Кейс «Лира» и ГК «Солар»: трансформация SOC Forum в «Неделю кибербезопасности»

В ноябре 2024 года прошла «Неделя кибербезопасности», которая объединила множество компаний, площадок, городов и стран. А общий охват проекта составил более 18 млн человек. Как шла подготовка к мероприятию? Как удалось заинтересовать не только профильную, но и широкую аудиторию? Деталями организации событийное агентство «Лира» поделилось с Sostav.

Клиент

ГК «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграция комплексных решений, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. По данным независимых аналитиков, компания входит в топ-5 европейских и топ-15 мировых сервис-провайдеров по объему бизнеса.

Задача

SOC Forum от ГК «Солар» уже 10 лет собирает экспертов и практиков кибербезопасности страны, являясь площадкой для построения диалога между участниками отрасли. В 2024 году перед агентством «Лира» стояла непростая задача: вывести юбилейный форум на новый уровень и по качеству, и по масштабу.

Подготовка к такому масштабному событию — это объемная и слаженная работа большой проектной группы. Более полугода команды агентства и клиента разрабатывали дизайн и визуальное оформление мероприятия, приглашали к участию партнеров, спонсоров и зарубежные делегации, продюсировали деловую программу, застраивали площадку, работали с персоналом и участниками и так далее.

Кибербезопасность для всех: от традиционных докладов до арт-проектов

За 10 лет отрасль кибербеза претерпела большие изменения. Из узкопрофильной истории кибербезопасность стала одной из актуальных тем, охватывающих все сферы жизни общества. Вместе с отраслью менялся и форум. Он стал отражением этой трансформации — поворота в сторону новой экономики и цифрового общества.

В десятый юбилейный год SOC Forum вышел за пределы одного мероприятия и ограниченного круга тем и стал фундаментом для создания — «Недели кибербезопасности». Она прошла на нескольких площадках и с разными целями, что позволило значительно увеличить аудиторию проекта и добавить новые категории участников: от студентов и школьников до профессиональной аудитории, представителей бизнеса и власти. Проекты «Недели кибербезопасности» реализовались в разных форматах: от лекций экспертов по ИБ в вузах и выставки «Киберкультура» до дней открытых дверей в офисах ИБ-компаний и «Киберночи» в Музее криптографии.

SOC Forum — центральное событие недели

SOC Forum собирает лидеров индустрии, влияющих на отрасль: представителей государственных органов и регуляторов, руководителей ключевых организаций и ИБ-специалистов — исследователей, архитекторов, аналитиков, инженеров, менеджеров.

Аббревиатура SOC известна всем ИБ-специалистам и расшифровывается как Security Operations Center или «центр мониторинга информационной безопасности». За время эволюции форума SOC перестал быть просто техническим термином. Теперь мы расшифровываем его как Security Opportunities and Challenges.

Форум прошел с 6 по 8 ноября на площадке ЦМТ г. Москвы и перешел на новый уровень по охвату и масштабу, сохраняя при этом фокус на эксклюзивный контент и открытый обмен мнениями.

Для проведения форума агентство застраивало первый и второй этаж четвертого подъезда ЦМТ, а также задействовало залы седьмого подъезда и клубного корпуса. Застройка длилась три полноценных дня, и к утру 6 ноября площадка была полностью готова встречать гостей.

Команда «Лиры» и ГК «Солар» уже проводили SOC Forum в ЦМТ г. Москвы в 2023 году. В этот же раз переосмыслили планировку и зонирование пространства, опираясь на прошлый опыт, а также обратную связь от участников и партнеров. Например, вместо стандартной застройки использовали кастомные и функциональные решения. На первом этаже учли не только лаундж-бар с кофе-поинтами, но и пространство для 31 стенда партнеров. При этом они были хоть и в единой концепции, но благодаря кастомизации партнеры имели возможность проявлять себя.

Организаторы также позаботились, чтобы на входе не образовывались очереди, расположив около десятка стоек электронной регистрации и дополнительный гардероб, так как количество участников превышало возможности стационарного.

Мероприятие проходило в течение трех дней, что дало возможность значительно расширить повестку и равномерно распределить участников форума.

Первый день был посвящен диалогу между бизнесом и государством.

Во второй день обсуждали современные технологии и международный кибербез.

В третий день прошел хардкорный технический трек-практикум.

Сами сессии проходили параллельно в пяти залах на втором этаже ЦМТ г. Москвы. Первые два дня программу дня открывала пленарная сессия по острым темам со спикерами. Конгресс-зал после пленарных дискуссий делился на три полноценных зала для докладов.

