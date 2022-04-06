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06.04.2022 в 10:05

Генпрокуратуре могут разрешить закрывать иностранные СМИ

Это позволит принимать зеркальные меры после запрета российских СМИ за рубежом

Генеральную прокуратуру России предлагают наделить полномочиями по закрытию иностранных СМИ. Соответствующие предложения обсуждались на заседании комиссии Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, СМИ будут блокироваться за распространение фейков. Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране. Эта мера позволит симметрично ответить на запрет российских СМИ на Западе.

Также в планы комиссии входит «борьба с деструктивной деятельностью иноагентов» и «противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей в ущерб интересам и безопасности России».

Ранее работа российских СМИ в Европейском союзе была приостановлена. В частности, закрыто вещание Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. TikTok, YouTube и другие соцсети заблокировали на территории Евросоюза аккаунты «поддерживаемых правительством РФ» СМИ — RT и Sputnik.

Генпрокуратура иностранные СМИ
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