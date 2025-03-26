Как рекламодатели зарабатывают на рекламе благодаря программам OneSpot

Сервис для управления интернет-рекламой OneSpot предлагает две программы рекламодателям, которые хотят получать дополнительный доход.
- Реферальная дает вознаграждение за рекомендацию сервиса.
- Партнерская — кешбэк за оплату продвижения в интернете.
Разбираем, как они устроены, какие выгоды дают и кто может в них участвовать.
Реферальная программа
Эта бонусная система дает клиентам сервиса привлекать других пользователей и получать за это вознаграждение.
- Приглашающие получают 10% от суммы рекламных расходов каждого привлеченного пользователя (но не более 25 тыс. руб.).
- Приглашенные получает бонус — при первом пополнении баланса OneSpot их бюджет будет увеличен на 1% (но не более 5 тыс. руб.).
Условия работы программы
- Стать участником программы может любой пользователь, зарегистрировавшийся в OneSpot. Она открыта для ИП, юридических и физических лиц.
- Чтобы получать вознаграждение, нужно привлечь минимум двух новых пользователей. При этом они оба должны пополнить баланс OneSpot от 15 тыс. руб. без НДС и потратить их на продвижение в течение 90 дней.
Как принять участие
- Зарегистрируйтесь в OneSpot.
- В личном кабинете в разделе «Пригласить друга» найдите персональный промокод или реферальную ссылку.
- Поделитесь ссылкой или промокодом в своих каналах, с клиентами или партнерами.
- Получайте вознаграждение за рекламные расходы приглашённых пользователей на расчетный счет или карту.
Партнерская программа
Эта бонусная система позволяет рекламным агентствам получать кешбэк за расходы на продвижение собственного бизнеса и продукты клиентов. Участвовать могут юридические лица, ИП и самозанятые.
Как это действует
- Зарегистрируйтесь в OneSpot и подтвердите статус агентства.
- Добавьте минимум двух клиентов — при меньшем количестве стать участником невозможно — и начните вести их кампании.
- Получайте кешбэк от рекламных расходов клиентов и собственных затрат на продвижение рублями на счет.
Размеры вознаграждений
- «Яндекс Директ»
- Telegram Ads
- Площадки VK Group
К ним относятся «VK Реклама», MyTarget, Маркет-платформа «ВКонтакте», AdBlogger, рекламный кабинет «ВКонтакте». Кешбэк за рекламу на данных площадках также выплачивается при затратах на рекламу от 1 рубля. Информация об условиях доступна по запросу или после регистрации кабинета OneSpot.
- «Авито»
- WOWBlogger
Выгоды партнерской программы OneSpot
- Кешбэк начисляется даже при расходах от 1 руб.
- Нужны всего два активных клиента (для «Яндекс Директа» — три).
- Вознаграждение начисляется и за собственные рекламные расходы.
- Вознаграждение выплачивается в рублях на расчетный счет.
- Есть повышенный кешбэк для Telegram Ads для новых пользователей.
Обе бонусные программы просты в подключении. Выберите формат сотрудничества и начните зарабатывать с OneSpot.