Как в России отмечали «День выгорания»

28 апреля в России появился новый праздник — День выгорания. Праздник запустился благодаря телеграм-каналу про маркетинг и креатив «Креатив со звёздочкой». Несмотря на неофициальный статус, инфоповод откликнулся не только пользователям, но и брендам. Представители телеграм-канала рассказали Sostav, каких результатов удалось достичь.

Как все началось: идея Telegram-канала

Идея «Дня выгорания» появилась на фоне массового выгорания сотрудников. Каждый второй digital-сотрудник (по статистике) выгорает, поэтому праздник должен был напомнить, что думать о своем состоянии — важно.

Идея была очень проста: праздник призвали поддержать сммщиков всех российских брендов. И ставка сыграла: более 60 крупных брендов адаптировали праздник под свой формат. Суммарно праздник упомянули более 1 тыс. раз, охват только в Telegram составил более 8 млн просмотров.

Реакция российских брендов

Бренды поддерживали День выгорания в разных форматах, начиная с классического поздравления, заканчивая целыми роликами, подсвечивающими проблему выгорания. «Яндекс», «Сбер», Vizit, «Победа», «Авито», «Банк России» и другие российские компании обыгрывали праздник, адаптируя его под свой продукт.

«Банк России» выпустил серию сторис про День выгорания, призывая всех набраться силами перед майскими.



«Авито Усгуги» прямо сказали, что их копирайтер выгорел, но призвали выдохнуть и сомкнуть щиты в ожидании майских.



«Яндекс Go» поделились промокодом в честь Дня выгорания, чтобы взбодриться.

«БлинБери» выпустили сет «365 дней без отпуска» для уставших.

Почему идея «зашла»?

Тема выгорания широко поднимается в сети, поэтому об этом говорили многие, также сыграл виральный потенциал инфоповода. Праздники — это целый подвид контента, о котором пишут телеграм-каналы и обыгрывают в СММ бренды. С тематикой выгорания авторы праздника попали в точку, а наружная реклама в Москве, Владивостоке и Сочи только добавила вирального потенциала.

Выводы напрашиваются сами за себя. Телеграм-каналы начали выходить в офлайн, продвигая свой личный бренд. Это первый подобный кейс именно от телеграм-канала, тенденция особенно ярко отслеживается в 2025 году. Авторы каналов пытается заявить о себе, рождая новый тренд на креативность среди новых медиа.