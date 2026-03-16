Как маркетологам и агентствам работать после повышения НДС в 2026 году

Повышение НДС до 22% и другие налоговые изменения стали для бизнеса новой реальностью. Плательщиками НДС стали небольшие агентства и предприниматели на УСН, а в 2027 критерии снова изменятся и к ним присоединятся компании с годовым доходом в 15 млн рублей. О том, как агентствам перестроить работу и постепенно адаптировать бизнес к новым условиям, Sostav рассказал Даниил Смирнов, лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» и ЭДО от «Точка Банка».

Что изменилось в 2026 году

Рынок рекламы в 2026 году может вырасти на 7,1%, а вместе с ним дорожают рекламные площадки и услуги агентств. Только в прошлом году инфляция внутри индустрии достигла 35%. Маркетологи уже заложили рост себестоимости в медиапланы, но расходы вырастут еще сильнее.

С начала 2026 года в России заработала обновленная налоговая модель. Ставка НДС выросла с 20 до 22%. По прогнозам Минфина, дополнительные доходы в бюджет за 2026−2028 годы составят 4,423 трлн рублей. Порог доходов на УСН для уплаты НДС будет снижаться постепенно: с 60 до 20 млн рублей в 2026 году, затем до 15 млн в 2027 году и до 10 млн в 2028 году. Также Минфин России предложил предоставить право перейти на упрощенную систему налогообложения с 01 января тем предпринимателям, которые совмещали патент и ОСНО, при условии, что их выручка превысила 20 млн рублей, — соответствующий пакет поправок направлен в правительство. Мера призвана помочь малому и среднему бизнесу адаптироваться к новым правилам, действующим с 2026 года.

Кроме того, законодатели обещают не штрафовать за первые ошибки, но для бизнеса переход не будет легким.

Как налоговая реформа изменит рекламный рынок

С новыми налоговыми изменениями бизнесу предстоит пройти операционную перестройку. Особенно сильно это почувствуют компании в розничной торговле, грузоперевозках, в том числе, маркетинговых услугах — в сферах, где маржинальность невысокая и любая дополнительная отчетность или налог заметно влияют на оборот.

Для рекламных и маркетинговых агентств ключевое изменение связано с расчетами с клиентами. Крупные рекламные площадки уже работают с НДС, но агентства на УСН раньше не выставляли налог заказчикам. С 2026 года им придется включать НДС в документы с клиентами, оформлять счета-фактуры и сдавать дополнительные декларации. Это потребует пересмотра договоров и настройки документооборота.

Сильнее всего изменения могут заметить компании, которые работают с B2B- и B2G-сегментами, а также планируют выходить на маркетплейсы, федеральные сети, взаимодействовать с корпорациями. Причина простая: крупные заказчики — плательщики НДС, они выбирают подрядчиков, которые также платят НДС. Это позволяет им принимать налог к вычету и оптимизировать расходы.

Как владельцам агентств вести себя в 2026 году

Владельцам компаний предстоит в ближайшее время чаще общаться с финдиректорами и бухгалтерией. Если раньше сотрудничество ограничивалось разовыми запросами, то сейчас оно становится регулярным и охватывает разные этапы работы: от установки цен на услуги до выбора подрядчика с возможностью вычета НДС.



Для плательщиков НДС на УСН в 2026 году рекомендуем сделать следующие шаги.

1. Определить систему налогообложения. Раньше УСН означала отсутствие НДС — это было главным преимуществом упрощенки. Теперь ситуация изменилась. Если выручка агентства за 2025 год превысила порог 20 млн рублей, с 1 января 2026 года оно обязано платить НДС, даже оставаясь на УСН. А если лимит достигнут в 2026 году, то НДС появится со следующего месяца. При этом у предпринимателей есть выбор:

выбрать льготную ставку 5 или 7%, но без права на вычеты входящего НДС;

платить НДС по полной ставке 22%, но с возможностью принимать входящий НДС к вычету.

Выбор ставки влияет на маржу и ценовую политику агентства.

Сейчас с помощью открытых калькуляторов НДС любой предприниматель может оценить нагрузку на бизнес при разных системах налогообложения по выручке и расходам за год.

2. Цифровизировать документооборот. Работа с подрядчиками через ЭДО, подача электронной отчетности в контролирующие органы становятся новой нормой 2026 года. Чтобы рекламные кампании запускались в срок, нужно заранее наладить обмен документами с подрядчиками и клиентами. Сейчас ЭДО часто уже встроено в сервисы онлайн-бухгалтерии. Это не только упрощает документооборот с партнёрами, но и позволяет автоматически рассчитывать налоги, формировать декларации и отправлять их в ФНС.

