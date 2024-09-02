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02.09.2024 в 14:54

Кейс Red Digital и АО «Газпром космические системы»: как расширить аудиторию кампании

Как использовать космический креатив для роста количества заявок на сайте

На российском рынке спутникового интернета присутствует несколько операторов со схожим составом услуг и ценами. Именно поэтому важно «зацепить» потенциального клиента необычным подходом и креативной составляющей. Команда агентства Red Digital рассказала Sostav, какими инструментами получилось повысить узнаваемости и увеличить абонентскую базу оператора спутниковой связи АО «Газпром космические системы».

О задаче

Задачей планируемой кампании клиента было повысить знание ЦА об услуге спутникового интернета «Газпром космические системы» и увеличить абонентскую базу. Важной задачей при создании креативов также было выделиться среди конкурентов, создать цепляющие вижуалы и заголовки.

С одной стороны, у бренда довольно строгая, консервативная стилистика и бренд-бук, которому необходимо следовать. С другой стороны, — хотелось построить более креативную, отчасти провокационную коммуникацию, построенную на сравнении с самым известным западным конкурентом — Starlink Илона Маска. Идею сравнить российский спутниковый интернет с западным аналогом принёс рынок и потребители, которые спрашивали: «Спутниковый интернет как у Илона Маска?». Таким образом, можно сказать, что Starlink посодействовал росту awareness на российском рынке спутникового интернета.

Разработка концепции

Совместно с креативным агентством Touch Point мы проработали несколько концепций, акцентируя внимание на следующих идеях.

  1. Бережное отношение к космосу. Во время запуска Starlink астрономы осудили Илона Маска за то, что свет от 2 тысяч спутников будет мешать наблюдению за космосом и кратно увеличивает космический мусор. «Газпром космические системы» рационально использует космическое пространство. Используется меньшее количество спутников, которые не влияют на наблюдения астрономов.
  2. Качество, а не количество. Технически Starlink обеспечивает покрытие спутниковым интернетом за счёт огромного количества спутников, потому что они находятся на низкой орбите (LEO) и просто не в состоянии обеспечивать с этой орбиты широкие зоны покрытия на Земле. «Газпром космические системы» предоставляет аналогичное покрытие и качество услуг, используя всего 5 спутников, потому что они находятся высоко, на геостационарной орбите (GEO). Конечный пользователь не увидит разницы. Меньше спутников — те же услуги.
  3. Забота о Земле, а не о Марсе. Илон Маск отдает все свои силы покорению Марса, и это новаторское видение позволяет продвигать глобальные изменения в космосе. У «Газпром Космические Системы» другая задача — обеспечить стабильную связь на родной Земле, прямо сейчас.

В итоге была выбрана концепция, основанная на игре слов: «МАСКА + МИСТЕР X» — основатель Starlink Илон Маск одновременно является и владельцем социальной сети Twitter, которую он переименовал в X. Также была обыграна популярная фраза: «Как тебе такое, Илон Маск?».

Было предложено несколько слоганов на основе этой концепции:

  • «Срываем маски! Спутниковый интернет по всей России за 750 руб. в месяц. Как тебе такое, Мистер X?»
  • «Стабильный спутниковый интернет по доступной цене. Как тебе такое, Мистер Х?»
  • «Время сорвать маску! Российский спутниковый интернет от «Газпром космические системы». Как тебе такое, Мистер X?»
Кейс Red Digital и АО «Газпром космические системы»: как расширить аудиторию кампании Кейс Red Digital и АО «Газпром космические системы»: как расширить аудиторию кампании

Юлия Бабкина, руководитель розничного направления компании «Газпром космические системы»:

Подключение оборудования для спутникового интернета — не импульсивная покупка. Пользователи присматриваются к технологии, изучают оператора, сравнивают несколько предложений на рынке и анализируют отзывы. Поэтому наша кампания была нацелена не только на лидогенерацию, но и на повышение узнаваемости бренда. В креативе коммуникации мы использовали лозунг «Как тебе такое, Мистер Х?», который и без имен стал вирусным в регионах, прочно ассоциируясь с известным брендом спутниковой связи.

Чтобы увеличить число касаний с ЦА, которая уже видела нашу рекламу, мы использовали ретаргетинг. Предложенное агентством Look-A-Like моделирование позволило расширить аудиторию кампании и получить на 34% больше качественных и релевантных лидов, чем было запланировано на старте.

Мы установили следующие KPI:

  • налаживание регулярных заявок с контекстной рекламы;
  • увеличение post-view конверсий.

В первую очередь мы обработали уже имеющиеся данные о пользователях клиента, полученные с помощью установленной на сайте аналитики. Это помогло более точно настроить рекламные кампании. Вот какие целевые аудитории мы выделили:

Эти группы потенциально могут быть заинтересованы в установке спутникового интернета.

При запуске кампании мы установили коды, что в дальнейшем помогло нам с оптимизацией. Для увеличения частоты контакта мы также настроили ретаргетинг на тех, кто уже видел рекламу.

В ходе реализации рекламной стратегии мы исключили из продвижения площадки с нерелевантными показателями, а именно с аномально низким или высоким CTR, потерей кликов и так далее. Также мы регулярно оптимизировали настройки по результатам post-click показателей и работали с семантикой в контекстных кампаниях.

Татьяна Микунова, руководитель по клиентскому сервису Red Digital:

С брендом «Газпром космические системы» мы работаем не первый год — поэтому для нас было очень ценно и интересно быть причастными к разработке креативной концепции и продвижению бренда. Можем с уверенностью констатировать, что за время проведения кампании узнаваемость и популярность бренда значительно выросли.

Идея рекламной кампании отлично сработала на то, чтобы «зацепить» и заинтересовать пользователя. Мы видим это по снижающемуся проценту отказов и радующему нас и клиента падению стоимости заявки. Благодаря хорошей креативной концепции и правильно подобранным объявлениям средний объём выкупаемого трафика составил 94,5%. Это говорит о том, что мы охватываем практически всю целевую аудиторию.

Brandformance-подход для продвижения

Классический маркетинг предполагает две основные стратегии: продвижение бренда или увеличение целевых действий клиента (перфоманс-маркетинг). Долгое время эти стратегии не пересекались, потому что были направлены на разные цели.

Сейчас развивается brandformance — новый подход к маркетингу, который объединяет классические стратегии. Мы рекомендуем его использовать, чтобы клиентам не пришлось выбирать, прокачивать им собственный имидж или работать над ростом продаж. Ключевое условие для использования brandformance — это современные диджитал-инструменты, которые позволяют получать и обрабатывать масштабные объёмы данных, а затем использовать их в рекламных кампаниях и автоматически оптимизировать.

Результаты кампании в цифрах

Баннерная реклама:

  • CTR — 0,54%;
  • Количество заявок post-view — 24 шт.;
  • Количество заявок post-click — 20 шт.

Контекстная реклама:

  • CPL — 2 524 руб.;
  • Количество заявок — 1 000 шт. (+34%)

Мы оцениваем проведенную кампанию как успешную. Нам удалось создать более дерзкий и провокационный имидж бренда в рамках строгого консервативного брендбука и за счёт этого получить внимание новой аудитории.

Red Digital Газпром космические системы
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