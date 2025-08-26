Sostav.ru

26.08.2025 в 13:10

Как рассказать о мороженом с помощью ИИ: кейс Open Production и «ВкусВилл»

Команда нейропродакшена рассказала о создании четырех OLV-роликов

Нейропродакшн Open Production уже не первый раз сотрудничает с «ВкусВилл». До этого они сделали серию роликов про восточную еду, которая заряжает людей энергией в зимнее время, теперь пришла очередь рассказать об освежающем летнем мороженом. О том, как в разгар майских праздников удалось подготовить серию из четырех пятнадцатисекундных OLV-роликов, Sostav рассказала команда нейропродакшена.

Задача проекта

«ВкусВилл» готовился к запуску летней рекламной кампании мороженого — «‎Моёженое». Ключевым вызовом стали сжатые сроки: всю серию из четырех роликов необходимо было произвести в разгар майских праздников, чтобы успеть к началу летнего сезона.

Учитывая временные ограничения, клиент решил использовать нейросети вместо традиционных съемок. Это позволило сократить время производства и обойти сложности с организацией съемочного процесса в праздничный период.

Основная идея

Команда «ВкусВилл» пришла с уже готовой креативной концепцией: серия роликов, объединенных идеей «мороженое, которое спасает ситуацию». В каждом сюжете герой сталкивается с типичной летней неприятностью, и порция вкусного мороженого помогает ему взглянуть на проблему под другим углом.

Кампания включала четыре разных сценария понятных российской аудитории:

  • Застрявшая в московской пробке девушка.
  • Люди, изнывающие от жары на пляже.
  • Туристы, которых застал дождь в лесу.
  • Рыбак, которого одолели комары у реки.

Решение

Мы предложили гибридный подход — сочетание нейросетей, 3D и классических инструментов постпродакшна. Такой метод позволил добиться высокого качества картинки и подготовить ролики в короткие сроки.

Чтобы истории выглядели правдоподобно, команда начала с разработки персонажей. «ВкусВилл» предоставил мудборды, а нейропродакшен Open Production подбирал внешность, одежду и стиль, ориентируясь на эмоциональную подачу в каждом ролике.

Так, образ рыбака менялся от сурового мужчины до хипстера, пока команда не нашла вариант, который максимально попадал в настроение сюжета.

Для «бизнес-волчицы» из сцены в пробке перебрали десятки вариантов причесок и аксессуаров, пока не получили нужный баланс харизмы и узнаваемости.

Для каждого сюжета требовались узнаваемые российские пейзажи: московская пробка, лес с палаткой, место для рыбалки.

Локация московской пробки, сделанная с помощью ИИ

AI-генерация усложнялась тем, что многие нейросети склонны воспроизводить западный визуальный код. Чтобы добиться «своей» атмосферы, применялось сочетание AI и ручных доработок.

Например, в одной из сцен нужен был вафельный стаканчик. Вместо него нейросеть упорно генерировала вафельные рожки. Чтобы решить проблему, ИИ-художник буквально прифотошопил стаканчик в готовый кадр.

Как рассказать о мороженом с помощью ИИ: кейс Open Production и «ВкусВилл» Как рассказать о мороженом с помощью ИИ: кейс Open Production и «ВкусВилл»

Когда речь заходит о продукте, для любого бренда важна идеальная картинка. Поэтому для продуктовых планов мы отказались от нейросетей и сделали всю работу с помощью 3D.

Такой подход позволил полностью контролировать анимацию, ракурсы и внешний вид продукта.

Результат

Несмотря на сжатые сроки и майские праздники, за 3,5 недели было сделано четыре OLV-ролика для «‎ВкусВилл».

На этом проекте использовали: Imagen 3 для генерации, KLING для анимации, 3D и Photoshop. Такой гибрид позволил находить быстрые решения для нестандартных задач и не терять контроль над качеством.

«‎ВкусВилл» взяли фокус на нейросети и уже давно сотрудничают с нейропродакшеном Open Production. Новый подход позволил бренду сократить сроки и бюджеты, но не потерять в качестве.

Состав творческой группы

«ВкусВилл‎» (клиент)

Руководитель маркетинговых коммуникаций: Егор Калиновский
Продюсер: Ляйсан Уразлина
Лидер креативной группы: Виктория Родионова
Копирайтер: Софья Ольховская
Копирайтер: Мария Седик
Копирайтер: Юлия Милославская
Арт-директор: Елизавета Спорыхина
Менеджер рекламных кампаний: Маша Безверхая
Старший менеджер: Дарья Бессонова

Open Production (нейропродакшен)

Генеральный продюсер: Юрий Покровский
Продюсер, аккаунт-менеджер: Токарев Павел
Креативный директор, режиссер, монтажер: Артем Агафонов
Нейро художник: Влад Ермилов
Моушн-дизайнер: Антон Остапенко
Саунд-дизайнер: Саша Пономарев
CG-художник: Алексей Салопин
Цветокоррекция: Алексей Лапейкин

