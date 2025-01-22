PostPost: как запускать спецпроекты, сохраняя нервы, бюджеты и креатив в 2025 году

Январь — время новых стратегий и свежих идей. Как маркетологам в 2025 году запускать спецпроекты, которые действительно работают? Команда контент агентства PostPost рассмотрела процесс интеграции с трех ключевых сторон: агентства, бренда и автора контента, делая акцент на лучших практиках и полезных примерах.

Главная роль агентства

Агентство становится связующим звеном между брендом и автором. Его задачи:

понимать, что хочет бренд, и переводить это на язык креатива;

подбирать авторов, чьи стиль и аудитория совпадают с задачами проекта;

учитывать сроки и бюджеты, избегая ненужного стресса для всех сторон.

Петр Губанов, основатель контент-агентства PostPost: Главная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это разрыв между ожиданиями клиента и реальными возможностями автора. Чтобы избежать этого, мы всегда начинаем с глубокого погружения в задачи бренда и совместного обсуждения возможных решений.

Кейс Lazurit и Vizit

В проекте мы столкнулись с вызовом: совместить смелость и провокацию с традиционной аудиторией.

В результате появилось решение — основой кампании стала серия креативных видеороликов и визуалов, где мебель Lazurit становилась центральным объектом необычных сценариев, поданных через яркий юмор.

Результат: Новая аудитория, вирусное обсуждение в соцсетях и признание со стороны индустрии.

Основные моменты, которые следует учесть в работе с агентством:

Четко формулировать бриф. Конкретные задачи и цели проекта помогают избежать недопонимания и лишних правок, ускоряя процесс работы.

Конкретные задачи и цели проекта помогают избежать недопонимания и лишних правок, ускоряя процесс работы. Оценивать соответствие задач клиента и возможностей автора. Важно заранее понимать, какие задачи можно реалистично выполнить, чтобы избежать разрыва между ожиданиями и результатом.

Важно заранее понимать, какие задачи можно реалистично выполнить, чтобы избежать разрыва между ожиданиями и результатом. Планировать время на реализацию. Недостаточное время на проект может привести к его выполнению в спешке и ухудшению качества работы.

Что важно бренду

Для бренда спецпроект — это способ достичь KPI и улучшить имидж. Однако желание максимально контролировать процесс часто мешает результату.

Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: Ключевая сложность для нас — найти баланс между нативностью и заметностью. Интеграция, которая слишком сливается с контентом автора, может просто не сработать. При этом важно помнить, что свобода креаторам часто приносит лучшие результаты.

Кейс: Telegram-бот для подбора подрядчиков

В рамках сотрудничества с «Рейтингом Рунета» мы подготовили посты и организовали их посевы в Telegram-каналах для продвижения бота по подбору подрядчиков. Основная задача — показать аудитории, как просто и удобно находить специалистов через новый инструмент.

Особенно популярными оказались авторские посты, в которых были личные истории или необычные сценарии использования бота. Это позволило интеграции получить широкий охват и вызвало интерес аудитории.

Основные моменты, которые следует учесть бренду:

Доверять автору. Избыточный контроль может привести к созданию шаблонного контента, который не резонирует с аудиторией.

Избыточный контроль может привести к созданию шаблонного контента, который не резонирует с аудиторией. Учитывать специфику платформы. Важно адаптировать контент под особенности аудитории каждой платформы, чтобы он был максимально эффективным.

Важно адаптировать контент под особенности аудитории каждой платформы, чтобы он был максимально эффективным. Минимизировать правки. Частые изменения и бесконечные правки могут лишить проект свежести идеи и аутентичности авторского стиля.

Перспектива автора

Авторы — это движущая сила спецпроекта, но их работа часто осложняется избыточными требованиями брендов, которые не учитывают особенности их стиля или формата.

Максим Юрин, автор канала «Телеграмма от Максима Юрина» и ведущий канала «Кейсконтроль»: Самое сложное для автора — это слишком жесткие рамки. Если мне доверяют и дают работать в моем стиле, интеграция получается не только нативной, но и эффективной. Важно, чтобы все стороны понимали конечную цель проекта.

Яркий пример — проект, для которого мне пришлось переделывать одну фотографию 30 раз. Каждый раз появлялись новые замечания: «Слишком много зеленого», «Теперь слишком мало зеленого», «Измените ракурс, чтобы на ноутбуке был открыт наш сайт». В результате несколько дней работы превратились в рутину, а результат утратил ту самую аутентичность, за которую бренды и выбирают блогеров.

Когда бренды чрезмерно контролируют процесс, это приводит к снижению эффективности. Такие требования оправданы для ТВ-рекламы или билбордов, которые будут видны миллионам. Но для контента в соцсетях, который аудитория пролистывает за секунды, важно другое — живой, естественный подход. Брендам стоит ослабить контроль, чтобы раскрыть потенциал автора и сделать интеграцию действительно запоминающейся.

Основные моменты при взаимодействии с автором:

Четкость и выполнимость ТЗ. Слишком сложные или жесткие требования могут затруднить творческую работу и привести к переработке.

Слишком сложные или жесткие требования могут затруднить творческую работу и привести к переработке. Понимание конечной цели. Важно четко понимать, что необходимо для успешной интеграции и как это будет воспринято аудиторией.

Важно четко понимать, что необходимо для успешной интеграции и как это будет воспринято аудиторией. Гибкость в подходе. Брендам и агентствам стоит быть готовыми адаптировать требования под стиль автора, не ограничивая его творческую свободу, чтобы сохранить индивидуальность контента.

Разделяем ответственность: портрет идеального заказчика

Перед тем как начать спецпроект, важно понять, каким должен быть идеальный заказчик:

четко формулирует цели и задачи;

уважает экспертизу агентства и автора;

открыт к диалогу и готов к компромиссам;

реалистично оценивает сроки и бюджет;

доверяет процессу, но остается вовлеченным.

Новый год — это возможность пересмотреть подходы и внедрить лучшие практики. Сработанная команда и грамотное планирование станут залогом успеха даже в условиях высокой конкуренции.