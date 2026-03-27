Как компания getads настроила таргетинг на Smart TV и повлияла на продажи OSIO

Технологическая компания getads рассказала, как провела для бренда компьютерной техники OSIO рекламную кампанию на Smart TV. После завершения кампании клиент предоставил данные по динамике поискового спроса и розничных продаж. Сопоставление показателей до, во время и после рекламной активности показало: грамотно настроенная реклама на Connected TV может влиять не только на интерес аудитории, но и на реальные продажи. О результатах кампании и возможностях таргетинга на Smart TV, Sostav рассказали представители технологической компании.

Задача: обеспечить эффективное размещение с точным таргетингом

Кампания была нацелена на аудиторию мужчин и женщин от 25 до 54 лет по всей России с интересами в сегментах бытовой техники и электроники.

Перед новогодним периодом перед командой getads стояла задача провести рекламную кампанию на Smart TV с максимальной эффективностью. Основной акцент был сделан на точный таргетинг по социально-демографическим характеристикам и интересам аудитории, чтобы рекламное сообщение увидели пользователи, наиболее заинтересованные в покупке техники.

Решение: использовать AI-таргетинга getads на Smart TV

Для реализации кампании команда getads использовала собственную технологическую разработку — сервис getads.ai, который был запущен в 2020 году. Задача сервиса — определять социально-демографические характеристики зрителей на основе их видеопотребления.

Алгоритмы анализируют, какой контент смотрит пользователь и на основе этих данных формируется профиль — пол, возраст, интересы. Чем больше данных, тем точнее профиль.

Для OSIO по этим профилям отобрали пользователей, соответствующих целевой аудитории. Кампания проходила с 1 по 15 декабря. В этот период рекламные ролики демонстрировались на Smart TV независимо от того, какой контент смотрел пользователь в данный момент — эфирное ТВ, сериал в онлайн-кинотеатре или видео на хостинге. По словам представителей компании, такой подход позволил охватить целевую аудиторию вне привязки к конкретным площадкам и увеличить количество контактов с потенциальными покупателями.

Результаты: как изменились спрос и продажи

После завершения кампании клиент предоставил данные по нескольким ключевым показателям: поисковому спросу («Яндекс.Wordstat»), статистике поиска на Wildberries, а также динамике розничных продаж.

Сравнение периодов до, во время и после рекламной активности показало следующие изменения.

Поисковый спрос

В период проведения кампании количество запросов с упоминанием бренда OSIO достигло максимальных значений за анализируемый период. Если в ноябре число запросов составляло около 4 800, то в первые две недели декабря этот показатель вырос до 6 200. Таким образом, брендовый поисковый спрос увеличился на 29% и удерживался на стабильно высоком уровне на протяжении всего периода размещения.

Поиск на маркетплейсах

По данным внутренней аналитики Wildberries, количество поисковых запросов с упоминанием бренда OSIO выросло с 548 в ноябре до 781 в декабре. Рост составил 42% по сравнению с предыдущим месяцем. С учетом сезонного коэффициента фактический рост интереса к бренду оказался на 18% выше ожидаемых значений. Это подтверждает, что реклама на Smart TV повлияла на поведение пользователей и усилила их интерес к бренду при выборе на маркетплейсе.

Розничные продажи

Синхронно с ростом поискового спроса увеличились и продажи продукции OSIO.

В период рекламной кампании розничные продажи бренда выросли на 35% по сравнению со средними значениями за аналогичный период до запуска рекламы.

Динамика продаж повторяла динамику поисковых запросов: во время кампании наблюдался уверенный рост, а после ее завершения показатели постепенно вернулись к базовому уровню.

Выводы для маркетинга

Результаты кампании позволяют выделить несколько ключевых выводов.

Smart TV влияет на реальные продажи

Smart TV с точным таргетингом становится каналом, способным влиять не только на узнаваемость бренда, но и на реальные бизнес-показатели. В рамках кампании интерес к бренду вырос на 29%, а продажи увеличились на 35%.

Эффективность Connected TV можно измерять

Данные по поисковому спросу и розничным продажам показывают, что влияние рекламы на Smart TV можно отслеживать через конкретные бизнес-метрики.

Для устойчивого эффекта важно регулярное присутствие

Разовая рекламная кампания может вызвать краткосрочный рост интереса и продаж, однако для поддержания стабильного уровня спроса бренду важно регулярно присутствовать в канале Connected TV.

Светлана Шилина, маркетинговый лидер бренда OSIO (ICL Techno): Рынок электроники становится все более конкурентным, поэтому для брендов важно использовать каналы, которые не только дают охват, но и влияют на спрос. Connected TV находится на стыке классического ТВ и диджитал-таргетинга — это позволяет точнее работать с аудиторией, которая уже находится в процессе выбора техники. Для OSIO Smart TV стал эффективным инструментом усиления интереса к бренду в предновогодний период: брендовый поисковый спрос вырос на 29%, а продажи увеличились на 35%. Это подтверждает, что реклама на большом экране может работать не только на узнаваемость, но и на реальные бизнес-результаты.

Арминэ Карахан, коммерческий директор getads, руководитель бизнес-юнита getads network: Рынок Smart TV в России продолжает расти, и это уже не экспериментальный канал. Все больше брендов — в том числе тех, кто традиционно работал с классическим ТВ — переходят в Connected TV благодаря управляемости и точности. Кейс OSIO это подтверждает: Smart TV дает масштаб и эффект большого экрана, но при этом позволяет работать с конкретными сегментами аудитории, а не «по всем сразу».

Наталья Матушкина, заместитель генерального директора по коммерции getads: Ценность этого кейса не только в росте показателей, но и в прозрачности результата. Клиент предоставил собственные данные, что позволило сопоставить динамику поискового спроса и продаж с периодом рекламной кампании. Синхронность этих показателей показывает, что реклама на Smart TV с правильными технологическими решениями становится измеримым и предсказуемым каналом.

Состав творческой группы:

OSIO (заказчик)

Маркетинговый лидер бренда OSIO (ICL Techno): Светлана Шилина

getads (разработчик рекламных технологий)

Коммерческий директор getads и руководитель бизнес-юнита getads network: Арминэ Карахан

Руководитель группы реализации рекламных кампаний: Анастасия Кречетова

Аккаунт-менеджер: Алёна Рыженкова

Заместитель генерального директора по коммерции: Наталья Матушкина