Как рекламодатели зарабатывают на рекламе благодаря программам OneSpot

Сервис для управления интернет-рекламой OneSpot предлагает две программы рекламодателям, которые хотят получать дополнительный доход.

Реферальная дает вознаграждение за рекомендацию сервиса.

дает вознаграждение за рекомендацию сервиса. Партнерская — кешбэк за оплату продвижения в интернете.

Разбираем, как они устроены, какие выгоды дают и кто может в них участвовать.

Реферальная программа

Эта бонусная система дает клиентам сервиса привлекать других пользователей и получать за это вознаграждение.

Приглашающие получают 10% от суммы рекламных расходов каждого привлеченного пользователя (но не более 25 тыс. руб.).

Приглашенные получает бонус — при первом пополнении баланса OneSpot их бюджет будет увеличен на 1% (но не более 5 тыс. руб.).

Условия работы программы

Стать участником программы может любой пользователь, зарегистрировавшийся в OneSpot. Она открыта для ИП, юридических и физических лиц.

Чтобы получать вознаграждение, нужно привлечь минимум двух новых пользователей. При этом они оба должны пополнить баланс OneSpot от 15 тыс. руб. без НДС и потратить их на продвижение в течение 90 дней.

Как принять участие

Зарегистрируйтесь в OneSpot.

В личном кабинете в разделе «Пригласить друга» найдите персональный промокод или реферальную ссылку.

Поделитесь ссылкой или промокодом в своих каналах, с клиентами или партнерами.

Получайте вознаграждение за рекламные расходы приглашённых пользователей на расчетный счет или карту.

Партнерская программа

Эта бонусная система позволяет рекламным агентствам получать кешбэк за расходы на продвижение собственного бизнеса и продукты клиентов. Участвовать могут юридические лица, ИП и самозанятые.

Как это действует

Зарегистрируйтесь в OneSpot и подтвердите статус агентства.

Добавьте минимум двух клиентов — при меньшем количестве стать участником невозможно — и начните вести их кампании.

Получайте кешбэк от рекламных расходов клиентов и собственных затрат на продвижение рублями на счет.

Размеры вознаграждений

«Яндекс Директ»

Telegram Ads

Площадки VK Group

К ним относятся «VK Реклама», MyTarget, Маркет-платформа «ВКонтакте», AdBlogger, рекламный кабинет «ВКонтакте». Кешбэк за рекламу на данных площадках также выплачивается при затратах на рекламу от 1 рубля. Информация об условиях доступна по запросу или после регистрации кабинета OneSpot.

«Авито»

WOWBlogger

Выгоды партнерской программы OneSpot

Кешбэк начисляется даже при расходах от 1 руб.

Нужны всего два активных клиента (для «Яндекс Директа» — три).

Вознаграждение начисляется и за собственные рекламные расходы.

Вознаграждение выплачивается в рублях на расчетный счет.

Есть повышенный кешбэк для Telegram Ads для новых пользователей.

Обе бонусные программы просты в подключении. Выберите формат сотрудничества и начните зарабатывать с OneSpot.