегии: продвижение бренда или увеличение целевых действий клиента (перфоманс-маркетинг). Долгое время эти стратегии не пересекались, потому что были направлены на разные цели.

Сейчас развивается brandformance — новый подход к маркетингу, который объединяет классические стратегии. Мы рекомендуем его использовать, чтобы клиентам не пришлось выбирать, прокачивать им собственный имидж или работать над ростом продаж. Ключевое условие для использования brandformance — это современные диджитал-инструменты, которые позволяют получать и обрабатывать масштабные объёмы данных, а затем использовать их в рекламных кампаниях и автоматически оптимизировать.

Результаты кампании в цифрах

Баннерная реклама:

CTR — 0,54%;

Количество заявок post-view — 24 шт.;

Количество заявок post-click — 20 шт.

Контекстная реклама:

CPL — 2 524 руб.;

Количество заявок — 1 000 шт. (+34%)

Мы оцениваем проведенную кампанию как успешную. Нам удалось создать более дерзкий и провокационный имидж бренда в рамках строгого консервативного брендбука и за счёт этого получить внимание новой аудитории.