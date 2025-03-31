РАМУ: объем российского рынка маркетинговых услуг составил 127,8 млрд рублей

В 2024 году объем отечественного рынка маркетинговых услуг достиг 127,8 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее, подсчитали в Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ). Эксперты оценивают инфляцию в индустрии маркетинговых услуг, включая рост стоимости проектных, операционных и финансовых расходов, на уровне 35% по сравнению с 2023 годом. Результаты есть в распоряжении Sostav.

Оценка проводилась по четырем сегментам, из которых наибольший рост продемонстрировал «Событийный маркетинг» (рост на 20%). Сегмент «Торгового маркетинга» увеличился на 15%, «Стимулирование потребительского спроса» — на 12%, а «Маркетинг спорта и развлечений» — на 10%.

Наталья Осипова, президент РАМУ, глава немедийных дивизионов группы АДВ: В 2024 году индустрия маркетинговых услуг показала почти в два раза больший темп роста по сравнению с 2023 годом. Из множества факторов выделю два, повлиявших на цифры. Во-первых, это позитивный опыт использования услуг нашей индустрии новыми для нас рекламодателями. А во-вторых, увеличение интереса к событийному маркетингу, который отражает потребительский тренд в росте запроса на локальный досуг. Уверены, что данная тенденция сохранится, и мы увидим также позитивную динамику по результатам этого года.

Наталья Осипова пояснила, что в этом году РАМУ зафиксировала четыре сегмента внутри индустрии маркетинговых услуг: Consumer Promotion, Event Marketing, Trade Marketing и Sport & Entertainment Marketing. В дальнейшем по ним будет проводиться оценка объемов рынка.

Эксперт добавила, что большинство рекламных кампаний являются интегрированными, и что диджитал, а также все другие маркетинговые инструменты присутствуют в каждом из этих сегментов, в отличие от прошлого года, когда digital marketing выделялся как отдельный сегмент.

Вице-президент РАМУ и президент Beetl Лариса Фортуна отметила, что в 2024 году явным лидером в динамике развития рынка маркетинговых услуг стал event-маркетинг. По ее мнению, рост этого сегмента объясняется высокой заинтересованностью в личном контакте, «который не заменит ни одна технология».

Она подчеркнула, что именно интеграция различных технологических решений, инструментов и искусственного интеллекта позволяет создавать события, которые запоминаются и оказываются эффективными. «В любом случае мы видим, как диджитал и офлайн соединяются, активируя рынок событий, который, я уверена, продолжит свой решительный рост. Ведь именно эмоции и возможность прямого контакта с потребителем делают свое дело, конвертируясь в продажи», — резюмировала Лариса Фортуна.

Вице-президент РАМУ, CEO Progression Group Елена Леонова указала, что за последние годы сегмент ивент-маркетинга стал самым быстрорастущим, и в 2024 году этот рост особенно заметен. Она подчеркнула, что значительный вклад в рост внесло развитие ивентов в государственном секторе, проведение различных выставок, конференций, крупных городских мероприятий и молодежных фестивалей. Также международные ивенты способствовали росту этого рынка.

Елена Леонова, вице-президент РАМУ, CEO Progression Group: Сегмент POSM — выставки, застройки, стенды — тесно связан с ивентами, за счет чего не сдает позиций. По-прежнему развивается рынок торгового маркетинга: да, он видоизменяется, сегментируется, но тем не менее показывает стабильный рост. Традиционный BTL не отстает: появляются новые бренды, старые трансформируется, и компаниям нужно знакомить с ними потребителей. Самая серьезная борьба разворачивается у полки, так что все механики, стимулирующие продажи, были более чем востребованы.

Лариса Фортуна добавила, что спорт-маркетинг мог бы демонстрировать «более впечатляющие результаты, если бы не существующие ограничения, сепарирующие нас от мирового спортивного сообщества».

«Помимо этого, активно растут инструменты, дающие конкретный результат здесь и сейчас — NCP-промо и стимулирующие программы, позволяющие увидеть эффективность вложенных средств. Но все же, я считаю, что событийный маркетинг остается на первом месте, создавая эмоциональные связи и определяя вектор развития всего рынка», — сказала эксперт.

Вице-президент РАМУ и управляющий партнер TVIN Инна Архипова объяснила, что рост рынка маркетинговых услуг в 2024 году был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, по ее словам, крупные бренды стали увеличивать расходы на продвижение из-за усиливающейся конкуренции за B2B-клиентов. Это проявляется в масштабных ивентах, выставках, интеграциях и программах лояльности.

Во-вторых, доходы населения достигли рекордных значений, что привело к росту потребления в B2C-сегменте и стимулировало инвестиции в маркетинг таких категорий, как FMCG, фармацевтика, индустрия развлечений и финансовый сектор. Изменения особенно заметны в увеличении объемов трейд-маркетинга, стимулирующих программ, собственных мероприятий и коллабораций.

Эксперт также отметила, что дополнительным фактором развития рынка стало увеличение инвестиций крупных рекламодателей в HR-коммуникации: «Кадровый голод вынуждает клиентов увеличивать бюджеты на укрепление бренда работодателя и внутрикорпоративные вовлекающие коммуникации».

В РАМУ также поделились прогнозом на 2025 год, согласно которым участники исследования ожидают роста инвестиций во всех сегментах на 15%. «Несмотря на то, что весь рынок серьезно тормозит повышение ключевой ставки, мы ожидаем, что в 2025 году сохранится тенденция по ивентам и BTL. Мы надеемся на возвращение зарубежных компаний и их выход из маркетинговой тишины. Возможно, это случится к концу 2025 года, или подготовка начнется в уже 2026 году — во всяком случае, мы с нетерпением этого ждем», — подытожила Елена Леонова.

По подсчетам комиссии экспертов АКАР, общий объем рекламного рынка России в 2024 году составил 904 млрд руб., что на 24% больше, чем в предыдущем году. Наибольший рост наблюдается в сегменте наружной рекламы.