Как негатив закрепляется в медиаполе и перестает быть одиночной новостью

Негатив редко остается единичным упоминанием. Он обрастает повторениями, ссылками и устойчивыми формулировками. Эксперты СКАН-Интерфакс показывают Sostav, как формируется репутационный шлейф, и делятся советами, как замедлить накопление негатива.

Имиджевый ущерб занял восьмое место среди бизнес-рисков 2025 года, по данным Aon Global Risk Management Survey. Финансовые издержки, потеря аудитории и рыночной доли — лишь видимые симптомы. Настоящая причина способна подкосить бизнес за считаные часы, и имя ей — негатив, который в отдельных случаях захватывает инфополе почти мгновенно.

Исследование кризисных коммуникаций называет главным катализатором алгоритмы соцсетей. Они подхватывают негативный контент охотнее любого другого. Дальше начинается цепная реакция. Пользователи откликаются в комментариях, тема набирает обороты и попадает в поле зрения журналистов и крупных СМИ. Иногда путь от первого поста до заголовков в федеральных медиа занимает не более суток.

Как формируется негативный репутационный шлейф

Не каждый негативный инфоповод закрепляется в медиаполе. Новости о банкротстве, например, редко привлекают повышенное внимание, а вот невыплата зарплаты или судебные разбирательства — совсем другое дело. Такие истории легко превращаются в заметные публикации. Хороший пример — кейс новосибирского гиганта «Новолекс». Кратко рассмотрим его хронологию:

Как все начиналось? Первые упоминания о финансовых трудностях появились в начале 2026 года. В марте ситуация начала обостряться: в СМИ просочились жалобы на то, что корпорация не выплачивает сотрудникам зарплату, а прокуратура начала проверку инцидента.

Когда разгорелся скандал? Самой перепечатываемой оказалась публикация в конце марта с эмоциональным заголовком: сотрудники рассказывали о проблеме от первого лица. Общий охват достиг 2,6 млн просмотров, количество перепечаток — 48 млн. Бо́льшая часть пришлась на отраслевые издания.

Как долго всплывали отголоски кризиса? Спустя примерно полтора месяца инфоповод вышел в региональную повестку: локальные СМИ писали о начале уголовного дела, что стало самыми заметными публикациями о компании за весь 2026 год.

Из этой истории напрашивается вывод: негатив распространяется активнее всего тогда, когда у него есть эмоциональный подтекст. На практике это яркий кликбейтный заголовок, сторителлинг от участников конфликта, особенно от «пострадавшей стороны», и любые материалы с пикантными подробностями.

Такой контент привлекает внимание более авторитетных медиа, которые подхватывают тему уже без «желтизны». Это дает скандалу новый виток развития и втягивает в него куда более широкую аудиторию. В результате репутация бренда страдает сильнее, а негативный нарратив закрепляется надолго.

Почему нейтральные новости начинают читаться через призму старого скандала

Новость может исчезнуть с главных страниц СМИ, но не из интернета. Поисковая выдача, агрегаторы, архивы редакций, чужие репосты и цитирования держат ее на поверхности годами. Получается своего рода слой устойчивой видимости: контент формально устарел, но продолжает влиять на имидж компании. Когда пользователь ищет информацию о бизнесе, он видит не текущее положение дел, а историю с накопленным прошлым. Это часто искажает первое впечатление, даже если инцидент случился несколько лет назад, а его последствия никак не отражаются на текущих процессах.

Ситуацию усугубляет искусственный интеллект. Например, ИИ-поиск по запросу «Monochrome о компании» выдает общие сведения о бренде оверсайз-одежды, а в конце упоминает громкий репутационный кризис 2025 года. Изначально скандал зародился в социальных сетях:

Как все начиналось? 6 мая в Telegram-канале бренд опубликовал график работы магазина в центре Москвы в период приближающихся праздников по случаю Дня Великой Победы и пренебрежительно упомянул парад. Сразу началась волна негативных комментариев и упоминаний в других Telegram-каналах.

Когда разгорелся скандал? Кризис охватил 4,7 млн пользователей буквально за сутки: на следующий день СМИ и соцмедиа уже активно освещали инцидент, общественность продолжала негодовать, а команда бренда пыталась исправить ситуацию — основатель принес извинения, а креативный директор удивлялась такой реакции в собственных соцсетях, но позже удалила все посты.

Как долго всплывали отголоски кризиса? Активность упала примерно к 11 мая. Тем не менее, кейс еще долго разбирали, комментировали, а ИИ упоминает его в сводках о компании до сих пор.

В результате негативное событие перестает быть фактом из прошлого и превращается в характеристику компании: «вот пример их вечных проблем», «очередной кризис в этой отрасли», «у них так всегда», «классический симптом системной ошибки». Ярлык прилипает крепче самой новости. Так, маркетплейсы нередко воспринимаются как компании, где никто не отвечает ни перед продавцом, ни перед покупателем. Банки как структуры, которые в лучшем случае не уберегли клиента от мошенников, а в худшем — сами удерживают деньги под предлогом проверок и блокировок. Авиакомпании как организации, для которых задержки и сбои давно стали нормой, а не исключением.

