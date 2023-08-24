Кейс Goldfish Media: как с помощью аптечного виджета достичь конверсии в офлайн в 6,05%

Производитель ООО ТНК «Силма» обратился в диджитал-агентство Goldfish Media, чтобы увеличить продажи препарата «Энтеросгель» в период отпусков. Команда проекта рассказала Sostav, как с помощью собственного виджета OLV-Native Slider удалось совершить 4,5 млн показов и достичь конверсии в 6,05%.

Цели

Перед агентством стояли следующие задачи:

сформировать решение о покупке препарата «Энтеросгель» у пользователей, планирующих уехать на отдых;

подтвердить, что показанная реклама вызвала интерес и желание купить продукт.

Согласно исследованию, проведенному Data Insight, 63% интернет-пользователей совершают покупки аптечного ассортимента в онлайн- и офлайн-аптеках. Используя эти данные, команда Goldfish Media разработала специальный аптечный виджет OLV-Native Slider (InRead), состоящий из видео, баннера и инструментов e-commerce. Через виджет пользователь сможет оформить заказ и найти ближайшую аптеку на карте, сократив свой путь до покупки.

Технологии и реализация

Проектная команда решила использовать видеоролик, подсвечивающий проблему отравления и диареи в период отпусков, и совместить его с интерактивным форматом. Выбор сделали в пользу слайдера с аптечным виджетом, так как формат предлагал вариативность взаимодействия. С его помощью можно ознакомиться с продуктом, посмотреть наличие препарата в аптечной карте для дальнейшей покупки или перейти на сайт за дополнительной информацией.

Объединение Native OLV и текстово-графического баннера усилило когнитивное воздействие на пользователя за счёт промо-ролика, визуально демонстрирующего проблематику и прочтения рекламного материала. Это сочетание позволило повысить качество усвоения информации о продукте, актуализировать необходимость продукта на даче и стимулировало пользователя сразу перейти к поиску препарата в ближайшей аптеке.

Для охвата целевой аудитории команда агентства:

провела анализ пути пользователя, который планирует поездку на дачу, и сформировала пул специализированных сайтов для получения информации и покупки товаров для дачи;

разместила аптечный виджет OLV-Native Slider в контенте на выбранном пуле сайтов, используя собственную платформу tTarget;

объединила медийные инструменты: видео, баннер и e-commerce в одном рекламном блоке, что повысило уровень вовлечения и сформировало у пользователя решение к осознанной необходимости в покупке препарата в онлайн- или офлайн-аптеке.

Встроенный в виджет сервис «ближайшая-аптека.рф» позволил отследить статистику взаимодействия пользователя с аптечной картой, получить данные о выкупе, количестве заказов и о том, в каких аптеках чаще всего покупали препарат.

Результаты

По итогам рекламной кампании, общее количество показов составило 4,5 млн. 263 тыс. пользователя взаимодействовали с аптечной картой. 236 заказов оформили в момент уточнения информации о наличии препарата в ближайшей аптеке. Таким образом, конверсия составила (CR) 6,05%, а цена за целевое действие (CPA) — 5,78 руб.

Александр Хованов, руководитель интернет-маркетинга в компании «Энтеросгель»: Для успеха рекламной кампании и достижения высокого ROI важна командная работа и тестирование новых инструментов продвижения. Слайдер с аптечным виджетом повысил конверсию в продажи и позволил получить точные данные о заинтересованности пользователей предпочитающих офлайн-покупки. Благодарю команду Goldfish Media за качественное выполнение поставленных задач, что позволило повысить продажи бренда «Энтеросгель».