Анна Александрова, руководитель проекта агентства «Лира»: На пересетап в распоряжении команды агентства был ни больше ни меньше один час. За это время необходимо было не просто возвести разделительные стены залов, но и разобрать вставные элементы главной сцены пленарных дискуссий, а также адаптировать рассадку для участников под каждый отдельный зал. А благодаря новому сетапу конгресс-зала рассадку увеличили по численности до 915 мест.

За три дня работы форума:

примерно 8 тыс. участников посетили событие;

более 300 спикеров выступили перед гостями;

86 компаний-партнеров приняли участие;

15 треков состоялись в рамках деловой программы, включая традиционный регуляторный и международный трек, который появился впервые.

«Кибербез ТВ» — яркий новостной дайджест и событийный стрим

В течение всех дней форума работала студия «Кибербез ТВ», которая собирала весь контент в единый стрим. Сетка эфира была насыщена различными форматами:

трансляции докладов;

новостные дайджесты;

эксклюзивные интервью и выступления топ-менеджеров;

трансляция «Кибербитвы» за колонизацию Марса между командами киберзащитников и нападающих;

ток-шоу, блиц-интервью, стартап-сессии и так далее.

Саму зону студии «Кибербез ТВ» оформили в формате open-space. Хотелось дать больше «воздуха» в кадре и функционально задействовать пространство студии под велком, бэкстейдж с техникой, грим-зону, техническую зону команды, а также сделать интерьер не только удобным, но и стильным. Формат open-space студии убрал визуальные барьеры от офлайн-участников и дал возможность онлайн-зрителям ощутить атмосферу форума.

Всего за три дня работы «Кибербез ТВ»:

28 часов шло онлайн-вещание;

более 50 экспертов выступили в прямом эфире;

более 30 тыс. зрителей подключились к онлайн-трансляции.

«Кибербар» — самая горячая часть форума

Здесь гости могли попробовать тематические напитки в сопровождении DJ-сета, сгенерировать своего марсианского аватара с помощью ИИ, посмотреть трансляции деловой программы форума и «Кибербитвы», а также поучаствовать в интерактивном голосовании.

В прошлом году «Кибербар» был расположен на балконе на втором этаже. Организаторы переместили его на первый этаж рядом с эскалатором — так эта зона значительно увеличилась по площади и стала заметнее для посетителей.

В агентстве продумали и новую концепцию симулятора «Кибербитва», согласно которой команды синих и красных сражались за колонизацию Марса. Игроки принимали участие в кибербитве удаленно — на работе, дома, собирались командами в офисе и так далее. А гости форума наблюдали за ходом состязания в зоне «Кибербара», могли делать прогноз на исход битвы на специальных планшетах и обменивать ставки на коктейли и кофе.

Марсианскую концепцию поддержали с помощью центральной застройки — барной стойки с текстурой поверхности Марса, большого лайтбокса в виде планеты и тематических образов хостес.

Всего за время «Кибербитвы»:

219 игроков из 40 команд приняли участие;

646 ставок сделали гости форума;

8 часов длилось масштабное противостояние за колонизацию красной планеты;

более 2 тыс. авторских коктейлей и кофе получили участники голосования;

65% территорий Марса удалось терраформировать защитникам;

181 цифровой аватар был сгенерирован ИИ для участников форума.

Киберкультура — арт-выставка на улицах Москвы

«Киберкультура» — проект, который позволил привлечь широкую аудиторию к вопросам безопасности в сети. Он прошел с 1 по 30 ноября в формате познавательной экспозиции на центральных площадках Москвы.

Организаторы объединили кибербезопасность и искусство, чтобы доступно и интересно рассказать миллионам людей о том, как защитить себя в цифровом мире. На постерах эксперты семи компаний-партнеров поделились практическими советами, как не попасться на удочку телефонных мошенников, распознать поддельный сайт и защитить свои данные.

Выставка прошла сразу в нескольких популярных локациях Москвы.

Сад «Эрмитаж».

Сад им. Н. Э. Баумана.

Парк «Ходынское поле».

Парк «У Джамгаровского пруда».

ПКиО «Фили».

Сиреневый сад.

Библиотеки СВАО.

Московский метрополитен: медиаэкраны в метро.

Проект вписался в повседневную жизнь москвичей и гостей столицы, превратив привычные маршруты в образовательные арт-пространства. Это позволило охватить более 18,6 млн человек.

Выставка экспортных решений, объединившая 16 стран

В этом году на площадке SOC Forum впервые прошла «Выставка экспортных решений». Она открыла двери 50 делегациям из профильных министерств и крупного международного бизнеса из 16 стран со всего мира: ОАЭ, Эфиопии, Таиланда, Индии, Кубы и так далее.

