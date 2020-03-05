Создание не только лиц, но и личностей: как искусственный интеллект влияет на фотографию

В 2025 году искусственный интеллект может стать индустрией стоимостью $60 млрд, а продукты на базе ИИ могут приносить компаниям $2,9 трлн уже через год. И это неудивительно, учитывая, что технологии ИИ давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы постоянно применяем их, просто общаясь с друзьями онлайн, используя поисковые системы и делая покупки в интернет-магазинах.

ИИ (за)меняет фотографию

Cегодня ИИ меняет саму суть фотографии. Только представьте, что получить фото можно вообще без камеры. Это уже реально благодаря разработке Drawing Bot от компании Microsoft. Для того чтобы создать изображение, программе достаточно общего описания. Она может с нуля, пиксель за пикселем нарисовать что угодно — от пейзажа до абсолютно сюрреалистических картин. При этом каждое изображение содержит детали, которых не было в описании. Это доказывает, что ИИ не просто выполняет задачу, но и проявляет собственное воображение.

В основе этой технологии две модели машинного обучения. Одна создает изображения из текстовых описаний, а другая использует их, чтобы оценить подлинность сгенерированных картинок. Простыми словами, первая пытается создать поддельные изображения, а вторая не хочет, чтобы ее обманули. Поэтому обе постоянно совершенствуются. В результате получаются настолько реалистичные картинки, что их легко спутать с фотографиями.

Ваши удачные фото — заслуга ИИ

Развитие фотокамер движется в сторону все большей автоматизации. В первую очередь это касается камер смартфонов. Компания Apple использовала методы машинного обучения в портретном режиме для iPhone. Суть в том, что одна камера распознает людей, а вторая выделяет объект, размывая фон, в итоге получаются глубокие и выразительные кадры. И хотя технология распознавания людей с помощью машинного обучения не была новой, у обычных потребителей впервые появилась возможность применять ее в повседневной жизни с помощью своих смартфонов.

Последние модели iPhone оснащены уже полноценной ИИ-камерой. Прежде чем пользователь нажимает на кнопку, чтобы сделать фото, она снимает восемь кадров. После камера сравнивает полученные результаты и объединяет лучшие пиксели каждого из них в оптимальное изображение. В Apple эту инновационную функцию на базе нейронной сети назвали глубоким синтезом (deep fusion). Это первый раз, когда ее применили в фотосъемке.

ИИ создает новую реальность

Искусственный интеллект дает возможность буквально создать новую действительность. Компания Nvidia посвятила этому целое исследование, в ходе которого получила невероятно реалистичные фотографии фейковых знаменитостей. И хотя идея не нова, эти снимки стали самыми убедительными и детальными из когда-либо сделанных.

Современные технологии позволяют создавать не просто новые лица, но и личностей. Лил Микела — 19-летняя певица из Лос-Анджелеса и самый известный ИИ-инфлюенсер с более 1,9 млн подписчиков в Instagram. Она — творение компании Brud, которая специализируется на робототехнике и ИИ.

View this post on Instagram Hi A post shared by Miquela (@lilmiquela) on Feb 20, 2020 at 5:21pm PST

В Instagram-профиле Микела постит фотографии своих образов, показывает, как проводит время с друзьями, и делится вдохновляющими фразами. Причем коэффициент вовлеченности у ее публикаций такой же, как и у реальных инфлюенсеров. Это еще один пример того, как ИИ стирает грань между настоящим и виртуальным.

Искусственный интеллект переносит фотографию в цифровой мир, превращая ее в вычислительный процесс, позволяет получать снимки невероятного качества, делать постобработку буквально в один клик и создавать виртуальных персонажей, которых легко принять за настоящих людей. Очевидно, что в будущем технологии ИИ помогут сделать реальностью то, что еще вчера было научной фантастикой.