12.03.2026 в 17:40

На Московской неделе моды пройдет «Индустриальный показ» рабочей униформы

Проект инициирован агентством Braining Group и объединил крупнейших работодателей страны ради повышения престижа рабочих профессий

14 марта в ЦВЗ «Манеж» в рамках Московской недели моды состоится «Индустриальный показ» рабочей униформы. О том, как мода становится инструментом HR-коммуникаций и каким будет шоу, Sostav рассказала Розалина Сейранян, партнер Braining Group, идеолог и генеральный продюсер «Индустривального показа».

«Индустриальный показ» — проект креативного агентства Braining Group, в рамках которого крупные работодатели из разных отраслей экономики представят переосмысленную униформу сотрудников, созданную в коллаборации с российскими дизайнерами и стилистами.

Генеральным партнером показа выступила компания X5. Также в проекте принимают участие «Вкусно — и точка», «Северсталь», СИБУР и БТК x Балтика.

Цель проекта — показать, что рабочая униформа может выглядеть актуально для молодой аудитории, через язык моды рассказать истории людей индустрии, а также подчеркнуть значимость профессий, на которых держится современная экономика.

Над модными капсулами работали дизайнеры Илья Мигмун, Игорь Андреев и Женя Михайлова (бренд GRECHA), над финальными образами — дуэт стилистов Миша и Китти.

Индустриальный показ задумывался как полноценное сценическое высказывание. За режиссуру отвечал Валентин Сафин, постановщик масштабных мероприятий и модных шоу. За визуальную среду и световую архитектуру отвечала студия Вадима Виногорова, Talking Birds & Flying Fish, у которых большой международный опыт с Disney, Microsoft и Lamborghini.

Розалина Сейранян, партнер Braining Group и генеральный продюсер «Индустриального показа»:

Для молодой аудитории мода и стиль — важная часть идентичности. Поэтому мы и предложили работодателям использовать моду как инструмент коммуникации и формирования нового образа индустриальных профессий. Это непростая задача, и решить ее можно только совместными усилиями. От того, насколько привлекательными будут эти профессии для нового поколения, во многом зависит устойчивость целых отраслей.

