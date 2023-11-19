Казахстан заблокировал российский сервис Sputnik24

В Казахстане заблокировали сайт Sputnik24, принадлежащий холдингу RT. Платформа позволяла смотреть российские телеканалы онлайн, пишет Orda.kz.

Причиной блокировки называют «распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК». Предписание о блокировке портала было вынесено 16 июня 2023 года. На сайте Sputnik24 зрители могли смотреть каналы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и Russia Today.

Ранее в Казахстане заблокировали сайт российского телеканала «Царьград», в отношении которого в июне Евросоюз ввел санкции.

Еще в 2020 году Google заблокировала канал «Царьград» на YouTube, объяснив решение тем, что основатель медиа Константин Малофеев находится под санкциями США. Суд поддержал российский телеканал и вынес решение о выплате неустойки с требованием разблокировать аккаунт «Царьграда» на видеохостинге.