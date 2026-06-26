Как Only и BAIKAL430 погрузили премиальную воду в диджитал

Производитель байкальской воды BAIKALSEA Company поставил перед собой цель сместить фокус бренда BAIKAL430 с образа «воды из конкретного места» на премиальный продукт, встроенный в городской ритм жизни, — и обратился в Only за разработкой промосайта. На рынке, где бренды традиционно конкурируют через географию источника, агентство предложило визуализировать ключевое преимущество продукта — глубину забора воды 430 метров. Решением стала фотореалистичная трехмерная анимация погружения, выстроенная в непрерывный пользовательский сценарий и подкрепленная минималистичным интерфейсом, отражающим философию осознанного выбора. Подробнее о кейсе Sostav рассказала команда агентства Only.

Задача: создать цифровое пространство без прямого призыва к покупке

Перед агентством стояла комплексная цель: транслировать новое премиальное позиционирование и сформировать эмоциональный образ бренда в интернет-среде. Необходимо было сфокусировать внимание на формате 0,45 литра как на воде «всегда с собой» — для города, движения и повседневных сценариев. Сайт должен был вовлекать пользователя и работать как инструмент для конечных потребителей, который формирует восприятие продукта, но не форсирует продажу.

Решение: метафора погружения

Ключевым элементом проекта стала фотореалистичная трехмерная анимация бутылки формата 0,45 литра. Погружение в воду напрямую визуализирует главное преимущество продукта — глубину забора воды 430 метров.

Пользователь проживает непрерывную сцену: на первом экране бутылка остается статичной, а движение создается за счет воды, света и атмосферных эффектов. Далее через эффект параллакса (смещение слоев при прокрутке) начинается погружение, синхронизированное с движением страницы.

Технический вызов: физика воды и симуляция реальности

Работа с трехмерной графикой оказалась самым ресурсоемким этапом. Отдельным вызовом стала симуляция пузырьков воздуха и физики движения бутылки в воде. Реалистичное поведение пузырей потребовало десятков итераций: они могли быть слишком крупными, быстрыми или перекрывать логотип.

Готовых универсальных решений для такой сцены не существовало, поэтому настройки симуляции выстраивались вручную. Для достоверности команда изучала видео падения предметов в воду и консультировалась со специалистами по симуляциям воды и света в киноиндустрии. Важно было добиться эффекта чистой и прозрачной воды внутри бутылки — без затемнений, мутности или «металлического» оттенка. Симуляции строились поверх готовой анимации с учетом микродеталей взаимодействия с геометрией.

Параллельно велась оптимизация: ограничение области симуляции и кэширование, чтобы сохранить визуальное качество и обеспечить плавную работу на всех устройствах.

Визуальный язык: принцип достаточности

Визуальный язык подчинили «принципу достаточности». Носителем айдентики бренда выступает сам продукт. Логотип и общее направление цветовой палитры были заданы со стороны клиента, а все остальные элементы визуального языка команда агентства разработала заново. Интерфейс получился минималистичным и сдержанным, с приглушенной палитрой и аккуратной анимацией. Этот подход стал отражением философии бренда — перехода от избыточного потребления к осознанному выбору.

Фотопродакшен как часть визуальной стратегии

Контент-съемка стала инициативой агентства и частью дизайн-концепции. За один съемочный день реализовали четыре сценария, отражающих портрет аудитории: спорт как хобби, городской деловой ритм, студийные портреты с акцентом на премиальность и предметная съемка бутылки. Фотоконтент интегрировали в сайт как часть визуального повествования, и он стал универсальным активом бренда.

Техническая реализация

Технически проект реализован на стеке Next.js и React для интерфейсной части, Laravel и PHP для серверной части. Для создания графики использовали Cinema 4D, Houdini, Redshift и After Effects. Сайт поддерживает цветовое пространство ACES, имеет две языковые версии (русскую и английскую) и административную панель. Перед запуском было проведено полное тестирование.

Результаты: фиксация визуального стандарта и реакция аудитории

Проект зафиксировал переход BAIKAL430 из продуктовой категории в пространство премиального бренда и стал цифровым манифестом новой философии. Имиджевый промосайт работает как самостоятельный инструмент для конечных потребителей, формируя эффект погружения и задавая единый стандарт для дальнейших интернет-активов.

Согласно исследованию РОМИР по международной методике GRI (Global Reputation Index), BAIKAL430 занимает 5-е место в индексе заметности (71 балл) и 7-е место в индексе доверия (81 балл) среди брендов питьевой воды. В категории, где выбор строится на репутации и доверии к бренду, иммерсивный сайт с визуализацией глубины забора воды и чистоты источника работает на укрепление этих позиций, транслируя ценности безопасности, надежности и качества.

Сайт получил признание профессионального сообщества, заняв первые места в номинации «Потребительские товары» премии «Рейтинг Рунета» и в категории «Сайты/HoReCa и еда» Workspace Digital Awards.

Светлана Григорьева, директор по маркетингу BAIKALSEA Company: В рамках сотрудничества с командой Only был создан промосайт для премиальной воды ВAIKAL430, который визуально представляет бренд и ключевое преимущество продукта — добычу воды из реликтового слоя озера Байкал на глубине 430 метров. Готовый сайт стал инструментом продвижения BAIKAL430.