Иностранные гости познакомились с последними разработками лидеров российского кибербеза и выступили на трех дискуссиях первого в десятилетней истории SOC Forum международного трека деловой программы.

Кибербез-ликбез — серия лекций в вузах Москвы

Студенты — будущее кибербеза и важная аудитория для формирования профильного сообщества. В рамках спецпроекта «Кибербез-ликбез» эксперты из ведущих компаний выступили в вузах Москвы и поделились со студентами инсайтами, горячими трендами, лучшими практиками и карьерными возможностями.

Более 500 студентов из четырех вузов (МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова, РТУ МИРЭА, НИТУ МИСиС) послушали лекции и лично познакомились с компаниями-лидерами кибербеза.

Киберночь в музее криптографии

Эксклюзивно для участников SOC Forum организаторы провели вечернее культурное мероприятие. Около сотни гостей отправились на экскурсии в Музей криптографии, где они узнали секреты древних и современных шифровальных систем, познакомились с историей криптографии, а также научились шифровать и расшифровывать послания на специальном мастер-классе. Специально для иностранных гостей форума экскурсии велись не только на русском, но и на английском языке.

В рамках «Недели кибербезопасности» прошло множество других спецпроектов: «Дни открытых дверей» в ИБ-компаниях, «Стартап-кафе Pro: кибербезопасность» (инсайт-сессия о рынке инвестиций в ИБ) и «Стартап-кафе Pro: Cybersecurity» (панельная дискуссия и питч-сессия для стартапов).

Как привлекали партнеров?

Работа с партнерами стартовала за год до события. Обычно компании формируют бюджеты на следующий год в конце текущего. Если начали бы привлекать партнеров позже, могли не успеть интегрироваться в их бюджет. Команда агентства составила реестр интересных компаний и ко всем из них выходила лично, предлагая гибкие условия в зависимости от их задач и целей. Всего удалось привлечь несколько десятков партнеров, среди которых были крупные игроки отрасли, такие как «Лаборатория Касперского», «Сбер», «Мегафон», Innostage.

Элина Валеева, аккаунт-директор агентства «Лира»: Работа с партнерами — это как развитие отношений. В прошлом году к нам приходили партнеры, которые еще не были знакомы с нами и с форумом. Они заходили с небольшими стендами и маленькими интеграциями. В этом году партнеры пошли в охватные истории: застроили большие стенды, где презентовали свои продукты и услуги, поучаствовали в спецпроектах «Недели кибербезопасности», выступили с докладами на треках деловой программы — каждый внес свой вклад в мероприятие.

Что происходит после ночного демонтажа?

Когда форум подходит к концу, самое время начать собирать обратную связь. После каждого крупного проекта в агентстве измеряют уровень удовлетворенности с помощью индекса NPS и собирают отзывы участников. Так, в прошлом году некоторые партнеры поделились, что им не хватило опций по брендингу. Поэтому в этом году организаторы позволили партнерам включить в застройку стандартного стенда их фирменный цвет. Сейчас команды «Лиры» и ГК «Солар» также изучают обратную связь и смотрят, что можно улучшить в следующем году, чтобы участие в мероприятии было эффективным для всех сторон.

«Неделя кибербезопасности» в цифрах

10 проектов;

86 партнеров;

более 300 спикеров;

более 8 тыс. участников SOC Forum в офлайне;

более 30 тыс. зрителей в онлайне;

15 треков в рамках деловой программы, включая международный трек, который появился впервые;

130 представителей СМИ из 70 изданий;

5 600 сообщений в СМИ и соцмедиа;

92 млн — потенциальный охват в СМИ и соцмедиа.

SOC Forum стал местом притяжения экспертов как из России, так и из других стран. Впервые за историю SOC Forum команда агентства и клиента смогла привлечь 50 зарубежных делегаций из 16 стран (ОАЭ, Эфиопии, Таиланда, Индии, Кубы, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Ирака, Монголии, Мали, Камбоджи, Алжира, Венесуэлы, Буркина-Фасо) и организовать три дискуссии зарубежного трека.

Елена Плахтиенко, генеральный директор агентства «Лира»: Вопрос цифровой безопасности — это ответственность каждого из нас. Для этого необходимо формирование культуры безопасности в цифровом пространстве у всех слоев населения. Мы видим высокий интерес к сфере инфобиза со всех сторон: общества, бизнеса и власти. Поэтому в 2025 году продолжим развивать «Неделю кибербезопасности». Масштабируем проекты, которые успешно реализовали в этом году, и создадим новые. Очень важно понимать, что «Неделя кибербезопасности» — это проект, который делается сообществом профессионалов кибербеза. Мы будем рады предложениям и инициативам, которые с удовольствием реализуем с нашими партнерами.