Генпрокуратуре могут разрешить закрывать иностранные СМИ

Генеральную прокуратуру России предлагают наделить полномочиями по закрытию иностранных СМИ. Соответствующие предложения обсуждались на заседании комиссии Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, СМИ будут блокироваться за распространение фейков. Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране. Эта мера позволит симметрично ответить на запрет российских СМИ на Западе.

Также в планы комиссии входит «борьба с деструктивной деятельностью иноагентов» и «противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей в ущерб интересам и безопасности России».

Ранее работа российских СМИ в Европейском союзе была приостановлена. В частности, закрыто вещание Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. TikTok, YouTube и другие соцсети заблокировали на территории Евросоюза аккаунты «поддерживаемых правительством РФ» СМИ — RT и Sputnik.