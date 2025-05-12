Как оживить картины фламандских мастеров и привлечь в музей молодую аудиторию

Как сделать классическое искусство ближе современному зрителю? Как привлечь в музеи молодежь, которая привыкла к digital-форматам? Эти вопросы становятся все более актуальными для арт-пространств по всему миру — и технологии открывают новые возможности. В этом кейсе рассказываем, как AR-технологии, нейросети и интерактивные квесты Сбера помогают молодой аудитории соприкоснуться с прекрасным и получить от посещения музея захватывающий цифровой опыт — на примере одной выставки.

«Сбер» использует собственные цифровые решения для автоматизации процессов в различных сферах, включая культуру.

Осенью 2024 года «СберМаркетинг» и SberMetaverse Tech создали иммерсивный цифровой слой для выставки «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Технологии позволили дополнить экспозицию интерактивными элементами.

Задача

Привлечь молодую аудиторию на выставку классического искусства. По данным НАФИ, основная часть музейных посетителей — люди старшего возраста, тогда как интерес молодёжи к художественным и историческим экспозициям остаётся низким.

Решение

Использовать цифровые технологии для привлечения посетителей и создания вау-эффекта. Дополненная реальность, нейросети, интерактивные механики — новые способы взаимодействия с искусством, создающие глубину, вовлеченность и интересные молодомупоколению.

Концептуальную основу цифрового проекта составили три основных блока: ожившие в дополненной реальности шедевры и их тайные смыслы, партнёрский квест с сервисом доставки «Купер», оживление фасада Главного здания музея.

AR-фасад здания ГМИИ им. А.С. Пушкина

Команда «СберМаркетинга» и SberMetaverse Tech разработала UGC-механику для фасада главного здания музея. При наведении камеры через приложение «Метакультура» пользователи видели анимацию: у входа в музей распускались цветы, вырастали деревья, на ветвях которых сидели экзотические птицы, вдохновлённые произведениями фламандских художников.

Ожившие полотна

С помощью нейросетей команда проекта оживила картины и позволила посетителям сфокусироваться на важных деталях — символах, которые зашифрованы в них. В каждое из оживлений была интегрирована подсказка с тайным смыслом. Таким образом пользователи получили не только интерактивный опыт, но и узнали больше о самих произведениях.

Квест «Собери фламандский ужин»

В рамках выставки сервис доставки «Купер» предложил посетителям устроить свой собственный фламандский ужин. Через приложение «Метакультура» пользователи в дополненной реальности собирали ингредиенты для блюд, предметы интерьера и цветы для украшения прямо с картин фламандских художников и складывали их в корзину. Собрав все необходимое, пользователь получал промокод от «Купера».

Итоги AR-интерактива «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века»

Общее количество просмотров (web+приложение) — 96 775.

Уникальные пользователи (web+приложение) — 28 143.

Количество скачиваний приложения (IOS + Android) — 8 274 (пользователей iOS в три раза больше, чем на Android).

Среднее время, проведённое в опыте, — 10 минут 33 секунды.

Количество просмотров оживлений картин в приложении — 8 068

Юрий Березовик, первый заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина: Это крупный и многогранный проект, который не только помогает проследить творческий путь Франса Снейдерса, но также позволяет выйти на более глубокий разговор об особенностях национальной художественной школы и трехсотлетней истории коллекционирования фламандской живописи в России. Сегодняшние зрители воспринимают натюрморты иначе, чем современники той эпохи, обладавшие, в первую очередь, особым ассоциативным мышлением. В XVII веке люди наделяли все вещи и явления окружающего мира внутренним смыслом. С помощью наших партнёров, их технологий и интерактивных механик порядка 28 000 посетителей смогли погрузиться в исторический контекст, открыть для себя значения изображенных на картинах предметов и узнать больше о фламандской живописи. Современный подход позволил каждому не только соприкоснуться с произведениями искусства, но и получить новый опыт от посещения музея.

Константин Поляничев, руководитель направления технологий «СберМаркетинга»: Выставка фламандской живописи демонстрирует еще большую многогранность и возможности применения технологического микса. Примечательно, что иммерсивные технологии привлекли не только молодую аудиторию, но также понравились и взрослым.

Состав творческой группы:

«Сбер»

Исполнительный директор — начальник отдела позиционирования и имиджевых проектов: Алёна Конурина

Менеджер отдела имиджевых и культурных проектов: Наталья Павлова

SberMetaverse Tech

Руководитель SberMetaverse Tech: Максим Козлов

Технический директор SberMetaverse Tech: Илья Батурин

Технический менеджер направления Naviar SDK: Иван Родин



Event Lab «СберМаркетинга»

Директор Event Lab: Карина Иванова

Руководитель отдела технологий: Константин Поляничев

Руководитель направления по работе с клиентами отдела технологий: Роза Оганян

Руководитель цифровых проектов отдела технологий: Светлана Урютова

Руководитель цифровых проектов отдела технологий: Алёна Романовская

Креативный продюсер отдела технологий: Юля Зверева

Менеджер отдела технологий: Алексей Ксенофонтов