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22.01.2025 в 17:45

PostPost: как запускать спецпроекты, сохраняя нервы, бюджеты и креатив в 2025 году

Контент агентство поделилось секретами по адаптации брендов к меняющимся требованиям рынка

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ПОСТПОСТ ООО | postpost.ru
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Январь — время новых стратегий и свежих идей. Как маркетологам в 2025 году запускать спецпроекты, которые действительно работают? Команда контент агентства PostPost рассмотрела процесс интеграции с трех ключевых сторон: агентства, бренда и автора контента, делая акцент на лучших практиках и полезных примерах.

Главная роль агентства

Агентство становится связующим звеном между брендом и автором. Его задачи:

  • понимать, что хочет бренд, и переводить это на язык креатива;
  • подбирать авторов, чьи стиль и аудитория совпадают с задачами проекта;
  • учитывать сроки и бюджеты, избегая ненужного стресса для всех сторон.

Петр Губанов, основатель контент-агентства PostPost:

Главная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это разрыв между ожиданиями клиента и реальными возможностями автора. Чтобы избежать этого, мы всегда начинаем с глубокого погружения в задачи бренда и совместного обсуждения возможных решений.

Кейс Lazurit и Vizit

В проекте мы столкнулись с вызовом: совместить смелость и провокацию с традиционной аудиторией.

В результате появилось решение — основой кампании стала серия креативных видеороликов и визуалов, где мебель Lazurit становилась центральным объектом необычных сценариев, поданных через яркий юмор.

Результат: Новая аудитория, вирусное обсуждение в соцсетях и признание со стороны индустрии.

Основные моменты, которые следует учесть в работе с агентством:

  • Четко формулировать бриф. Конкретные задачи и цели проекта помогают избежать недопонимания и лишних правок, ускоряя процесс работы.
  • Оценивать соответствие задач клиента и возможностей автора. Важно заранее понимать, какие задачи можно реалистично выполнить, чтобы избежать разрыва между ожиданиями и результатом.
  • Планировать время на реализацию. Недостаточное время на проект может привести к его выполнению в спешке и ухудшению качества работы.

Что важно бренду

Для бренда спецпроект — это способ достичь KPI и улучшить имидж. Однако желание максимально контролировать процесс часто мешает результату.

Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»:

Ключевая сложность для нас — найти баланс между нативностью и заметностью. Интеграция, которая слишком сливается с контентом автора, может просто не сработать. При этом важно помнить, что свобода креаторам часто приносит лучшие результаты.

Кейс: Telegram-бот для подбора подрядчиков

В рамках сотрудничества с «Рейтингом Рунета» мы подготовили посты и организовали их посевы в Telegram-каналах для продвижения бота по подбору подрядчиков. Основная задача — показать аудитории, как просто и удобно находить специалистов через новый инструмент.

Особенно популярными оказались авторские посты, в которых были личные истории или необычные сценарии использования бота. Это позволило интеграции получить широкий охват и вызвало интерес аудитории.

PostPost: как запускать спецпроекты, сохраняя нервы, бюджеты и креатив в 2025 году PostPost: как запускать спецпроекты, сохраняя нервы, бюджеты и креатив в 2025 году

Основные моменты, которые следует учесть бренду:

  • Доверять автору. Избыточный контроль может привести к созданию шаблонного контента, который не резонирует с аудиторией.
  • Учитывать специфику платформы. Важно адаптировать контент под особенности аудитории каждой платформы, чтобы он был максимально эффективным.
  • Минимизировать правки. Частые изменения и бесконечные правки могут лишить проект свежести идеи и аутентичности авторского стиля.

Перспектива автора

Авторы — это движущая сила спецпроекта, но их работа часто осложняется избыточными требованиями брендов, которые не учитывают особенности их стиля или формата.

Максим Юрин, автор канала «Телеграмма от Максима Юрина» и ведущий канала «Кейсконтроль»:

Самое сложное для автора — это слишком жесткие рамки. Если мне доверяют и дают работать в моем стиле, интеграция получается не только нативной, но и эффективной. Важно, чтобы все стороны понимали конечную цель проекта.

Яркий пример — проект, для которого мне пришлось переделывать одну фотографию 30 раз. Каждый раз появлялись новые замечания: «Слишком много зеленого», «Теперь слишком мало зеленого», «Измените ракурс, чтобы на ноутбуке был открыт наш сайт». В результате несколько дней работы превратились в рутину, а результат утратил ту самую аутентичность, за которую бренды и выбирают блогеров.

Когда бренды чрезмерно контролируют процесс, это приводит к снижению эффективности. Такие требования оправданы для ТВ-рекламы или билбордов, которые будут видны миллионам. Но для контента в соцсетях, который аудитория пролистывает за секунды, важно другое — живой, естественный подход. Брендам стоит ослабить контроль, чтобы раскрыть потенциал автора и сделать интеграцию действительно запоминающейся.

Основные моменты при взаимодействии с автором:

  • Четкость и выполнимость ТЗ. Слишком сложные или жесткие требования могут затруднить творческую работу и привести к переработке.
  • Понимание конечной цели. Важно четко понимать, что необходимо для успешной интеграции и как это будет воспринято аудиторией.
  • Гибкость в подходе. Брендам и агентствам стоит быть готовыми адаптировать требования под стиль автора, не ограничивая его творческую свободу, чтобы сохранить индивидуальность контента.

Разделяем ответственность: портрет идеального заказчика

Перед тем как начать спецпроект, важно понять, каким должен быть идеальный заказчик:

  • четко формулирует цели и задачи;
  • уважает экспертизу агентства и автора;
  • открыт к диалогу и готов к компромиссам;
  • реалистично оценивает сроки и бюджет;
  • доверяет процессу, но остается вовлеченным.

Новый год — это возможность пересмотреть подходы и внедрить лучшие практики. Сработанная команда и грамотное планирование станут залогом успеха даже в условиях высокой конкуренции.

VIZIT PostPost Lazurit
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