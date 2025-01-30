ФАС раскрыла картель продавцов на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассказала о картеле продавцов наушников на маркетплейсах. Они заключили соглашение для установления, поддержания цен и устранения конкурентов. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

У участников картеля был общий чат и онлайн-таблица для организации незаконной деятельности. Предприниматели синхронно поднимали цены на товары, контролировали соблюдение договоренностей и писали негативные отзывы о продавцах, не поддержавших сговор.

Также участники картеля заказывали товары селлеров, отказавшихся вступить в сговор, в другие регионы или страны без выкупа и применяли иные методы, чтобы мешать работе конкурентов.

Целью картеля было извлечение прибыли путем ограничения конкуренции на рынке. 27 участников сговора признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Одного из них после признательного заявления могут освободить от административной ответственности. Остальным грозят штрафы.