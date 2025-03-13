Праздники со смыслом: как россияне меняют подход к подаркам на 14 февраля и 8 Марта

В 2025 году спрос на подарки ко Дню святого Валентина и 8 Марта продолжил расти. По данным маркетплейсов и онлайн-ретейла, товарооборот по ключевым категориям увеличился. Эксперты дивизиона Kokoc Affiliate группы компаний Kokoc Group , одного из лидеров в области диджитал-маркетинга, проанализировали и рассказали Sostav, как изменилось поведение покупателей и какие тренды формируют продажи в 2025 году.

Общие тенденции: рост трат, но осознанный выбор

Общий товарооборот вырос ко Дню святого Валентина на 15,91% (при этом клики по ссылкам на товары — на +23,78%), к 8 Марта — на 12%. Число заказов увеличилось всего на +2,14% — к 14 февраля, и на 12% — к 8 Марта.

Это говорит о том, что аудитория была активнее, но процесс принятия решения о покупке стал сложнее. Люди больше изучали предложения, сравнивали цены, но совершали покупки реже.

Это может быть связано с ростом цен в ключевых категориях, более осознанным потреблением и увеличением количества акционных предложений, которые заставляют покупателей дольше выбирать.

День святого Валентина: романтика становится премиальной

2025 год показал рост интереса к более дорогим и значимым подаркам. Это продолжение тренда, который начал формироваться еще с 2021 по 2023 года, когда активно рос интерес к ювелирным украшениям и гаджетам. При этом среди популярных категорий остаются и традиционные решения, такие как подарочные наборы и цветы, символизирующие внимание и заботу. Наибольший прирост в продажах ко Дню святого Валентина 2025 года показали следующие категории:

Ювелирные изделия — рост товарооборота на 101,26%, заказов — на 53,03%, кликов на 18,10% Покупатели выбирают инвестиционные подарки, включая украшения с драгоценными камнями, продолжая тренд на стабильный рост с 2021 года.

Цветы — товарооборот вырос на 70,18%, заказы — на 59,87%, клики — на 16,30%. Классические решения по-прежнему востребованы, но конкуренция среди брендов увеличивается.

Косметика и здоровье — рост товарооборота на 46,46%, заказов — на 37,27%, кликов — на 12,49%. Косметика закрепилась как один из топовых вариантов подарков. Люди все чаще выбирают уходовые наборы, духи и средства для релакса.

В то же время некоторые категории демонстрируют падение. Развлечения и хобби — спад на 39,02%. Люди стали реже дарить нематериальные подарки (подписки, билеты, мастер-классы). Возможно, это связано с нестабильностью в экономике — приоритет сместился в сторону более «осязаемых» вещей. Спорт — -37,31%. Спортивные товары не воспринимаются как романтический подарок. Доставка еды — -18,11%. Показательно, что еще в 2023 году эта категория демонстрировала активный рост как альтернатива праздничному ужину в ресторане, а в 2025 году интерес к ней начал снижаться в пользу самостоятельной организации торжеств.

8 Марта: ставка на заботу и бьюти

Спрос на подарки к Международному женскому дню остался стабильно высоким, с акцентом на товары для ухода и досуга. По сравнению с прошлым годом отмечаются рост числа заказов на 12% и увеличение среднего чека на 8%.

Топ-категории: цветы и подарочные наборы, косметика и парфюмерия, а также товары для дома и уюта.

Среди новых тенденций стоит отметить популярность подписок на сервисы (фитнес, музыка, кино), она выросла на 9%. Спрос на товары для хобби и творчества увеличился на 7%, что говорит о стремлении делать подарки с персональным акцентом.

При этом, если в 2023 году гаджеты и бытовая техника занимали лидирующие позиции среди подарков, то в 2025 году фокус сместился в сторону заботы, комфорта и эмоциональной ценности.

Где покупают?

Маркетплейсы продолжают удерживать лидерство как одно из основных мест для выбора и покупки подарков. Клиенты ценят возможность найти все необходимое в одном месте, сравнить предложения и воспользоваться акциями. Именно мультибрендовые площадки показали стабильный рост и по заказам, и по товарообороту. При этом доля специализированных магазинов и нишевых сервисов продолжает снижаться, а спрос на подарки через онлайн-сервисы остается на прежнем уровне. Эта тенденция подтверждает: потребители стремятся к удобству, выгодным условиям и комплексным покупкам.

На что обратить внимание бизнесу?

Брендам важно делать ставку не только на привлечение трафика, но и на улучшение конверсии: персонализированные предложения, UGC-контент, сильные акции с четким дедлайном.

«Праздники остаются драйверами онлайн-торговли, но побеждают те, кто в условиях роста конкуренции и осторожного потребления предлагает не просто товар, а эмоцию, историю и сервис. Кроме того, мы видим, как растет интерес к премиальным категориям, и это сигнал для брендов усилить свои позиции именно в этом сегменте», — комментирует эксперт Кокос Group.

Праздники все больше становятся поводом для продуманных вложений в отношения, а не спонтанных трат. И те бренды, которые сумеют уловить этот настрой, смогут не только усилить продажи в сезон, но и завоевать долгосрочную лояльность клиентов.