Их не существует в реальности, но это не мешает им зарабатывать: ТОП-10 цифровых инфлюенсеров

Цифровые модели — новый тренд в инфлюенс-маркетинге. У них не бывает плохого настроения, они не срывают сроки и могут работать в нескольких проектах одновременно. А все благодаря тому, что их не существует в реальном мире: CGI-модели — это просто сгенерированные 3D изображения людей. При этом они успешно сотрудничают с крупными брендами, записывают собственные треки, а на их соцсети подписаны тысячи довольных фоловеров. В нашей подборке — 10 самых популярных CGI-инфлюенсеров.

1. Lil Miquela — 1.6 млн подписчиков

На инстаграм Микелы подписаны 1.6 млн человек. Она делает коллаборации с Chanel, Burberry и Gucci, чекинится на модных мероприятиях и даже записывает музыкальные синглы.

Создатели Микелы — стартап Brud — пытаются сделать ее максимально похожей на человека. В социальных сетях Микела делится историями из детства, рассказывает об отношениях с парнем, рассуждает о феминизме и бодипозитиве.

В отличие от других своих виртуальных коллег, Микела вышла за пределы инстаграма и активно осваивает новые платформы. Недавно девушка начала вести видео-блог: Микела болтает на камеру и ведет себя как типичный ютубер-подросток — этакая цифровая Марьяна Ро. Микела также выставляет на канал свое творчество — ее клип на песню «Money» набрал больше 1 млн просмотров.

В мае Микела снялась в рекламе Calvin Klein с Белой Хадид, а в июле цифровая модель стала лицом рекламной кампании Samsung #TeamGalaxy.

Видимо, дела у Brud идут хорошо. Год назад им удалось привлечь $6 млн, а сейчас у них уже есть собственное цифровое модельное агентство.

В 2018 году журнал Time включил Микелу в список «25 самых влиятельных людей интернета» — наравне с Рианной, Канье Уэстом и Дональдом Трампом.

2. Bermuda — 173 тыс. подписчиков

Еще одно творение Brud — CGI-модель Бермуда. Ее политические взгляды (Бермуда активно поддерживала Трампа), и высказывания вроде «я горжусь, что родилась белой женщиной» не помешали ей набрать 173 тыс. подписчиков. В инстаграм она постит еду, путешествия и модные мероприятия.

Brud делают все, чтобы за их персонажами следили, как за сериалом. Так, в прошлом году Бермуда «взломала» инстаграм Микелы. Их конфликт освещали модные журналы, в том числе Harper’s Bazaar и Elle. Сейчас у девушек хорошие отношения, а Микела помогает подруге строить музыкальную карьеру.

3. Blawko — 143 тыс. подписчиков

Блавко любит хип-хоп и спортивные костюмы, а его лицо покрывают татуировки. В своем профиле он делает коллаборации с разными брендами — от кроссовок YEEZY MAFIA до косметики Glossier.

Он часто высказывается о политике, а также поднимает социальные темы — проблемы мигрантов, гей-пар. Блавко — третий персонаж, созданный Brud. По легенде он бывший парень Бермуды — на фотографиях их часто можно увидеть вместе.

У Блавко есть свой YouTube канал, где он рассказывает подписчикам «потеют ли роботы» или советует «как сказать родителям, что тебе нравится робот». Однако качество видео и популярность канала не сравнятся с роликами его коллеги Микелы.

4. Shudu — 190 тыс. подписчиков

Создатель Шуду, фотограф Кэмерон Джеймс Уилсон, называет ее «первой цифровой супермоделью». В отличие от моделей проекта Brud, где героев изображают на фоне реального мира, Шуду будто бы живет на обложках глянцевых журналов. В инстаграме она не рассказывает о том, как прошел ее день, какое у нее любимое блюдо и есть ли у нее друзья. Ее аккаунт скорее похож на коммерческую страницу, где упоминаются бренды и модные журналы.

В аккаунте много крупных планов Шуду, и эти изображения вполне можно принять за снимок обычной модели — свет и тень, текстура кожи — все кажется очень реалистичным.