3. Пересмотреть договоры с подрядчиками. Если в договорах с агентствами уже учтены суммы с НДС, обновите расчеты и условия оплаты. Запросите у бухгалтерии текущие договоры, определите схему работы (с НДС или без) и подготовьтесь к переподписанию.

Если ваше агентство работало ранее без НДС и предлагало клиентам более низкие цены, необходимо будет объяснять, почему стоимость услуг выросла. Лучше заранее подготовить дополнительные соглашения или корректировки цен с учетом ставки НДС.

Важно учесть, став плательщиком НДС, что его необходимо учитывать по всем действующим договорам вне зависимости от даты их заключения. Конкретная ставка зависит от выбранного режима налогообложения.

4. Проверять первичные документы. Корректность счетов-фактур и актов становится зоной ответственности не только бухгалтеров, но и маркетологов. С 2026 года, чтобы удостовериться в правильности оформления первичных документов, верности расчетов с контрагентами придется проверять ставки НДС в каждом счете подрядчиков на рекламу, полиграфию и ИТ-услуги, а также сверять акты со счетами и договорами.

5. Заложить НДС в прайсы и бюджеты. Годовые и квартальные маркетинговые бюджеты нужно пересчитать и перепроверить с учетом НДС. Прайсы рекламных агентств и стоимость размещений вырастут, при этом фактически НДС будет оплачивать заказчик. Обсудите с действующими клиентами, как изменятся условия работы.

6. Искать новые УТП. Возможно, многим придется «переизобрести» свои конкурентные преимущества, так как по цене соперничать год то года станет сложнее — это могут быть скорость работы, качество сервиса, экспертиза в узкой области.

Вместо того чтобы говорить клиентам о НДС и налогах, сделайте упор на том, за что они на самом деле платят: за надежность (сроки и гарантии), за качество услуг и работу профессиональной команды (сертификация и опыт), за оперативную обратную связь (например, время реакции 4 часа, а не 2 дня), за инновации (постоянное обучение) и понимание их бизнеса (стратегический подход, а не просто выполнение ТЗ).

Коммуницируйте с клиентом и объясняйте свою позицию: «Мы внедрили в нашу работу новый чат-бот, который поможет оставаться на связи 24/7, отвечать на вопросы покупателей и предлагать наилучшие решения». Позиционируйте решение как логичное следствие инвестиций в качество, а не как вынужденную меру из-за налогов.

Когда вы честно объясняете, почему изменилась ценовая политика, вы укрепляете доверие клиентов.

7. Еще один вариант — перейти на автоматизированную УСН. Это экспериментальный режим, где НДС не платят, а отчетность почти полностью отменяется. Применять АУСН можно при годовом доходе до 60 млн рублей и штате не более пяти сотрудников. Также необходимо иметь счет в одном из уполномоченных банков — они предлагают онлайн-бухгалтерию для АУСН, которая автоматизирует налоговый учет и взаимодействие с ФНС.

Но АУСН подходит не всем агентствам. Важный момент — структура договоров с клиентами. Если агентство в договоре выступает как посредник и действует в интересах другого лица, применять АУСН нельзя.

Главное: как работать в 2026−2028 годах

Компании, которых затронула реформа НДС в 2026 году, уже понимают, что успех бизнеса в будущем зависит от умения быстро перестроить процессы, разобраться в налоговых изменениях и сформировать стратегии на разные сценарии. Автоматизация учета и переход на ЭДО стали критическим преимуществом сегодня. Корректно настроенная система позволяет безошибочно применять обновления и правила ко всем операциям — от накладных до счетов-фактур. В то время как бухгалтеру на аутсорсинге, обслуживающему десятки клиентов, приходится вручную адаптировать каждый учет под новые реалии.

Парадокс в том, что частичная автоматизация или надежда только лишь на аутсорсинг создают главный риск: рассогласование данных и задержки в учете из-за рутинной ручной работы. Таким образом, инвестиция в интеграцию — это не просто «апгрейд софта» или смена версии программы, а создание единой бесшовной среды, где данные перетекают из блока в блок без участия человека, исключая саму возможность возникновения ошибок. В этом случае нет необходимости переносить цифры вручную, сверять таблицы и искать неточности.

Компании ждут от рынка практической поддержки: инструментов автоматизации, понятных инструкций и предсказуемых условий. Государство постаралось сделать переход плавным, поэтому понижение порога дохода заявлено поэтапным. Банки и технологические подрядчики также активно развивают сервисы для упрощения работы с налоговым режимом в новых условиях: от автоматического расчета НДС до встроенных систем проверки контрагентов.

Те, кто перестроится первыми, смогут удержать маржу и не потеряют рынок. Но 2026−2028 годы станут испытанием рынка на устойчивость.