Презентация коллекции детской одежды как увлекательное путешествие: кейс Lassie и TWIGA PR

С выходом новой сезонной коллекции Lassie возникла необходимость привлечь внимание к этому событию, особенно среди основной целевой аудитории — родителей, ведущих активный образ жизни, и их детей. Решением стало масштабное мероприятие, организованное агентством TWIGA PR, которое сделало ставку на креативное оформление, интерактивные зоны и участие популярных инфлюенсеров. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Задача

Привлечь внимание к выходу новой коллекции одежды. Важно было отобразить в позиционировании, что продукция Lassie ориентирована на родителей и детей, которые ведут активный образ жизни, а значит, ценят качество и функциональность одежды, чтобы их дети могли наслаждаться активными играми на воздухе, не ощущая дискомфорта.

Решение

Для проведения презентации была разработана концепция «Каменные джунгли». Это метафорическое сравнение городской среды с дикой природой. Данная концепция подчеркивала понимание компанией потребностей и особенностей жизни детей в мегаполисах и стремление обеспечить их комфортной и безопасной экипировкой. Также некоторые элементы мероприятия переносили участников в атмосферу Скандинавии, чтобы продемонстрировать дух и основные технологические особенности одежды бренда Lassie.

Команда TWIGA PR реализовала полный цикл работ по организации и сопровождению мероприятия — от разработки идеи и организации работы площадки до информационного сопровождения.

Организация пространства

Местом проведения мероприятия было выбрано креативное пространство The Cube на «Дизайн заводе» — трехэтажная изолированная площадка с высокими потолками и подвижными стенами. Каждый уровень стилизовали в определенной тематике:

на первом этаже в окружении снежных инсталляций была представлена горнолыжная линейка одежды и LED-фотозона, внутри которой гости могли сделать на память снимки с эффектом движения;

на втором этаже организовали пространство для детей с candy-баром, фуршетом и аниматорами-путешественниками;

третий этаж, отведенный под lounge-зону, был оформлен в стиле скандинавского леса.

Большое количество тематического декора — композиции из зелени и цветов, искусственный снег, украшенная в нордическом стиле зона фуршета — на фоне каменных бетонных стен и столбов погрузило участников мероприятия в атмосферу джунглей посреди мегаполиса.

Развлекательная программа

Чтобы сделать мероприятие ярким и запоминающимся, агентство разработало разнообразную интерактивную программу для гостей.

С помощью технологии Bullet Time все желающие могли сделать красивые динамичные анимации и фотографии на фоне горных пейзажей, воссозданных на объемной мультимедийной декорации.

Для детей была доступна раскраска 2×2 метра с изображением лыжников и интегрированным логотипом бренда.

Основной частью развлекательной программы стал интеллектуальный квиз, в ходе которого участники смогли не только ближе познакомиться с брендом, но и погрузиться в атмосферу Скандинавии.

Travel-блогер Ирина Полежаева, обладающая большим опытом не только самостоятельных поездок, но и подготовки целых экскурсионных туров, на примере одежды Lassie рассказала гостям, как правильно собрать детей в поездку и все предусмотреть.

Для гостей были подготовлены брендированные подарочные боксы. Помимо уникальной игры для всей семьи, изготовленной в соответствии с брендбуком Lassie, в них также находились подарочные сертификаты.

Брендинг и демонстрация одежды

На первом и третьем уровнях площадки гости мероприятия могли не только проникнуться атмосферой Скандинавии, но и ознакомиться с новой коллекцией одежды Lassie, узнать о ее свойствах и особенностях. Детские вещи были размещены на рейлах и сопровождались мольбертами с табличками, описывающими технологии производства.

Большой интерес у гостей вызвал манекен для тест-драйва дождевика: дети и их родители с удовольствием проверяли его водонепроницаемость с помощью пульверизатора.

Гости презентации

К приглашению гостей также подошли ответственно. В число инфлюенсеров, посетивших презентацию, вошли lifestyle-блогеры Ксения Кулиш, Ася Меренкова, Карина Титова, Кристина Елизарова, Мария Хрипко, Наталия Викторова и актриса Ярослава Славская. Все они поделились впечатлениями от мероприятия на своих страницах в социальных сетях.

Результаты

Комплекс креативных подходов позволил привлечь к презентации новой линейки одежды внимание СМИ. Мероприятие обеспечило многосторонний контакт с целевой аудиторией через упоминания в крупных лайфстайл-порталах и релевантных бренду инфлюенсеров. Информация о данном мероприятии была опубликована в таких изданиях, как «7 дней», Forbes Life, Marie Claire, «Мел», «Вокруг света», TimeOut, Robb Report, «Новый очаг» и R-Flight и других.

Показатели, которых удалось достичь:

общее количество публикаций в социальных сетях и СМИ: 79;

охват: 3 098 730;

тираж: 150 тыс.;

лайки: 2395;

комментарии: 180.

Дарья Калюжная, директор по маркетингу Lassie: Презентация осенне-зимней коллекции Lassie является важным этапом в укреплении позиций бренда на российском рынке. Уже на протяжении многих лет компания создает и разрабатывает одежду, обувь и аксессуары для детей в возрасте от 9 месяцев до 14 лет, основываясь на традициях скандинавского дизайна и качества.

Евгений Темпераментов, управляющий директор TWIGA PR: В рамках разработки концепции мероприятия стояла задача не только презентовать новую коллекцию, но и донести ее основные характеристики до весьма требовательной аудитории — родителей. Особое внимание уделили созданию атмосферы, которая помогла бы участникам познакомиться с материалами коллекции и ее функциональными особенностями. Презентация включала проработанный дизайн-пространства и дополнительные элементы, отражающие ключевые аспекты коллекции. Мероприятие получило широкое освещение в интернет-изданиях, глянцевых и бортовых журналах, а также среди инфлюенсеров, что позволило представить коллекцию широкой аудитории.

Состав творческой группы

Lassie (клиент)

Директор по маркетингу: Дарья Калюжная

TWIGA PR (агентство)

Управляющий директор: Евгений Темпераментов

Руководитель рабочей группы: Дарья Залата

Старший PR-менеджер: Кристина Бобкова

PR-менеджеры: Мария Чичерина, Екатерина Ситникова, Дарья Аверина

Ассистенты: София Костровская, Елена Клепцова