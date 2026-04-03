Кейс Bionorica и Realweb: как спецпроект о женском цикле помог вовлечь аудиторию

Бренд «Циклодинон» от Bionorica вместе с диджитал-агентством Realweb решил найти способ говорить о симптомах предменструального синдрома (ПМС) и нарушениях менструального цикла (НМЦ) без давления, морализаторства и медицинского канцелярита. Так появился спецпроект «Почувствуй свой ритм» — интерактивный лендинг, который помогает женщинам лучше понять свой цикл и почувствовать связь с собственным телом. Команда проекта рассказала Sostav, как разработали идею спецпроекта, выстроили стратегию продвижения и добились вовлеченного отклика аудитории.

О клиенте

Bionorica — немецкая фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве лекарственных препаратов на основе растительного сырья.

В портфеле Bionorica представлены бренды, направленные на поддержку женского здоровья, включая «Циклодинон».

Цель и задачи

Главная цель — повысить осведомленность о «Циклодиноне» и привлечь внимание женщин к проблематике симптомов ПМС и нарушений менструального цикла.

Задача — создать познавательный, но при этом экспертный спецпроект, который должен:

рассказать о сложных процессах, происходящих каждый месяц в женском организме, простым и понятным языком;

усилить восприятие бренда как эксперта в своей категории;

работать как отдельный лендинг, который можно использовать в дальнейших коммуникациях.

Big Idea: женский цикл — это ритм

В основе проекта лежал простой инсайт: женское тело — не статично. От фазы к фазе оно переживает разные гормональные изменения и колебания, словно мелодия, которая становится то громче, то тише, то ускоряется, то замедляется. Чтобы жить в балансе со своим телом, важно чувствовать свой ритм и вовремя заботиться о себе.

Решение

Для проекта разработали отдельный лендинг «Почувствуй свой ритм», который объединил несколько уровней взаимодействия:

образовательный контент о фазах цикла;

интерактивный график, который «оживает» после ввода дня цикла;

музыку, синхронизированную с графиком.

Механика лендинга:

1. Сначала девушка попадает на первый экран «О проекте». При прокрутке вниз открывается поле, где она заполняет свой день цикла.

2. Затем пользователь видит график, где показано, как обычно меняется уровень гормонов от фазы к фазе. На нем отмечены день и фаза, в которой сейчас находится девушка. Волны на графике схожи со звуковыми волнами, которые меняются по амплитуде и темпу. По тому же принципу визуал отражает смену фаз цикла: где-то ритм становится более выраженным, где-то плавным. Музыка усиливает этот эффект, помогая «почувствовать» изменения.

Каждый цвет волны — это определенный гормон, который влияет на самочувствие в каждой фазе.

3. Пользовательница может услышать ритм своего тела. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку. На волнах появится легкая анимация в сопровождении мелодии, которая «повторяет» изгибы волн.

4. Внутри каждой фазы есть информация, что происходит с телом женщины и какие симптомы вызывают эти процессы.

5. Далее рассказываем, как «Циклодинон» помогает при ПМС и НМЦ, бережно предлагаем сходить к врачу, если есть какие-то беспокойства.

Ольга Сухачева, менеджер по потребительскому маркетингу Bionorica: Мы стремимся к поиску таких точек касания потребителя с брендом, которые позволяли бы не только показать эффективный результат в моменте, но и создать эмоциональную связь. С помощью спецпроекта «Почувствуй свой ритм» нам удалось рассказать о бренде в релевантной для потребителя форме, и мы рассчитываем на положительный результат следующих волн продвижения лендинга.

Стратегия продвижения

Задача спецпроекта выходила за рамки одной коммуникационной цели, поэтому стратегия изначально строилась как воронка с разными каналами.

Медийный формат должен был сформировать первичный интерес к теме, контекстная реклама — привести пользователя к целевому действию (ввести свой день цикла), а блогеры — нативно рассказать про проект. Такой подход позволял работать одновременно с охватом, вовлечением и конверсией.

Далее подробнее расскажем про реализацию стратегии по каналам.

Медийная реклама в мобайле

Для работы с охватом использовали медийное размещение на смартфонах и планшетах. Кампанию запускали в формате интерактивных Rich Media креативов (анимированных баннеров, которые вовлекают пользователя в рекламу, позволяя поиграть). Целевая аудитория — женщины от 25 до 44 лет.

Контекстная реклама в РСЯ

Контекстные кампании запускали через РСЯ и оптимизировали под одну ключевую конверсию — ввод дня цикла. В процессе размещения применяли стандартные меры оптимизации: перераспределяли бюджет в пользу более эффективных кампаний и проводили регулярную чистку площадок.

Блогеры в Telegram

Дополнительным каналом стали интеграции в небольших Telegram-блогах. Выбрали личные и лайфстайл-каналы с лояльной аудиторией.

В техническом задании задавали общий вектор — нужно было рассказать о проекте и препарате через личную историю о своем здоровье и самочувствии. При этом мы не ограничивали блогеров жесткими рамками и оставляли им свободу в подаче материала. Это позволило сохранить привычный для аудитории тон и получить более живой и вовлекающий отклик.

Команда Realweb: Использование личного опыта блогеров помогло выстроить эмоциональную связь с аудиторией и снизить барьер восприятия чувствительной темы. Формат постов запустил живую дискуссию, подписчицы делились личными историями, обсуждали симптомы ПМС и вовлекались в разговор.

Результаты

Общие результаты по каналам размещения:

Блогерские интеграции обеспечили 589 тыс. охвата, и дали 231 переход на лендинг.

Медийная реклама достигла 2 млн охвата и принесла 49,2 тыс. кликов.

Контекстная реклама дала 1,2 млн охват и 10,2 тыс. кликов.

Вывод

Проект «Почувствуй свой ритм» показал, что даже сложные и чувствительные медицинские темы можно обсуждать в цифровой среде бережно и интересно.

Познавательный контент, персонализация и интерактивные механики глубже вовлекают аудиторию. Вдобавок использование личных историй в блогерских интеграциях помогло сформировать доверие и вовлечь пользователей в диалог.

Команда Realweb: Спецпроект показал потенциал формата как долгосрочной коммуникационной платформы. В 2026 году мы планируем поддерживать проект дополнительными волнами продвижения с акцентом на медийные форматы и нативные интеграции. Лендинг также будем использовать как точку входа в рамках продуктовых размещений бренда.

Состав творческой группы

Bionorica (клиент)

Руководитель направления торгового маркетинга и электронной коммерции: Мария Войлошникова

Менеджер по потребительскому маркетингу: Ольга Сухачева

Старший продакт-менеджер по брендам женского здоровья: Мария Журавлева

Младший продакт-менеджер по брендам женского здоровья: Наталья Бугакова

Менеджер по медицинскому маркетингу: Ксения Самохвалова

Realweb (агентство)

Руководитель группы инсайт: Анна Соколова

Руководитель группы продакшн: Таисия Максимова

Старший креатор: Ксения Садовская

Креативный продюсер: Анастасия Бутузова

Аккаунт-менеджер: Анна Каменская

Копирайтер: Наталья Новикова