«Банк ДОМ.РФ», «Иви»: как калькулятор вкладов в Smart-TV увеличил вовлеченность на 10,4%

«Банк ДОМ.РФ» и Media Instinct, начиная с августа 2024 года реализовывали стратегию Digital360 для продвижения продукта «Вклады». В рамках кампании использовался широкий сплит каналов для охвата целевой аудитории в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо традиционных баннеров, программатик, Rich-форматов и OLV Media, была задействована аудиореклама, продвигались статьи, альт-роллы на YouTube и особый акцент был сделан на Smart-TV. Об этом Sostav рассказали представители проекта.

Цели кампании

Основной задачей рекламной кампании было донести ключевые характеристики продукта «Вклады» и повысить знание бренда среди аудитории — мужчин и женщин старше 35 лет, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Особенностью продвижения продукта «Вклад» является необходимость сразу понимать, какой именно доход получит потенциальный клиент. Обычно пользователи переходят на сайт банка и взаимодействуют с калькулятором, но на Smart-TV нет возможности перехода без QR-кода, поэтому важно было создать возможность сразу рассчитать выгоду прямо на телевизоре.

Идея и механика

Команда онлайн-кинотеатра «Иви» предложила решение: интерактивный ролик в формате Microsite с использованием калькулятора вкладов и последующим переходом на сайт по QR-коду.

Как это работало

В контенте «Иви» на Smart-TV демонстрировался ролик банка с акцентом на максимальную ставку по вкладу и призывом «Рассчитать доход по вкладу». Зритель мог активировать функцию, нажав «ОК» на пульте. При этом видеоролик приостанавливался, и на экране появлялась промо-зона, в которой представлена галерея с описанием ключевых преимуществ продукта, а на первом слайде — калькулятор процентной ставки и дохода. Для перехода на сайт банка и оформления вклада зрителям был предложен QR-код.

После завершения взаимодействия зритель мог продолжить просмотр ролика с момента остановки.

Богдан Воробьев, руководитель направления digital media, «Банк ДОМ.РФ»: Из-за гибкости настроек Microsite смогли подробно рассказать о продвигаемой рекламной ставке и раскрыть полные условия вклада, доступные в программе «Банк ДОМ.РФ». В процессе разработки многоуровневого калькулятора возникла проблема с отображением дисклеймера объемом 6 тыс. символов. Исключить дисклеймер или перегрузить креатив не могли, поэтому решили эту задачу следующим образом — внедрили отдельную кнопку с полными финансовыми условиями, представленными в понятной таблице. Подобный подход позволил донести до пользователей необходимую информацию о банковском продукте в полном объеме.

Результаты

Активация промо-зоны (Open Rate): 2,2%, что на 10,4% выше средних значений по интерактивным форматам в категории «Банки, финансы».

Среднее время на слайде «Калькулятор вклада»: 41 секунда.

Полные досмотры рекламы (VTR): 92%, что на 8,2% выше среднего показателя по платформе.

Кампания также способствовала значительному росту бренд-метрик:

Владимир Висков, руководитель цифрового маркетинга, «Банк ДОМ.РФ»: Формат микросайта на «Иви» не новый и уже давно используется многими рекламодателями, однако реализации в формате калькулятора выгоды для банка до этого не было. Мы старались сделать не просто какой-то интерактив, а именно полезное для пользователя действия, улучшив его клиентский путь. По факту получается брендформанс размещение, где пользователь проявляет интерес к продукту, и с большей вероятностью конвертируется в наш продукт в будущем.

Команда проекта

«Банк ДОМ.РФ» (клиент)

Руководитель цифрового маркетинга: Висков Владимир

Руководитель направления медийной рекламы: Воробьев Богдан

«Иви» (площадка онлайн-кинотеатра)

Старший менеджер по развитию интерактивного видео: Игорь Пачков

Директор по специальным проектам: Виктория Тимонова

Руководитель группы прямых продаж: Олеся Тевикова

Директор по прямым продажам: Снежана Морозова

Media Instinct (агентство)

Digital Group Head: Третьяк Юрий