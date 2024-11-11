Как сделать глянцевую обложку в Китае и «обогнать» тайфун

Организовать съемку на обложку глянцевого журнала может быть сложно и в России, а вот сделать это в Китае, координируя ее дистанционно, с разницей во времени и менталитете, «обойти» тайфун и традиционные китайские праздники — та еще задача. Агентство GREATIVE и телеканал «Пятница!» с ней справились и рассказывают, как это было.

В новом сезоне телеканал «Пятница!» представил тревел-шоу «Запретный Китай», в котором ведущие Регина Тодоренко и Лоренцо Баньяти показывают зрителям современный Китай с нетуристической стороны.

Регина Тодоренко, ведущая, со-продюсер тревел-направления «Пятницы!»: Год назад, во время путешествия по России мне в голову пришла мысль: есть ведь такой поезд «Москва — Пекин». Почему бы нам не снять гайд по Китаю и не показать, какой он на самом деле? Многие россияне боятся ехать туда, опасаются того, что будут сложности с английским и русским языками, что их не поймут. При этом теряют возможность познакомиться с интересной и самобытной культурой этой страны.

Зачем нужна обложка

Снимать «Запретный Китай» начали летом 2024 года. За 55 съемочных дней команда проекта посетила 10 крупнейших городов страны.

Один из выпусков шоу снимали в Шэньчжэне. Именно здесь начинают свой путь многие российские и зарубежные фото и подиумные модели. Чтобы прожить день в роли модели и заглянуть в закулисье современного китайского модного продакшена телеканал «Пятница!» организовал фотосессию Регины Тодоренко в одном из главных глянцевых журналов страны — CHIC China.

Маргарита Макеева, глава практики креативных стратегий агентства GREATIVE: По сути, съемка на обложку глянца решала сразу несколько задач: на примере Регины показывала, как модели из разных стран работают в Китае, что было отражено в одном из выпусков «Запретного Китая», стала каналом продвижения шоу в китайском медиа-пространстве и одновременно — инфоповодом для российского медиапространства.

Как сотрудничать с кем-то в Китае

Основной сложностью, с которой столкнулась команда канала и агентства — разница в бизнес-процессах и тот факт, что координировать его пришлось частично удаленно (с разницей во времени в 6 часов). Пиар-специалисты с обеих сторон находились в Москве, в то время как съемочная группа тревел-шоу в бешеном ритме перемещалась между городами Китая. Редакция издания CHIC находилась в Шанхае, а саму съемку нужно было организовать в Шэньчжэне.

Чтобы сделать качественный материал в китайском издании, несомненно стоит иметь PR-эксперта на месте. Человек, который понимает специфику работы с китайским медиа-рынком и знает китайский язык сегодня все еще необходим, потому что детали и тонкости процесса все еще лучше обговаривать с помощью «проводника».

Совместно с локальным экспертом GREATIVE составили план съемки на локациях, проработали маршрут и логистику вплоть до поиска наиболее удобной для переодевания на натурных съемках машины. Все общение и координация на местном рынке идет через WeChat, других мессенджеров для Китая просто не существует.

Основной концепцией съемки Регины стала «новая волна» дизайнеров из Китая. Все наряды, отобранные для фотосессии, были созданы молодыми китайскими дизайнерами, которые проходили обучение или имели опыт работы за рубежом, то есть, могли вплести этот опыт общения со внешним миром в традиционную культуру Китая.

Образы дорабатывались совместно с личным стилистом Регины до самого съемочного дня и адаптировались на месте. Футуристичные и традиционные локации Шэньчжэня выигрышно перекликались с подобранными луками.

Сотрудничали с фотографом от журнала, работа со сторонними профессионалами даже с обширным опытом работы в других глянцевых изданиях Китая редакцией не приветствовалась.

Образы Регины из журнала не обошли стороной российские глянцевые телеграм-каналы. Фешн-редакторы отметили трендовые образы и сам факт обложки в китайском глянце.

Стоит отметить, что в Китае радикально отнеслись к ретуши фото. Пришлось закрасить татуировки героини — на обложку глянцевого издания в Китае не может попасть модель с тату. А в первой редакции ретуши даже изменили цвет глаз Регины.

Дарья Симоненко, PR-директор телеканала «Пятница!»: Это наш первый опыт работы с зарубежным глянцем, и он вдохновляет. Видеть лица «Пятницы!» на журнальных прилавках другой страны — это тот результат, ради которого стоит пережить трудности коммуникации с международной командой. Кстати, для продвижения «Запретного Китая» мы не только сделали обложку, но и разместили нашу рекламу на крупнейшем китайском 3D медиафасаде в Шендьжэне. Она привлекала внимание в Китае и стала инфоповодом в России.

Доставка журналов из Шанхая в Москву и тайфун «Бебинка»

Коммуникация с транспортными компаниями о доставке оригиналов журнала в Москву началась за 2 недели до старта печати партии. Команда понимала, что в сентябре будет Лунный фестиваль и длинные выходные в Китае. Было необходимо договориться с перевозчиками заранее, чтобы получить журнал вовремя.

Однако ровно в те даты, когда журнал был напечатан, город накрыл тайфун «Бебинка», самый сильный с 1949 года. Коллеги из Китая присылали видео, в которых машины плавали по улицам Шанхая, а авиасообщение было закрыто на неопределенный срок.

После отказа нескольких транспортных компаний и частных перевозчиков, пришлось подключать знакомства и искать альтернативные пути. Вывезти журналы удалось через Пекин благодаря дружеской помощи человека, работающего на две страны и регулярно курсирующего между ними.

Выводы и уроки