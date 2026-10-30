Как изменить позиционирование бренда: кейс ребрендинга Simple Life

Продукт может годами развиваться благодаря качеству, производству и отзывам покупателей. Но в высококонкурентной категории этого становится недостаточно: продукт можно скопировать, а цену снизить. Команда брендингового агентства Supermarket рассказала Sostav, как превратить качество продукта в капитал бренда и создать устойчивую основу для дальнейшего роста бизнеса.

История компании и проблема

Simple Life — бренд домашнего текстиля с более чем шестнадцатилетним опытом производства. Компания работала с крупными клиентами и федеральными сетями, а позже сосредоточилась на собственном бренде. В продукции использовались натуральные материалы и авторские дизайны. Покупатели возвращались за повторными заказами и рекомендовали изделия близким.

Однако на маркетплейсах стали массово появляться похожие предложения. Конкуренты копировали продуктовые решения, упаковку и оформление карточек товаров, предлагая аналоги по более низкой цене. Покупатели могли запомнить комплект постельного белья, но не всегда помнили, какой бренд его произвел. Это усиливало ценовую конкуренцию и создавало риски для лояльности аудитории.

Компании потребовалось пересмотреть подход к позиционированию и разработать систему визуальной идентификации, которая помогла бы отличать ее продукцию от аналогов. С этой задачей Simple Life обратилось в Supermarket.

Аналитический этап: что отличает бренд от продукта

Первым этапом работы стало исследование. Команда Supermarket проанализировала рынок домашнего текстиля, конкурентную среду, присутствие брендов на маркетплейсах и коммуникации внутри категории. Отдельное внимание уделили стратегическим интервью, в том числе с основателем Simple Life Екатериной Лебедевой.

Исследование показало: многие игроки категории делали акцент на скидках, акциях и характеристиках продукции — составе материалов, плотности ткани или цене. Компании продавали продукт, но не всегда выстраивали вокруг него собственную систему смыслов и коммуникацию с покупателем. Для Simple Life это стало основанием пересмотреть подход к позиционированию.

Александр Вагин, руководитель брендингового агентства Supermarket: Мы увидели продукт с определенными характеристиками и потенциал для развития бренда. Но одновременно стало понятно, что покупатели запоминают товар, а не производителя. Конкуренты могли копировать продукт, упаковку и даже оформление карточек товара. Поэтому нашей задачей было создать систему, которую невозможно воспроизвести простым копированием. Именно бренд должен был стать главным конкурентным преимуществом компании.

Идея простого счастья

Во время интервью с Екатериной Лебедевой команда обратила внимание: основатель говорила не только о характеристиках продукции, но и о качестве жизни, заботе о близких, экологичном потреблении, натуральности и простых вещах, которые делают человека счастливым. Эти темы отражали личные убеждения основателя и подход компании к работе.

Так была разработана ключевая идея позиционирования — «Счастье начинается с простого». Современный человек постоянно находится в гонке за успехом, откладывая ощущение счастья на потом. Но многое из того, что действительно делает нас счастливыми, уже рядом: встретить рассвет, выспаться, собраться семьей за ужином или почувствовать комфорт собственного дома.

Эта идея отражала ценности основателя и подход Simple Life к продукту: натуральные материалы и дизайны, созданные собственными художниками. В этой концепции «простота» означает осознанный выбор в пользу того, что важно для человека.

Екатерина Лебедева, основатель Simple Life: Мне понравилось, что бренд начал рассказывать не только о качестве продукции, но и о тех ценностях, которыми мы живем сами. За нашей продукцией стоит команда, которая осознанно подходит к выбору материалов, технологиям производства и хранению — так же внимательно, как если бы мы делали это для собственной семьи.

Новая территория и язык бренда

Supermarket предложил рассматривать Simple Life как лайфстайл-бренд для дома, объединяющий природные мотивы, эстетику простой жизни и личное участие основателя. Такое позиционирование позволяло выйти за пределы категории текстиля и рассматривать возможность выпуска других товаров для дома.

Изменилась и логика общения: сначала состояние и эмоции, затем факты. Вместо перечисления плотности ткани и состава материалов бренд начал обращаться к темам спокойствия, комфорта и заботы. Рациональные характеристики продукции сохранили значение, но стали частью общей коммуникации. Тон общения стал спокойным и дружелюбным, с акцентом на ценности бренда.

Визуальная система и внедрение

Ключевым визуальным образом стала божья коровка, связанная с темами природы и простой жизни. На ее основе команда создала графический знак. Базовым элементом системы стал круг, который отсылает к этому образу и используется в логотипе, паттернах, композициях, упаковке и цифровых материалах.

Система должна была работать на карточках товаров на маркетплейсах, упаковке, сайте и в социальных сетях. Перед внедрением команда провела А/Б-тестирование обновленного оформления на отдельных карточках товаров. После тестирования новый визуальный и коммуникационный подход распространили на все карточки Simple Life на маркетплейсах. Это позволило использовать единые принципы оформления на разных площадках.

Результаты ребрендинга

По данным компании, за период с июня по сентябрь 2026 года продажи выросли на 30%. Brand Lift-исследование, проведенное независимым исследовательским агентством среди 1,5 тыс. покупателей маркетплейсов за тот же период, показало увеличение узнаваемости Simple Life в 4 раза. Конверсия карточек товаров увеличилась на 30%.

Доля продаж без дополнительного дисконта выросла с 40% до 55%. В социальных сетях количество взаимодействий увеличилось с 4 200 до 25 тыс., аудитория аккаунтов — с 40 тыс. до 60 тыс. подписчиков. Дополнительную таргетированную рекламу и продвижение через блогеров практически не использовали. Компания связывает изменения показателей с обновлением позиционирования, визуальной системы и коммуникации бренда.

Ребрендинг изменил визуальное оформление Simple Life и подход к коммуникации. Следующим этапом компания рассматривает выход на новые рынки.

В условиях, когда конкуренты могут воспроизводить продуктовые решения, брендинг становится одним из инструментов дифференциации. В случае Simple Life основой нового позиционирования стала идея «Счастье начинается с простого».