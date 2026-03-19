Кейс Demis Group и Any Service: как получать продажи с рекламы для неизвестного сайта

Any Service — кадровое агентство из Санкт-Петербурга с 17-летним опытом работы по России, которое закрывает заявки бизнеса: от грузчиков до ИТ-директоров. Команда Demis Group рассказала Sostav, как с помощью точной стратегии удалось превратить сайт агентства в надежный канал привлечения клиентов.

Цели и задачи

У агентства с экспертизой и федеральным покрытием не было главного — цифровой видимости. Сайт не получал трафика, бренд отсутствовал в медиаполе, а заявки приходили только по рекомендациям. Пользователи просто не знали, что они могут воспользоваться услугами компании.

Нужно было не просто запустить рекламу, а с нуля выстроить предсказуемую систему лидогенерации:

гарантировать стабильный поток заявок от компаний и соискателей;

учесть две разные аудитории с разными сценариями поиска и мотивацией;

выстроить аналитику и валидацию гипотез без исторических данных;

работать в условиях высокой конкуренции и дорогого трафика;

добиться минимальной стоимости конверсии и стабильности результата.

Ключевая цель — не объем трафика, а поток релевантных лидов, готовых к диалогу и сделке.

Ход работ

Когда у бизнеса нет ни истории кампаний, ни узнаваемости, ни понимания, какие вакансии реально приносят прибыль, любая попытка «стрелять наугад» превращается в слив бюджета. Часто включают все сразу (поиск, баннеры, видеорекламу, контекстно-медийные сети) и надеются, что что-то сработает. На практике это почти всегда дорога в никуда, особенно при ограниченном бюджете.

Агентство пошло другим путем: быстрые тесты вместо долгих гипотез.

Тестирование всех каналов

На старте мы задействовали весь арсенал «Яндекс Директа»:

баннеры в поисковой выдаче;

поисковые кампании;

рекламную сеть «Яндекса»;

автоматические кампании через «Мастер».

Результаты показали очевидное: реальные заявки давали только поиск и баннеры на поиске. РСЯ давала трафик, но без реальных кандидатов, а «Мастер» не умел подстраиваться под конкретные вакансии без исторических данных.

Фокус на эффективных каналах

Вместо того, чтобы тратить ресурсы на слабые источники, агентство отключило РСЯ и автоматические кампании. Бюджет был перераспределен на проверенные каналы, и эффект не заставил себя ждать: средняя стоимость заявки снизилась, а поток лидов стал стабильным.

Генерация гипотез: анализ конкурентов

Как формировать гипотезы без собственных данных? Demis Group обратилось к конкурентной разведке:

изучили ключевые фразы соперников с аналогичной моделью бизнеса;

проанализировали форматы объявлений в выдаче;

выявили приоритетные гео и сегменты аудитории.

Точечный подход: конкретика вместо общих фраз

Этот анализ позволил выявить «окна возможностей». Вместо дорогих и общих формулировок вроде «подбор персонала» мы сосредоточились на узких и востребованных запросах:

«подбор бухгалтеров в Санкт-Петербурге»;

«срочно найти менеджера по продажам»;

«подбор маркетолога под ключ».

Отсутствие старых данных стало плюсом: мы создаем систему под результат, а не копируем ошибки прошлого. Каждый запрос — уникальная задача, поэтому общие кампании не работают.

Фокус на местах, где реально нужны клиенты

Demis Group ориентировались не просто на города, а на точки, где сосредоточен бизнес: промышленные кластеры, логистические хабы, бизнес-парки и крупные склады. Для каждой такой зоны была разработана отдельная стратегия и собственная группа объявлений, чтобы максимально точно попадать в целевую аудиторию.

Специалисты внедрили настройки на основе реального поведения аудитории, а не шаблонов:

возраст и пол;

интересы и профессиональные роли;

платежеспособность и тип вакансий.

Оставались только те корректировки, которые доказали эффективность в работе.

Тексты, которые сразу привлекают нужных клиентов

Команда агентства проверяла разные формулировки, чтобы попадать именно в целевую аудиторию и отсекать случайных посетителей. Принцип простой: конкретика работает лучше общих фраз.

«Найдем персонал» — привлекает всех, но почти не конвертирует.

«Подбор грузчиков в Москве за 24 часа — 40 кандидатов к утру» — притягивает именно целевых и вызывает доверие.

Так объявления сами отбирали аудиторию и сразу показывали реальную ценность услуги.

Ксения Багина, менеджер по контекстной рекламе Demis Group: Четкая двухуровневая стратегия с фокусом на каждую аудиторию позволила быстро добиться высокой эффективности. Мы снизили стоимость клика, увеличили конверсию и обеспечили максимальную отдачу от рекламного бюджета.

Результат

РСЯ часто становится пустой тратой бюджета: пользователи либо заинтересованы, либо нет. Demis Group включили ретаргетинг на поиске: человек, уже посетивший сайт, при повторном поиске «подбор персонала Москва» видел усиленное сообщение, которое повышало шанс клика и заявки.

Через 90 дней системной работы рекламная кампания начала работать как часы. Поток заявок стал устойчивым и предсказуемым, без резких спадов и простоев.

Количество лидов с сайта выросло до 80−90 заявок в месяц — это почти в девять раз больше, чем было до внедрения «Яндекс Директа», когда клиенты приходили только по рекомендациям или случайному органическому трафику.

Но главное — эффективность инвестиций. Средняя стоимость одной заявки составила 2 000−2 300 руб., что в два раза ниже рыночного уровня в нише подбора персонала. Каждая потраченная тысяча теперь работает с максимальной отдачей, превращаясь в конкретный результат для бизнеса.

Итог: система не просто принесла больше лидов, она сделала их дешевле и качественнее, превратив рекламу в предсказуемый инструмент роста.