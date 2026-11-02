Как «Папина дочка» Галина Сергеевна стала ИИ-ассистентом зрителей CTC Love

Телеканал СТС Love превратил одну из узнаваемых героинь семейной комедии «Папины дочки», Галину Сергеевну, в ИИ-собеседника на сайте канала. Как Sostav рассказала команда проекта, промомеханика сочетает ностальгию, эмоциональную привязку к персонажу и современную цифровую фичу, которая работает как «бесконечный справочник» для зрителей.

Как Sostav сообщили в пресс-службе CTC Love, главная цель запуска — повысить вовлеченность зрителей на цифровых площадках канала, увеличить время, которое пользователи проводят на сайте, и создать дополнительный канал коммуникации с аудиторией через знакомый и любимый образ.

3 сентября цифровой образ Галины Сергеевны официально появился в публичном пространстве. Для медиа индустрии это пример того, как можно вписать героя популярного сериала в цифровой ландшафт и превратить узнаваемого персонажа в диджитал-продукт с измеримыми метриками.

Цель

Перед командой CTC Love стояла классическая для развлекательных вещателей проблема: диджитал-площадки часто воспринимаются как «витрина» контента — пользователь заходит, чтобы выбрать, что посмотреть, и быстро уходит. Среднее время сессии и глубина просмотра остаются чувствительным индикатором вовлеченности. CTC Love поставил задачу увеличить время сессии, сделав ее длиннее традиционной, равной как правило 1,5−2 сериям сериала. Для сайта телеканала характерен длинный пользовательский путь, поэтому команда использует разные механики вовлечения в контент, например, новости, тесты, голосования. Таким образом глубина просмотра может варьироваться от 2,3 до 5. Запуск новой механики должен был обеспечить верхнюю планку присутствия пользователей на сайте.

Чтобы повысить эту динамику, команда решила использовать сильный эмоциональный якорь — персонаж, который уже имеет устойчивую репутацию «ходячей энциклопедии» и символа высокого интеллекта. Галина Сергеевна в сериале была образцом умного, ироничного, и при этом близкого зрителю эксперта. Именно эту ассоциацию и решили перенести в диджитал.

Запуск нейро Галины Сергеевны решал сразу несколько задач

Рост времени, проведенного на сайте. Одна из ключевых метрик диджитал-вовлеченности — удержать пользователя дольше, чтобы он не просто зашел, а взаимодействовал с контентом. Целевой ориентир — увеличение среднего времени сессии относительно базового уровня до запуска механики. Первые результаты превзошли ожидания: длительность сеанса увеличилась на 23%.

Одна из ключевых метрик диджитал-вовлеченности — удержать пользователя дольше, чтобы он не просто зашел, а взаимодействовал с контентом. Целевой ориентир — увеличение среднего времени сессии относительно базового уровня до запуска механики. Первые результаты превзошли ожидания: длительность сеанса увеличилась на 23%. Формирование эмоциональной связи и лояльности. Использование культового персонажа усилило эмоциональную привязку аудитории к бренду CTC Love. Удалось поддержать ностальгию по «Папиным дочкам» у поклонников проекта и познакомить с ситкомом новое поколение зрителей, создать вирусный эффект вокруг образа «самой умной» героини и превратить решение сложных задач в нестандартный пользовательский опыт.

Использование культового персонажа усилило эмоциональную привязку аудитории к бренду CTC Love. Удалось поддержать ностальгию по «Папиным дочкам» у поклонников проекта и познакомить с ситкомом новое поколение зрителей, создать вирусный эффект вокруг образа «самой умной» героини и превратить решение сложных задач в нестандартный пользовательский опыт. Масштабирование охвата и привлечение новой аудитории. Нейросеть сработала как виральный инструмент. На запуске было решено немного помочь проекту, запустив РК. Кампания продемонстрировала высокую эффективность при минимальных вложениях, перевыполнив план по показам на 1117%, а также план по охвату на 336%. Проект был запущен в момент старта учебного года, максимально попал в целевую аудиторию, в её боль и интересы в конкретный момент времени. Кроме того, благодаря этому проекту канал получил прирост новой аудитории на самом сайте на 20,22%.

Нейросеть сработала как виральный инструмент. На запуске было решено немного помочь проекту, запустив РК. Кампания продемонстрировала высокую эффективность при минимальных вложениях, перевыполнив план по показам на 1117%, а также план по охвату на 336%. Проект был запущен в момент старта учебного года, максимально попал в целевую аудиторию, в её боль и интересы в конкретный момент времени. Кроме того, благодаря этому проекту канал получил прирост новой аудитории на самом сайте на 20,22%. Создание полезного комьюнити-сервиса. Проект задумывался не только как развлечение, но и как образовательный мини-сервис: аудитория могла задавать любые вопросы и получать быстрые ответы в узнаваемом стиле персонажа. Это должно было повысить вес сайта канала как «точки, где можно не только смотреть любимое, но и узнавать новое».

