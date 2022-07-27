Владлена Обухова, BBDO Moscow: как подготовить конкурсный кейс

Грамотная подача работы — шаг на пути к победе в конкурсе. Как повысить шансы на золотую награду и получить высокую оценку жюри? Управляющий директор BBDO Moscow и член жюри Perspectum Awards первого конкурсного сезона Владлена Обухова поделилась с Sostav инсайтами по оформлению конкурсной заявки.

На что вы в первую очередь обращаете внимание в кейсе?

Главным образом смотрю на формальный критерий — соответствует ли проект категории, которую выбрал участник. В последние годы ошибки в выборе номинации встречаются реже, тем не менее, такое тоже бывает. Иногда команда проекта настолько влюблена в идею, что считает её достойной абсолютно всех категорий фестиваля, но если честно, отправляя один и тот же кейс на огромное количество направлений, вы скорее дезориентируете жюри, чем прибавляете очки.

Для фестивалей и конкурсов агентства используют острые социальные тематики. Как вы понимаете, что кейс участника не разработан специально для получения наград, а сфокусирован на решении конкретной задачи? Испытываете ли вы сложности при оценке коммерческих и социальных рекламных кампаний?

Понять, что социальный проект сфокусирован на решении конкретной задачи, достаточно просто — эта задача должна быть определена в кейсе. Важно не просто заявить, например: «Мы хотим сделать мир лучше», а указать чёткую и понятную миссию. Мотивация инициаторов работы и ясное понимание цели — в числе определяющих аспектов оценивания. Зачастую видишь прекрасную творческую мысль, неожиданную реализацию, но потом задаёшься вопросом: «А зачем это всё?» и если не находишь ответ, судить работу становится бессмысленным занятием.

Есть ли типичные ошибки, которые агентства допускают при оформлении конкурсных проектов?

Конечно! Первая и самая распространенная — подать работу в максимальное количество категорий, даже если она им не соответствует.



Вторая: фокус на идее и реализации без объяснения бэкграунда, мотивации, инсайта, факта, да чего угодно, что поможет жюри понять, действительно ли проект был нужен бизнесу, потребителю, обществу, или он сделан только под фестивали.



И третья: очень плохо сделанный кейс. Вообще наше рекламное сообщество не сильно искусно в науке «кейсология»: иногда к кейсу относятся как к побочному продукту проекта, а он уже давно стал самостоятельным. И чем грамотнее сделан кейс, тем больше шансов у идеи был понятой, оценённой и принятой.

Какие напутствия вы дадите участникам Perspectum Awards 2022?

Фестиваль — это не только соревнование идей, но и отдельная наука. Изучите её и будьте лучшими в ней. И жюри полюбит ваш проект!

Справка

Perspectum Awards ждет российские агентства с проектами для российских клиентов, которые реализованы в период с 1 января 2021 года по сентябрь 2022 года.

Перед подачей кейсов оргкомитет Perspectum Awards рекомендует изучить раздел FAQ, где собрано самое важное о конкурсе: условия участия, правила заполнения заявки, способы оплаты, детали голосования и процесса награждения.

Заявки принимаются до 30 сентября.