Как «Самолёт» и The Clients запускали фиджитал-сервис «Самолёт Плюс»

Создание цифровой платформы — важный драйвер роста и трансформации бизнеса. Такой сервис агрегирует сразу большое количество продуктов группы «Самолёт», позволяя выйти компании на новый уровень. Агентство The Clients помогало запускать новый бренд, разработав для него айдентику и рекламную кампанию. Подробностями совместного проекта участники поделились с Sostav.

Цели и задачи

«Самолёт Плюс» — это новый фиджитал-сервис от группы «Самолёт», одной из федеральных корпораций в сфере proptech (от англ. Property и Technology — технологии в строительстве и недвижимости) и девелопмента. В «Самолёт Плюс» можно найти полный набор сервисов для жизни: поиск новостроек и вторичной недвижимости, дизайн и ремонт квартир, маркетплейс мебели, финансовые и юридические услуги. Всё это доступно пользователям как онлайн, так и офлайн в офисах по всей России.

Главные задачи проекта были сформулированы так: отстроиться от других маркетплейсов услуг, построить связь с материнским брендом, чтобы использовать его силу и устоявшееся доверие, а также наделить новый бренд своим характером.

Решение

Айдентика

Команда агентства опиралась на простую жизненную правду: в семьях часто возникают трудности и споры из-за того, что у каждого свои желания и предпочтения. При этом решиться на серьёзные перемены всегда непросто, а с чего начать — непонятно. Хочется, чтобы в квартире была большая детская плюс минимальный платеж по ипотеке; купить мебель плюс сделать ремонт и дизайн; чтобы была школа у дома плюс страховка.

Так определилась роль бренда: «Самолёт Плюс» — дружелюбный сервис для жизни, который заботится о людях и предлагает простые, экономящие время решения в ответ на их сложные запросы.

Александр Черкасов, арт-директор The Clients: Работа над проектом заняла около девяти месяцев — так что мы его почти родили. Мы предложили около 15 вариантов айдентики нового бренда. Были идеи от самых преемственных до самых смелых (динамическая айдентика). В результате продуктивной работы с командой клиента появился классный, лёгкий и в какой-то степени простой стиль. А это хороший признак взрослого бренда.

В логотипе нового сервиса к логотипу «Самолёт» добавили плашку со словом «Плюс». Плашка здесь является доминантой и сразу привлекает внимание. Слово «Плюс» написано курсивом — так подчёркивается смелость и стремление вперед.

Айдентика складывается из лайнов, которые соединены словом «плюс», это в очередной раз напоминает, что и сам сервис — это соединение различных услуг и преимуществ. В стиле есть иконки, которые используются в текстовых макетах и в качестве элемента интерфейса. Фотостиль также является важным элементом айдентики. В макетах изображения используются как небольшие окна в поддержку иконкам.

При таком композиционном решении стиль выглядит диджитальным, а фотографии становятся точками притяжения внимания. Использование фотоизображений, плашек и иконок позволяет бренду гибко и вариативно использовать возможности коммуникации с аудиторией.

Соотношение светлых, пастельных цветов — розового, салатового и голубого — создаёт лёгкое и дружелюбное настроение. Они передают уверенность, воздушность, лёгкость и свободу. При этом остаётся синий цвет, который позволяет не терять преемственность с материнским брендом.

На основе стиля, разработанного The Clients, студия Николая Ярина создала концепцию оформления офисов продаж. В интерьерах использовали фирменные цвета, много зелени и мебель с мягкими округлыми формами, подчёркивающими дружелюбность бренда. По гайдланам уже начали открываться офисы в Москве и других городах (до конца года планируется открыть 163 точки), а также концепцию использовали для декораций при съёмке роликов.

Продвижение

Серия роликов построена на гиперболизации понятных жизненных ситуаций, которые случаются с героиней. Вместе с ней зрители перемещаются по разным моментам из её жизни, в каждом из которых «Самолёт Плюс» оказывается рядом, чтобы поддержать её.

Команда называет эти ситуации «бытовыми мемами». Например, любовь с первого взгляда («вы только встретились глазами в автобусе, но уже начали придумывать имена будущих детей») или когда дети растут слишком быстро («только отвернулся, а ребёнок уже идёт в университет и учит тебя жизни»). А внезапность этих моментов подчёркивается с помощью монтажа, музыки и других эффектов.

Было важно, чтобы зрители поняли, что, в первую очередь, «Самолёт Плюс» — это цифровая платформа. Поэтому минималистичные иконки, отражающие суть сервисов, появляются прямо поверх кадра, приходя на помощь героине. А отыгрыш в конце каждой истории отсылает в будущее, добавляя юмора и показывая, что «Самолёт Плюс» поможет с любой задачей и будет рядом долгие годы, онлайн или офлайн, что бы ни случилось.

Ольга Биндорева, руководитель направления креатива группы «Самолёт»: При запуске «Самолёт Плюс» мы поставили перед собой амбициозную цель — улучшить качество жизни людей во всей стране. Мы предлагаем решение самых востребованных и важных задач для наших клиентов в одном месте — на цифровой платформе, как онлайн, так и офлайн. Для нас было важно, чтобы в основе федеральной кампании были простые и понятные для широкой аудитории образы, а также лёгкость, которая подчеркивает, что «Самолёт Плюс» находит решение проблем в любой жизненной ситуации.

Состав творческой группы:

«Самолёт Плюс» (клиент)

Маркетинг-директор: Роман Сенчихин

Руководитель направления креатива: Ольга Биндорева

Руководитель дизайна и креатива: Анастасия Тебякина

Арт-директор: Алена Пикуль

Руководитель Управления маркетинговых коммуникаций: Анна Церетели

Руководитель отдела охватных медиа: Марита Клиньшанс

The Clients (агентство)

Дизайн: Лидия Капыш, Александр Черкасов, Дарья Батамирова, Елена Савина

Креатив: Саша Божко, Иван Дергачев, Ксения Лазарева, Екатерина Трохина, Мария Чечелова

«Заграница» (продакшн)

Режиссеры-постановщики: Александр Иринархов, Тата Крылова

Оператор-постановщик: Арсен Саркисян

Художник-постановщик: Денис Токарев

Генеральный продюсер: Иван Яковенко

Исполнительный продюсер: Андрей Шипигин

Продюсер: Надежда Плахтий

Второй режиссёр: Павел Комаров

Директор съёмочной группы: Михаил Тулумджан

Локейшн-менеджер: Олег Талисман

Художник по костюму: Анна Артамонова

Художник по гриму: Наталья Булдакова

Ассистент художника-постановщика: Наталья Токарева

Художник по реквизиту: Екатерина Ланеева

Фокус-пуллер: Николай Шинкаренко

Механик камеры: Сергей Саркисян

Гаффер: Николай Вахрамеев

Пост-продакшн продюсер: Екатерина Гусева

Композитор/саунд-дизайн: Филипп Эйдинов

Цветокоррекция: Александр Золотарев

Графика: Студия графики BigBagFilms / Студия графики Playd / Студия графики BlueCheese

Клинап: Студия графики BigBagFilms

Кастинг-директор:и Нина Сизова

Фотограф бекстейдж: Наран Эдлеев

Актёры

Взрослые: Светлана Вишнякова, Виталий Федоров, Николай Варенцов, Сергей Ершов, Наталья Захаренкова

Дети: Софья Николаева, Вероника Зверева