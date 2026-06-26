Каждый пятый россиянин готов платить за ИИ-помощника в приложениях на регулярной основе

18% опрошенных россиян готовы оплачивать подписку на приложение с ИИ-функциями или доплачивать за такие возможности отдельно на регулярной основе. 15% согласны делать это время от времени, 15% — редко. 40% не готовы платить за ИИ-помощников в приложениях. Таковы данные исследования, проведенного агентством мобильного маркетинга GO Mobile. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Респонденты согласны платить за ИИ-помощника в сервисах для работы с текстами, документами и презентациями (такой вариант выбрали 24% опрошенных), банковских и финансовых приложениях (19%), поисковых сервисах (18%). Маркетплейсы, интернет-магазины и приложения доставки набрали около 10%.

Наиболее ценными функциями пользователи считают предупреждения о рисках, ошибках или невыгодных решениях (24%), автоматизацию рутинных действий (19%), напоминания о платежах, задачах или важных событиях (18%).

Среди всех опрошенных 12% готовы платить за такие функции до 99 руб. в месяц за одного ИИ-помощника, 12% — от 200 до 399 руб., 13% — от 400 до 699 руб., 15% — от 100 до 199 руб. Почти 40% не готовы платить за подобные возможности.

Чаще всего пользователи хотят видеть в приложениях быстрые ответы на вопросы (34%), автоматизацию повторяющихся действий (24%), помощь в выборе товаров или услуг (19%). Однако готовность пользоваться ИИ не всегда означает готовность передать ему принятие решений.

При этом 26% интервьюируемых раздражают ситуации, когда ИИ не понимает запрос пользователя и мешает связаться с человеком. 23% негативно относятся к замене привычных функций приложения ИИ-помощником, 19% — к ошибочным рекомендациям.

Елена Никитина, гендиректор GO Mobile: Рынок ИИ-функций в мобильных приложениях постепенно переходит от этапа знакомства к этапу монетизации. Пользователи уже готовы платить за помощников, которые приносят ощутимую пользу, однако пока не готовы оплачивать ИИ как самостоятельную ценность. Это означает, что дальнейшее распространение таких сервисов будет зависеть от способности разработчиков встроить их в реальные пользовательские сценарии.

В опросе участвовали 7 855 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 64 лет.