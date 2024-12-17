Как «Лира» и Positive Technologies провели масштабный киберфест на 100 тысяч гостей

В мае 2024 года в Москве прошел киберфестиваль PHDays 24 от Positive Technologies. Это было одно из немногих событий в ИБ-индустрии, доступное для всех желающих. Оно объединило более 100 тыс. участников, включая экспертов по ИТ и ИБ, студентов, молодежь и семьи с детьми. Деталями подготовки и реализации фестиваля поделился с Sostav генеральный подрядчик PHDays 24 — команда событийного агентства «Лира».

О Positive Hack Days

Агентство «Лира» выиграло тендер на проведение киберфестиваля PHDays 24 в Москве — крупного ежегодного фестиваля, посвященного кибербезопасности, новым информационным технологиям, инновациям и цифровизации. Перед агентством стояли задачи: создать площадку для эффективного общения государства, экспертов ИБ-рынка и широкой аудитории, а также продумать яркое, но при этом нативное и доступное позиционирование Positive Technologies, организатора фестиваля.

PHDays 24 — это «Кибервселенная»

Цифровые технологии сделали нашу жизнь комфортнее и динамичнее. Но рост изощренных кибератак подрывает доверие людей к этой сфере. Международный фестиваль Positive Hack Days создавался с целью ответить на этот вызов и повысить уровень киберграмотности населения.

Вместе с Positive Technologies команда агентства, вдохновившись космической тематикой, придумала концепцию фестиваля. PHDays стал моделью «Кибервселенной», в которой посетители узнали, как взаимодействовать с цифровым миром и понимать его на разных уровнях: от привычных бытовых ситуаций до вопросов национального масштаба. Чтобы поддержать идею фестиваля, во всех зонах проекта использовали слоган «Вселенная в кибербезопасности».

Максимальная яркость

Команды агентства и Positive Technologies продумали визуальное оформление, чтобы гости могли легко ориентироваться на мероприятии. Девизом события было «выкручиваем всё на максимум». Насыщенные неоновые цвета, абстрактные градиенты в сочетании с космическими образами отражали технологичность фестиваля.

Благодаря общей цветовой гамме создавался единый узнаваемый образ мероприятия, независимо от того, в какой зоне находился гость. При этом у каждой части фестиваля был свой приоритетный цвет, например, у «Хак-феста» это был голубой.

Масштаб фестиваля

Мероприятие прошло в СК «Лужники». Агентство застраивало:

Фестивальную площадь для «Хак-феста» с главной сценой, партнерскими зонами, фудкортом и т. д.

Парковочные зоны СК «Лужники» с пятью шатрами под технические треки «Кибер-хаб».

Большую спортивную арену (БСА) «Кибер Арена»: сектор А с трибуной и D под бизнес-треки с застройкой партнерских стендов, главной сцены деловой программы и пленарной сессии, также ряд других локаций.

Все пространство разделили на зоны, каждая из которых отвечала за определенный уровень взаимодействия людей с цифровой средой.

«Кибергород» — взаимодействие на уровне человека

Здесь находился комплекс интерактивных инсталляций, погружающих гостей в типовые бытовые ситуации, в которых мы сталкиваемся с рисками.

«Хак-фест» — уровень разработки и внедрения цифровых сервисов и инноваций

Это был научно-популярный фестиваль с программой на главной сцене «Спутник». Его активно посещали предприниматели и молодежь.

Здесь проходила насыщенная научно-популярная программа с лекциями ученых, выступлениями блогеров, артистов и диджеев, дискуссиями по киберграмотности и кинопоказами. Завершением третьего дня фестиваля стал «Последний Киберзвонок» — музыкальный концерт при участии хедлайнеров Levandowskiy, Эрики Лундмоен и группы The Hatters.

В этой зоне также был расположен магазин с коллекцией мерча, фудкорт, проходили воркшопы и лекции про инвестиции в кибербезопасность. А также мастер-классы по шахматам, теврелиям (русским шахматам) и турнир по настольной игре Zone of Threats.