Шуду рекламировала косметический бренд Рианны Fenty, спортивный бренд одежды Ellesse, стала частью рекламной кампании Balmain и шла по красной дорожке на BAFTA Awards в партнерстве с оператором связи EE.

5. Imma — 149 тыс. подписчиков

Эту цифровую модель создала японская студия компьютерной графики CG Modeling Cafe.

В своем аккаунте Имма рекламирует как модные спортивные бренды, такие как Nike, Puma и Undercover, так и люкс — Dior, Burberry и др. Совместно с двумя реальными моделями Имма снялась в рекламной фотосессии для косметической компании Kate. Понять на снимках, где реальная девушка, а где цифровая модель практически невозможно.

В рамках этой рекламной кампании Имма «дала интервью». И хотя, понятно, что ответы за нее писали авторы, в будущем создатели проекта надеются наделить модель искусственным интеллектом.

6. Colonel Sanders (аккаунт KFC — 1.5 млн подписчиков)

Сеть быстрого питания KFC создала своего цифрового инфлюенсера — накаченного, молодого и харизматичного полковника Сандерса. Фотографии с ним бренд публикует в своем аккаунте в инстаграме. Сандерс рекламирует как новинки и хиты сети, так и делает коллаборации с другими брендами: Dr.Pepper, Old Spice, TurboTax и даже брендом матрасов Casper.

7. Noonoouri — 327 тыс. подписчиков

Эта цифровая модель напоминает персонажа мультфильма — большие глаза, кукольное лицо, маленький рот. Однако это не мешает ей сотрудничать с Valentino, Dior, Versace и другими люксовыми брендами.

Нунуюри создал Йорг Цубер, графический дизайнер из Мюнхена. Он говорит, что специально сделал ее не похожей на реального человека, чтобы не культивировать этот нереальный «идеал» женской красоты.

Нунуюри ведет роскошный образ жизни, публикует фотографии с модных мероприятий и фотосессий, а также любит делиться со своими фоловерами мнением по разным проблемам. Она тусуется с Карин Ройтфельд, Ким Кардашьян, Зендеей и другими селебрети. Кажется, ее любят все бренды, а ее инстаграм похож на виртуальный ГУМ.

8. Dagny — 4.6 тыс. подписчиков

Несмотря на то, что у этой цифровой модели всего лишь 4.6 тыс. подписчиков, она уже успела сделать коллаборацию с брендом косметики Mac, а также «сняться» с амбассадором KFC полковником Сандерсом, прорекламировав сеть быстрого питания.

Дагни вместе с Шуду входит в агентство цифровых моделей The Digitals.

9. Jedy Vales — 35.8 тыс. подписчиков

В отличие от своих цифровых коллег, Джеди не интересуется индустрией моды. Она — виртуальная порноактриса, а в свободное от основной работы время ведет социальные сети.

Джеди — проект YouPorn и Camasutra VR. В своем аккаунте в инстаграме она публикует фото и видео в майке или белье — больше не разрешают правила сети. Также Джеди рекламирует в своем профиле секс-гороскопы и другие продукты YouPorn.

Актриса похожа скорее на персонажа видеоигры, а не на реального человека. В одном из своих постов она пишет: «Я подниму YouPorn на совершенно новый уровень технологий и индивидуальности, чего не смог бы сделать реальный человек». Виртуальная порноактирса хочет набрать миллион подписчиков, после чего обещает опубликовать «экслюзив». Сейчас у нее 35.8 тыс. фоловеров.

10. Liam Nikuro — 17.7 тыс. подписчиков

Еще один виртуальный инфлюенсер из Японии — продюсер Лиам Никуро. Создатели продумали его биографию, увлечения и вкусы. Любимые блюда Лиама — запечённый сладкий картофель и рамен (живите теперь с этим). Он выкладывает свои луки и уже успел попасть в несколько модных журналов — WWD и на обложку Tokyo Weekender.

В планах Лиама — удивлять пользователей инстаграма необычным контентом.