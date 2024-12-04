«Хохлома х Алёна Ахмадуллина»: как хохломской промысел превратился в бренд

На месте бывшего Chanel в ГУМе открылся бутик «Хохлома х Алёна Ахмадуллина». «Хохлома» переосмыслила традиционный русский промысел и вместе с дизайнером создала на его основе коллекцию люксовой одежды и аксессуаров с обновлёнными, но всё же узнаваемыми элементами хохломы. Открытие бутика «Хохлома» наглядный пример того, как национальные мотивы становятся частью современной жизни и моды.

Славная история

Народный промысел раскрашивания деревянной посуды в красно-чёрно-золотые цвета был известен на Руси с 17 века. Расцвет хохломы пришёлся на 19 век, когда на ремесло обратила внимание знать и царская семья, а 1889 году это искусство было признано и за рубежом, получив Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Советская власть тоже всячески поддерживала народный промысел, расширив его сначала до артели, а затем до фабрики. Но после распада СССР ремесло начало угасать и к 2023 году «Хохломская роспись» оказалась на грани банкротства.

Тогда фабрика перешла на баланс Нижегородской области, которая решила не просто сохранить хохлому, но и возродить её в новом, более современном формате. Так появился торговый дом «Хохлома». Он занимается производством товаров, которые на данном этапе невозможно создавать на исторической фабрике.

Правительством Нижегородской области было решено сохранить культуру хохломской росписи, переосмыслив её под современные реалии с уважением к традициям русских мастеров. На фоне санкций и ухода из России многих западных брендов у россиян наблюдается стремление к истокам, своим традициям и поиску новых смыслов на их основе. «Тренд на «русскость» — это не временное явление, а глобальный процесс, который продолжает набирать обороты. Сегодня люди всё чаще обращаются к своему культурному наследию, стремятся сохранить уникальность и самобытность», — считает креативный директор агентства «Лепота Agency» Кир Павлюкевич.

Глеб Никитин считает обновлённую хохлому способом выразить свою творческую энергию в современных реалиях. По словам губернатора нижегородской области, регион планирует дать промыслу новый виток развития через комплексную стратегию. В неё входит создание нового образа и позиционирования хохломы.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: Одним из практических шагов является создание бренда «Хохлома», который базируется на традициях промысла и призван сделать его современным, популярным, входящим в повседневную жизнь через привычные вещи.

Сотрудничество с Алёной Ахмадуллиной

Торговый дом «Хохлома» пригласил дизайнера Алёну Ахмадуллину выступить креативным директором, вместе они запустили суббренд «Хохлома х Алёна Ахмадуллина».

Творческий путь Ахмадуллиной насчитывает более 20 лет. Она первопроходец российской модной индустрии, с 2005 года постоянно участвует в Парижской Неделе моды pret-a-porter. В коллекциях Алёны умело сочетаются строгий крой и яркие цвета, дорогие материалы, сложные фактуры и современные технологии пошива.

Всё это время дизайн одежды от Алёны Ахмадуллиной базировался на основе сюжетов русских народных сказок. В 2021 году в основу юбилейной коллекции Alena Akhmadullina положен образ дымковской игрушки: яркие цвета, гипертрофированные объёмы и сложные детали, которые контрастируют с пустынным пространством планеты.

Алёна Ахмадуллина видит в коллаборации с «Хохломой» логичное продолжение своего творческого пути. «Для меня сотрудничество с "Хохломой" — это возможность выразить русское культурное наследие через востребованные на рынке вещи, вывести традиционный промысел на новый уровень, сделать его массовым и популярным», — рассказывает она.

Новый бренд

Новый бренд займётся производством одежды, аксессуаров, предметов интерьера, посуды, детских игрушек и ювелирных изделий. В основе дизайна коллекции «Хохлома х Алёна Ахмадуллина» лежат базовые элементы хохломской росписи. Дизайнер переосмыслила классическую хохломскую роспись и интерпретировала её для современного применения.

Вытянутые пропорции букв бренда «Хохлома х Алёна Ахмадуллина» с равными расстояниями между штрихами и символами вдохновлены старорусской вязью. Декоративные элементы в буквах заимствованы из рисунка хохломской росписи, а моноширинность штрихов делает надпись более современной.

Общая площадь двухэтажного салона — более 600 кв. метров. В честь его открытия вся первая линия ГУМ оформлена в виде старинной шкатулки с хохломской росписью. В той же стилистике украшен и каток на Красной площади.

В витрине первого этажа можно увидеть одежду из новой коллекции. Форма кроя компенсируется хохломскими элементами с рисунками растений и отсылками к сказочным птицам. В витрине второго этажа выставлена посуда в дизайн-концепте от Алёны Ахмадуллиной, произведённая вручную на фабрике «Хохломская роспись» в Семёнове — на родине хохломы в Нижегородской области. Она сделана более сдержанно, чем традиционная, при этом в ней присутствуют классические природные элементы.