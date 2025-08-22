Как ТНТ строит региональный имидж через офлайн-активации

Телеканал ТНТ последовательно выводит бренд за пределы эфира, создавая точки контакта со зрителем в ключевых городах России. За 2024−2025 ими стали: Сочи, Владивосток и Хабаровск — три разных региона, разные аудитории и контексты, но единая цель: встроить бренд в повседневную жизнь людей, сохранив его развлекательный и эмоциональный ДНК. О реализации и итогах проекта Sostav рассказала команда телеканала.

Зачем телеканалу офлайн-имидж

В условиях, когда медиапотребление становится все более фрагментированным, офлайн-присутствие помогает бренду оставаться в поле зрения аудитории вне зависимости от ее привычек в медиапространстве. Для ТНТ это способ не только напомнить о себе, а сформировать живое, эмоционально окрашенное взаимодействие.

Каждая активация опирается на четыре принципа:

локальная релевантность — адаптация идеи под региональную специфику и символику;

визуальная айдентика — фирменный стиль ТНТ должен быть мгновенно узнаваем;

вовлеченность аудитории — создание пространства, которое провоцирует UGC и живое обсуждение среди местных жителей;

долгосрочный эффект — брендирование работает не неделю, а минимум месяц или целый сезон, тем самым оставляя более значительный след в медиаполе.

Три кейса, одна стратегия

Сочи — точка запуска

Летом 2024 года брендированная береговая линия эко-пляжа «Маяк» в центре курортной столицы стала первой масштабной офлайн-активацией ТНТ. Более 100 шезлонгов и 50 зонтов в фирменных цветах канала превратили локацию в объект для фото и публикаций в соцсетях, а попадание в федеральную и региональную прессу и соцсети закрепило эффект.

Результат: 82 поста в соцсетях, охват — 548 тыс. просмотров, вовлеченность — 4,1 тыс.

Хабаровск — имидж с социальной повесткой

Ко Дню города в 2024 году был забрендирован 60-метровый аттракцион на Центральной набережной — самое высокое колесо обозрения на Дальнем Востоке. Проект был интегрирован с благотворительной акцией в поддержку фонда «Амурский тигр»: за каждое фото с колесом ТНТ переводил 100 руб. на сохранение символа края.

Итог: 500 тыс. руб.пожертвований, широкое освещение в СМИ и закрепление за брендом репутации социально ответственного игрока.

Владивосток — дальневосточный апгрейд

В 2025-м формат был масштабирован: на пляже в районе Эгершельд появились брендированные шезлонги в красно-белой гамме с логотипом канала. В промо использовали дальневосточного краба — символ региона. Локация моментально вошла в список популярных фотозон города, стала инфоповодом для местных и федеральных медиа, а поток UGC продолжает расти.

Как это работает на бренд

Региональные имиджевые активации создают для ТНТ эффект тройного охвата:

офлайн-аудитория — жители и туристы, которые видят и взаимодействуют с брендированным пространством;

онлайн-аудитория — органический контент в соцсетях от посетителей, умноженный на охваты;

медиа-аудитория — публикации в федеральных и региональных СМИ, работающие на имидж и доверие.

Анастасия Бачина, PR-директор ТНТ: Для телеканала офлайн-имиджевые проекты — это инструмент, который объединяет маркетинг, PR и бренд-экспириенс. Мы не просто размещаем логотип в популярной локации, а создаем пространство, где зритель может прожить эмоцию, ассоциируемую с ТНТ. Такая интеграция работает глубже, чем классическая реклама, потому что формирует личный опыт и ассоциации, которые остаются с человеком надолго.

Луиза Ягубова, директор управления маркетингового сопровождения ГПМ РТВ: Мы выстраиваем стратегию так, чтобы бренд ТНТ органично появлялся в повседневной жизни людей — на пляже, в центре города, на набережной. Это системная работа по созданию эмоционального капитала бренда. Когда человек встречает ТНТ в любимых местах отдыха, это повышает не только узнаваемость, но и лояльность, потому что бренд становится частью его личной истории.

Итоги: офлайн-опыт запоминается на 87% чаще

Имиджевые офлайн-активации ТНТ — это не просто визуальное присутствие, а выстроенная экосистема контактов, которая работает на укрепление эмоциональной связи, доверия и лояльности аудиторий. Согласно данным Limelight Platform, 40% потребителей считают, что участие в experiential-мероприятиях усиливает их привязанность к бренду, а 87 % отмечают, что такие активности глубже запоминаются, чем традиционная реклама.

Инвестиции говорят сами за себя: мировые траты на experiential-маркетинг в 2024 году превысили $128 млрд, при этом 9 из 10 брендов считают подобные активности критически важными для успеха.

ТНТ использует этот подход в ключевых локациях: активации в Сочи, Владивостоке и Хабаровске создают платформу для эмоционального включения, медийного резонанса и масштабирования доверия через UGC. Это — стратегический инструмент, который не только повышает узнаваемость, но и эффективно капитализирует лояльность зрителей страны.

Вектор на будущее

После Сочи, Владивостока и Хабаровска ТНТ планирует наращивать географию присутствия и выходить за пределы классических форматов. В фокусе — города с высокой туристической привлекательностью, ключевые региональные праздники и локации, которые уже являются точками притяжения для жителей и гостей. Канал рассматривает возможность интеграций в крупные городские события, сезонные пространства и нестандартные площадки, чтобы вызывать эффект неожиданности и усиливать эмоциональный контакт.

Стратегическая цель проста: чтобы зритель встречал ТНТ не только на экране, но и в самых ярких моментах своей жизни: на пляже, в центре города, на фестивале или на смотровой площадке. Там, где он отдыхает, фотографируется и делится впечатлениями в соцсетях, бренд будет становиться частью личных историй, которые люди запоминают и рассказывают другим.