Как хайп меняет правила игры в бизнесе: Анастасия Волочкова вступила в дискуссию на ПМЭФ

21 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла дискуссия «Экономика хайпа: тренды vs стратегии». Эксперты обсудили феномен хайпа и его влияние на бизнес-процессы.

Модератором сессии стала основатель и гендиректор продюсерского центра «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Алина Зиннатуллина. В ходе дискуссии эксперты обсудили создание «вирусного» контента, стратегию продвижения трека «Сигма Бой», влияние кратковременных трендов на аудиторию, а также случаи неуместного хайпа. Спикеры поговорили про использование вирусных трендов для популяризации государственных инициатив и проанализировали, как работают рейтинги телешоу.

Алина Зиннатуллина, основатель и глава продюсерского центра «Инсайт Люди»: В прошлом году мы собирались на ПМЭФ и все обсуждали, что блогеры — это новый инструмент и новые медиа. Сейчас мне кажется, что блогеров назвать новыми медиа ни у кого язык не повернется. Все инфлюенсеры, лидеры общественного мнения очень нативно встроены в нашу жизнь — хотим мы этого или нет.

В числе спикеров были исполнительный директор Sostav.ru Маргарита Щербакова, продюсер телеканала «СТС Kids» Алина Янковская, прима-балерина Анастасия Волочкова, гендиректор «План Б Медиа» и продюсер ТВ-шоу Лика Бланк, руководитель медиа-проекта HELLO! Евгения Головко, вице-президент по трансформации ГК «Родная Речь» Юрий Панов, журналист и общественный деятель Александр Малькевич, исполнительница трека «Сигма Бой» Мария Янковская, индийский кинорежиссер и продюсер Нила Мадхаб Панда.

Анастасия Волочкова, прима-балерина: Я не нуждаюсь в хайпе и не нуждалась никогда. У меня достаточно неоспоримых достижений во славу России. Я скажу про хайп, что хайпуют на моем имени. Я стала заложницей этой ситуации. Для кого-то это возможность быстрее получить популярность. Но это искусственно, а я за настоящее.

В рамках ПМЭФ также состоялась панельная дискуссия «Музыкальная индустриализация — рост в десять раз за пять лет. Это возможно?», где спикером выступил руководитель музыкального отдела «Инсайт Люди» Руслан Кристаллов.