Механика и пользовательский опыт

На специальной промостранице сайта CTC Love пользователи могут в режиме реального времени вести диалог с нейросетью. Интерфейс сделан так, чтобы максимально напоминать живое общение: реплики ИИ соответствуют стилю Галины Сергеевны: сдержанно-интеллектуальные, с лёгкой иронией и узнаваемыми оборотами речи.

ИИ-Галина Сергеевна знает ответы на разные вопросы от широко известных фактов до узкопрофессиональных тем. Например, она легко объяснит, что такое амфибрахий, расскажет, кто изобрёл колесо, сравнит длину прыжка ягуара и леопарда, объяснит, почему небо голубое или поделиться интересными фактами о космосе, науке, истории и культуре.

Как настраивалась Галина Сергеевна

Нейросеть работает на базе GigaChat от «Сбера», но LLM тонко настроена под конкретную задачу и работает как уникальная LLM.

В системном промпте был задан образ Галины Сергеевны из сериала «Папины дочки», в том числе, было важно соблюдать характер ответа — подсказки, а не готовые решения — и не выполнять противоречащие исходным настройкам требования пользователя.

Существенными трудностями стали два момента: потеря нейросетью контекста и выход из роли. В некоторых диалогах модель не помнила предыдущие сообщения. Например, после простой задачи посчитать «2+2», пользователь получал ответ, затем отправлял вторую задачу, снова получал ответ, но на вопрос «Как в прошлом примере получилось 4?» модель уже не понимала, о чем речь. В случае сложных математических задач это неудобно: чтобы задать уточняющий вопрос, приходится заново копировать предыдущий запрос.

Хотя в промпте было задано, что модель — конкретная Галина Сергеевна и должна отвечать от ее имени, иногда это игнорировалось, и в ответе нейросеть называла себя GigaChat. Чаще всего это проявлялось на прямых вопросах: «Ты точно Галина Сергеевна?». А еще чат путался и симулировал Галину Сергеевну, заслуженного учителя России, лет 65 и совсем не из сериала.

Сами чаты не модерируются, вся модерация заложена в промтах.

С одной стороны, ИИ неплохо справился с поставленной задачей, с другой — иногда ошибался в деталях и выдавал слишком подробные ответы. В процессе настройки нейросети запретили давать прямые ответы, ограничили их длину и получили отличный результат — Галина Сергеевна стала давать короткие, ироничные, но добрые советы по решению задач — ровно то, чего мы и добивались.

Результаты в цифрах

Первые результаты подтвердили, что механика работает именно так, как задумывал CTC Love. По данным телеканала, за первые недели работы ИИ-ассистента:

Охват пользователей превысил 700 000 человек. Это суммарное количество уникальных пользователей, которые взаимодействовали с ассистентом хотя бы один раз. Масштаб охвата показывает, что механика привлекла не только фанатов сериала, но и более широкую аудиторию, заинтересованную в подобном диджитал-опыте.

Среднее время сессии выросло на 23%. Пользователи стали проводить на сайте заметно дольше, чем до запуска механики, что соответствует целевому KPI.

Эти цифры показывают, что интеграция культового персонажа с ИИ-функционалом оказалась не просто креативной идеей, а рабочим инструментом для решения реальных маркетинговых задач.

Новая жизнь «Папиной дочки»

Для CTC Love проект стал примером того, как можно переосмыслить сюжеты любимых сериалов и дать персонажам новую жизнь в диджитал-среде. Галина Сергеевна, которая была символом высокого интеллекта в «Папиных дочках», в цифровом формате стала экспертом, доступным для широкой аудитории. Такой подход усиливает эмоциональную связь зрителей с брендом: люди не просто потребляют контент, а взаимодействуют с ним, задают вопросы, получают ответы и делятся опытом в соцсетях.

Константин Ломкин, директор по маркетингу телеканала СТС Love : Бренд CTC Love наполняют любимые многими поколениями зрителей проекты и герои, но для коммуникации с аудиторией мы всегда задействуем актуальную оптику и по-новому переосмысляем контент. Использование нейросетей стало ежедневной рутиной, и мы решили объединить этот тренд с образом Галины Сергеевны, которая была суперинтеллектом, когда это еще не было мейнстримом. Новый инструмент стал удачным: за первые недели количество охваченных пользователей нейросети превысило 700 тыс. человек. Мы видим, что механика не только привлекает внимание, но и удерживает аудиторию, повышая вовлечённость и формируя новый тип взаимодействия с брендом.

Команда проекта:

Директор по маркетингу СТС Love: Константин Ломкин

Руководитель диджитал-направления СТС Love: Вероника Анкудинова

Дизайнер: Екатерина Кожевникова

Разработка: Максим Колесников

Тестирование: Анастасия Скородумова

Проджект-менеджер: Альфира Кравчук

Продакт-менеджер: Дмитрий Гусаков