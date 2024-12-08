Как «МТС Музыка» погрузила Москву в депрессию для промо альбома MARKUL

22 ноября вышел Make Depression Great Again, третий студийный альбом хип-хоп-исполнителя Markul — продолжение его предыдущего проекта Great Depression. Сам артист называет этот альбом своим самым личным релизом. Этот альбом — условный разговор с психотерапевтом, где артист ищет в своем детстве ответы на сложные вопросы и делится со слушателями глубинными и тяжелыми воспоминаниями.

Главный вызов, который стоял перед командой — как именно анонсировать такой дарковый, но очень личный для артиста альбом? Важно было учесть не только саму концепцию альбома, но и видение исполнителя: его отношение и ощущение поднятых в релизе тем. При этом максимально отработать бренд задачи «МТС Музыки» — увеличить взаимодействие пользователей с приложением и количество скачиваний, а также получить широкий медийный охват и большое количество упоминаний в социальных сетях и медиа.



Совместный проект агентства, артиста и стриминга включал в себя 3 этапа: тизинг выхода альбома через проекции на домах, закрытый ивент для самых близких в советской квартире и арт-инсталляции по Москве. Многоэтапность спецпроекта и активации помогли погрузить пользователей в атмосферу и эстетику альбома и побудили их максимально провзаимодействовать с приложением «МТС Музыки».

Реализация

Этап 1. Тизинг и проекции



Для начала Москву накрыла депрессия, идеально подходящая к настроению серого и пасмурного ноября и, конечно, к названию альбома. За несколько дней до релиза на стенах домов в спальных районах появились проекции с лого и датой выхода, а также был впервые показан трек-лист. Локации были выбраны не случайно — команда проекта специально отказалась от центровых и популярных блогерских точек в пользу панелек на окраинах, как символа России конца 90-х и начала нулевых, времени, на которое пришлось детство и юность артиста.

Этап 2. Закрытая презентация альбома



Весь альбом — это разговор артиста о важном и личном, о том, что долгое время было слишком приватным, и о чем он говорил только с близкими. О сложных вещах люди вообще больше склонны говорить в узких кругах. Поэтому было принято решение провести презентацию альбома именно так — среди преданных фанатов и близких друзей. И устроить самый настоящий квартирник с кодовым названием «депрессия в советской квартире».

Юля Глозман, креативный директор EPICC Agency Мы постарались максимально отразить эстетику 90-х через интерьер: ковры на стенах, торшеры, зеленые тетради в клетку, старые чемоданы, фикусы в горшках и фото артиста в рамках на стенах. А классический кейтеринг заменили знакомой каждому, кто рос в 90-ые едой, вдохновленной столовыми, — подносы с бутербродами с докторской колбасой и икрой, мини пиццы, оливье, заварные кольца и тархун. Кстати, кейтеринг нам подготовили ребята из Underdog, переосмыслив этот набор в современном прочтении.

Евгения Оборина, CEO EPICC Agency Получилось идеальное концептуальное погружение в эстетику альбома и визуально выделяющийся от вечеринок в хип-хоп индустрии сет-дизайн. Кроме того удалось подчеркнуть и «интимность» альбома с помощью нестандартного формата закрытой презентации: минимум СМИ и максимум самых близких.

В противовес светским закрытым ивентам родился уютный, семейный квартирник, где гости смогли пообщаться с артистом, задать ему личные вопросы и прослушать вместе Make Depression Great Again за несколько часов до официального релиза. А в конце вечера Markul исполнил в акустике свои любимые треки из предыдущих альбомов.

Чтобы отобрать 60 самых преданных фанатов, «МТС Музыка» анонсировала конкурс, в котором было необходимо собрать плейлист в приложении на тему названия альбома Make Depression Great Again. Треки разных исполнителей, не только Markul, которые заставляют задуматься о своей жизни, помогают находить ответы и, конечно, порефлексировать и погрустить.

Этап 3. Арт-объекты и флайпостинг по городу

На следующий день после выхода альбома в центре Москвы появились затегированные постеры и арт-объекты — двери и зеркала. Такие предметы выбраны не случайно. Сам Markul в интервью Forbes Young сказал: «Если в первой части Great Depression я рассказывал о "закрытых дверях", то в новом альбоме я говорю о том, что скрывалось за ними». Двери — это символ поиска ответов, а зеркала — знак того, что все ответы внутри нас самих.

«МТС Музыка» в своем Telegram-канале устроили квест среди фанатов артиста и предложили найти по координатам локаций арт-объекты. За дверями скрывались не только ответы на важные вопросы, но и билеты на большой сольный концерт Markul 20 декабря на «ВТБ Арене». А те, кто не успел забрать конверты с билетами, получили возможность выиграть их в онлайн розыгрыше. Для этого надо было отсканировать QR-код на дверях и зеркалах, поставить лайк альбому и надеяться на удачу. Итого 20 счастливчиков отправятся на концерт, чтобы послушать новый альбома уже в живом исполнении артиста.

Виктория Шмелева, менеджер по работе с артистами, «МТС Музыка»:



Наша команда всегда старается креативно подойти к промо альбома. При этом нам важно найти симбиоз между творчеством артиста и решением наших задач как музыкального сервиса. Мы не просто помогаем подсветить новый релиз, но вовлекаем слушателей, знакомим их с концепцией материала и даем возможность провзаимодействовать с любимым исполнителем. В случае с новым альбомом Markul нам удалось реализовать поставленные задачи на 100%. Последовательная поддержка релиза и креатив помогли раскрыть историю создания альбома, а мы смогли привлечь новых пользователей в сервис с помощью интересных механик.

Это не первый совместный проект агентства EPICC и «МТС Музыки». Команды давно сотрудничают и ранее провели успешные музыкальные промо кампании для альбомов Toxi$, SEEMEE и Mary Gu.

Состав творческой группы

«МТС Музыка»

Бренд-лид: Дарья Львова

Менеджер по работе с артистами: Виктория Шмелева

Менеджер отдела спецпроектов: Данила Тотцкий



Команда артиста:

Артист: Маркас Маркулис

Директор артиста: Дмитрий Баранов

PR-директор: Мария Баранова

Креативный консультант: Армен Степанян

Видеограф: Андрей Некрасов



EPICC Agency

Партнер & CEO: Евгения Оборина

Партнер & Аккаунт директор: Виктория Пивоварова

Креативный директор: Юлия Глозман

Руководитель группы аккаунтов: Влада Пинчук

Аккаунт менеджер: Инна Дьячкова