Сложнее всего избавиться от ярлыков, которые вырабатывались и подтверждались годами. Например, авиакомпания «Победа» изначально зашла на рынок как авиаперевозчик с доступными ценами и почти сразу же столкнулась с чередой кризисов:

Как все начиналось? Изначально, пассажиры жаловались на платный багаж, строгие правила ручной клади или дополнительные сборы. Хотя перелеты были доступными, оставалось много неудобств.

Когда разгорелся скандал? Спустя пару лет волны критики стали нормой, начали выходить в правовое поле и СМИ. Так, компанию регулярно упоминали в контексте судебных разбирательств и негодования пассажиров. Даже появилось выражение «синдром Победы».

Как долго всплывали отголоски кризиса? Имидж закрепился настолько сильно, что сегодня пассажиры часто не верят в официальную версию компании при сбоях и других инцидентах.

Со временем каждый такой сюжет начинает жить отдельно от первоисточника. Он обрастает разборами, экспертными комментариями, пользовательскими спорами, видеообзорами. Каждый новый ролик или пост — это еще один повод для алгоритмов вспомнить старую историю и показать ее следующему человеку, который никогда о ней не слышал.

Как замедлить эффект накопления негатива

Чтобы сдержать эффект накопления негатива, нужно разорвать цепочку, по которой событие закрепляется в памяти медиаполя. Вот несколько советов.

Контролируйте интерпретацию. Реагируйте в первые часы, а не дни, зафиксируйте единую официальную версию до того, как появятся трактовки и домыслы. Если первичное сообщение устойчиво, дальнейшие публикации обычно повторяют его.

Реагируйте в первые часы, а не дни, зафиксируйте единую официальную версию до того, как появятся трактовки и домыслы. Если первичное сообщение устойчиво, дальнейшие публикации обычно повторяют его. Перехватите повестку до того, как она вышла из-под контроля. Устойчивый смысловой каркас формируется уже после двух-пяти повторений одного сюжета. Обычно это происходит в первые 24−72 часа. Чтобы управлять медиаполем, дайте детали самостоятельно: расскажите, «почему это произошло», а не только «что произошло». Перевод истории из эмоционального рассказа в операционный позволит вам формировать инфополе вокруг скандала и смещать фокус с кликбейтных заголовков.

Устойчивый смысловой каркас формируется уже после двух-пяти повторений одного сюжета. Обычно это происходит в первые 24−72 часа. Чтобы управлять медиаполем, дайте детали самостоятельно: расскажите, «почему это произошло», а не только «что произошло». Перевод истории из эмоционального рассказа в операционный позволит вам формировать инфополе вокруг скандала и смещать фокус с кликбейтных заголовков. Управляйте поисковым следом. После первого всплеска начинается тихий этап закрепления, когда формируется репутация бренда в поисковых системах. Помимо работы с SEO-алгоритмами, стоит заняться и SERP. Публикуйте нейтральные информационные материалы, которые вытесняют негатив по ключевым запросам, обновляемые официальные разъяснения и работайте с карточками компании на агрегаторах. Так можно снизить долю негатива в выдаче.

После первого всплеска начинается тихий этап закрепления, когда формируется репутация бренда в поисковых системах. Помимо работы с SEO-алгоритмами, стоит заняться и SERP. Публикуйте нейтральные информационные материалы, которые вытесняют негатив по ключевым запросам, обновляемые официальные разъяснения и работайте с карточками компании на агрегаторах. Так можно снизить долю негатива в выдаче. Останавливайте вторичную генерацию контента. Ее можно избежать, если убрать противоречивые версии и поставить финальную точку скандала. Для этого зафиксируйте результат в сети: «Инцидент закрыт, меры приняты». Иногда уместен детальный постанализ или сводка изменений спустя продолжительный период.

Ее можно избежать, если убрать противоречивые версии и поставить финальную точку скандала. Для этого зафиксируйте результат в сети: «Инцидент закрыт, меры приняты». Иногда уместен детальный постанализ или сводка изменений спустя продолжительный период. Изолируйте инцидент от других кризисов. Шлейф усиливается, когда негативное событие «склеивается» с прежними проблемами бренда или отрасли. Разделите разовый инцидент и системную работу компании, чтобы они не стали единым сюжетом или, еще хуже, ярлыком.

Шлейф усиливается, когда негативное событие «склеивается» с прежними проблемами бренда или отрасли. Разделите разовый инцидент и системную работу компании, чтобы они не стали единым сюжетом или, еще хуже, ярлыком. Снижайте эмоциональный накал. Нейтральный технический язык, минимум оценочных формулировок и отсутствие конфронтации в публичных ответах снижают шанс на вирусное распространение новости через алгоритмы.

Полностью остановить репутационный шлейф практически невозможно, ведь у негатива большая инерция. Тем не менее цикл его жизни поддается управлению. Компания, которая первой формулирует версию событий, держит нарратив под контролем и доводит коммуникацию до логичного завершения, теряет в репутации меньше и восстанавливается быстрее тех, кто решил просто переждать бурю.