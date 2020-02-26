Сарафанное радио и соцсети: как продвигается малый бизнес в России

Аналитики «Яндекс.Карт» выяснили, какими рекламными инструментами чаще всего пользуется малый бизнес. Предприниматели рассказали, как оценивают эффективность каждого способа, сколько вкладывают в продвижение, а также какие барьеры мешают развитию их бизнеса.

Онлайн-продвижение

На старте 56% предпринимателей привлекали клиентов с помощью онлайн-рекламы. Сейчас к этому способу обращается 72% опрошенных. В топ-3 самых популярных онлайн-инструмента входят: реклама в социальных сетях, контекстная реклама и платное размещение в геосервисах.

В среднем на продвижение бизнеса в интернете предприниматели тратят 362,1 тыс. рублей в год.

Офлайн-продвижение

Согласно исследованию, самый популярный способ офлайн-продвижения среди респондентов — наружная реклама. К классическим офлайн-инструментам (листовкам, растяжкам, рекламе на радио) на старте обращалось 37% предпринимателей, но сегодня ими пользуется 30% малого бизнеса.

Для привлечения первых клиентов в 61% компаний использовали сарафанное радио. Сегодня им пользуется 67% опрошенных.

На офлайн-рекламу предприниматели в среднем тратят 66,9 тыс. рублей в год.

Эффективность

39% опрошенных предпринимателей отметили, что за последний год их бизнес вырос. 36% сообщили, что показатели не изменились, а 24% отметили изменения в худшую сторону.

Среди тех, чей бизнес вырос, 54% опрошенных считают, что рост связан с существующей базой клиентов, в том числе через коммуникацию в собственных каналах в социальных сетях. Среди тех, чей бизнес был стабилен, этот показатель не сильно отличается — 51%. Связь роста и рекламных кампаний во внешних каналах отметили 48% респондентов.

Барьеры

Те, кто посчитал последний год неудачным, среди трудностей выделяли перенасыщенность локации конкурентами (34%), снижение покупательской способности населения (25%), неудачную рекламу (21%) и недостаток рекламных кампаний (17%).

Выбор локации оказался большой проблемой для офлайн-бизнеса. По десятибальной шкале полностью довольны своим местоположением (оценки 9 и 10) только 28% опрошенных. 38% оценивают локацию на 7−8 баллов. Меньше (1−6 баллов) довольны 34% респондентов.

В опросе приняли участие 1400 человек, чьи организации отмечены на «Яндекс.Картах». Респонденты — собственники и штатные маркетологи небольших офлайн-компаний, у которых в 80% случаев не более десяти сотрудников. Среди опрошенных больше всего оказалось представителей сферы услуг (салонов красоты, автомастерских, нотариусов, риелторов и других), так ответил 71% респондентов. Еще 5% — ресторанный бизнес. Торговля — 26%.