«Кибер-хаб» — уровень промышленности и цифровизации процессов

Для бизнес-аудитории, технических специалистов и потенциальных сотрудников Positive Technologies была организована масштабная деловая программа. Она проходила в пяти больших шатрах вместимостью до 1 тыс. человек, которые команда агентства застроила специально для фестиваля. В этой зоне разместили свои стенды партнеры форума, а также здесь был организован фудкорт.

«Кибер Арена» — уровень сотрудничества и противостояния стран в цифровом пространстве

«Кибер Арена» объединила профильных экспертов мира кибербезопасности и стала площадкой для диалога представителей бизнеса и государства.

Именно здесь проходили все пленарные заседания и официальные церемонии с участием топ-менеджеров и высокопоставленных лиц.

Анна Александрова, руководитель проекта агентства «Лира»: Одним из вызовов для нашей команды стали ограничения застройки на футбольном поле Большой спортивной арены (БСА). На «живом» газоне что-либо возводить было запрещено. А у нас по планам там должна была встать большая главная сцена деловой программы бизнес-треков. Мы не растерялись и возвели сцену прямо на трибуне, заняв первые 13 рядов. В каждом проекте фундамент успеха заключается исключительно в людях, без них ничего бы не случилось.

Позитивный футбол

26 мая на футбольном поле № 6 СК «Лужники» команда агентства организовала спортивное событие: дружеский футбольный турнир для корпоративных команд. Ведущим футбольного матча был спортивный комментатор Владимир Гучек.

Программа и для профи, и для всех желающих

Над содержанием программы работала команда Positive Technologies. Она была составлена так, чтобы охватить как можно больше вопросов кибербезопасности для самых разных категорий гостей. А команда агентства разрабатывала концепцию с последующей реализацией по взаимодействию с гостями.

Открытую часть мероприятия мог посетить любой желающий («Хак-фест» и «Кибергород»). Зоны были направлены на повышение киберграмотности: рассказывали о «белых» хакерах, демонстрировали многообразие достижений в hi-tech отрасли.

Закрытая часть фестиваля традиционно объединила экспертов ИБ-рынка для общения и обмена опытом. Программа включала доклады с высокой экспертностью, соревнования для профи и даже батл о методах и технологиях в ИБ. Ее задачами были сформировать ИБ-консорциум, организовать нетворкинг в hi-tech сегменте и привлечь молодежь в отрасль.

Организаторам не хотелось проводить четкие границы между профильной и широкой аудиторией. Фестиваль был оформлен в формате единого пространства, а вход на него был свободным для всех желающих. Однако в зоны закрытой деловой программы гости могли попасть только по бейджу участника, который они получали по предварительной регистрации.

Молодежь не осталась в стороне

Одна из важных задач PHDays — привлечение молодых специалистов в кибербезопасность. Молодежный день проходил одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Он стартовал с общего телемоста и продолжился в офлайне в каждом городе.

Для 5 тыс. студентов и старшеклассников это была возможность прокачать свои навыки в индустрии кибербеза, примерить на себя роль хакера или ИБ-специалиста, узнать о возможностях стажировок от IT-компаний. Агентство «Лира» отвечало за все необходимое техническое обеспечение Молодежного дня в Москве в зоне «Хак-фест» на главной сцене «Спутник».

Онлайн-трансляция

Проектная команда агентства организовала техническое обеспечение по выводу трансляции программы единовременно на всех сценах площадки. Более 130 тыс. человек присоединились к фестивалю в дистанционном формате.

Кроме того, в этом году Positive Hack Days впервые собрал экспертов кибербезопасности в Бангкоке, и каждый желающий мог подключиться онлайн и послушать мнение зарубежных коллег об актуальных проблемах индустрии и путях их решения. В рамках фестиваля агентство организовывало техническое обеспечение по выводу трансляции зарубежного трека на экран в зоне «Кибер-хаба».

Результаты

Киберфестиваль Positive Hack Days 2024 вышел за рамки темы кибербезопасности и осветил глобальные вопросы развития цифрового мира и существования в нем человека, став самым масштабным за свою историю.

За четыре дня мероприятия:

более 100 тыс. москвичей и гостей столицы посетили фестиваль;

130 тыс. зрителей присоединились к событию онлайн;

26 тыс. экспертов внесли свой вклад в деловую часть программы как гости и спикеры;

почти 300 часов длились деловые сессии и семинары.