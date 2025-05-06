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06.05.2025 в 15:00

Как в России отмечали «День выгорания»

Хорошая инициатива, которая выросла во что-то большее

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28 апреля в России появился новый праздник — День выгорания. Праздник запустился благодаря телеграм-каналу про маркетинг и креатив «Креатив со звёздочкой». Несмотря на неофициальный статус, инфоповод откликнулся не только пользователям, но и брендам. Представители телеграм-канала рассказали Sostav, каких результатов удалось достичь.

Как все началось: идея Telegram-канала

Идея «Дня выгорания» появилась на фоне массового выгорания сотрудников. Каждый второй digital-сотрудник (по статистике) выгорает, поэтому праздник должен был напомнить, что думать о своем состоянии — важно.

Идея была очень проста: праздник призвали поддержать сммщиков всех российских брендов. И ставка сыграла: более 60 крупных брендов адаптировали праздник под свой формат. Суммарно праздник упомянули более 1 тыс. раз, охват только в Telegram составил более 8 млн просмотров.

Реакция российских брендов

Бренды поддерживали День выгорания в разных форматах, начиная с классического поздравления, заканчивая целыми роликами, подсвечивающими проблему выгорания. «Яндекс», «Сбер», Vizit, «Победа», «Авито», «Банк России» и другие российские компании обыгрывали праздник, адаптируя его под свой продукт.

Как в России отмечали «День выгорания» Как в России отмечали «День выгорания»

«Банк России» выпустил серию сторис про День выгорания, призывая всех набраться силами перед майскими.

«Авито Усгуги» прямо сказали, что их копирайтер выгорел, но призвали выдохнуть и сомкнуть щиты в ожидании майских.

«Яндекс Go» поделились промокодом в честь Дня выгорания, чтобы взбодриться.

«БлинБери» выпустили сет «365 дней без отпуска» для уставших.

Почему идея «зашла»?

Тема выгорания широко поднимается в сети, поэтому об этом говорили многие, также сыграл виральный потенциал инфоповода. Праздники — это целый подвид контента, о котором пишут телеграм-каналы и обыгрывают в СММ бренды. С тематикой выгорания авторы праздника попали в точку, а наружная реклама в Москве, Владивостоке и Сочи только добавила вирального потенциала.

Выводы напрашиваются сами за себя. Телеграм-каналы начали выходить в офлайн, продвигая свой личный бренд. Это первый подобный кейс именно от телеграм-канала, тенденция особенно ярко отслеживается в 2025 году. Авторы каналов пытается заявить о себе, рождая новый тренд на креативность среди новых медиа.

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