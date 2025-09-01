Как ИИ трансформирует интернет-поиск — и что с этим делать владельцам сайтов

ИИ-ассистенты вроде ChatGPT и Perplexity снижают трафик сайтов, предоставляя готовые ответы без переходов, с глобальным переходом более 30% пользователей на нейросети и падением кликабельности поисковых ссылок. Наибольшие потери отмечаются у новостных порталов (до 60%) и сайтов с инструкциями (30−40%), в то время как магазины и нишевые ресурсы рискуют меньше. Адаптация требует экспертного контента, структурированной разметки и диалогового формата, с прогнозом доминирования ИИ в поиске к 2027 году. Вадим Митрошкин, руководитель отдела по работе с рекламным трафиком компании Adspector, поделился с Sostav мыслями о будущем интернет-поиска с быстрым развитием ИИ-ассистентов.

Новый ландшафт онлайн-поиска

Владельцы сайтов все чаще сталкиваются со снижением трафика. Причина — стремительное развитие ИИ-ассистентов, таких как ChatGPT, Perplexity и аналогичных систем в Google и «Яндексе». Пользователи получают готовые ответы прямо в интерфейсе чата или поисковой выдаче — без необходимости переходить на сайты.

Согласно данным:

Более 30% пользователей по всему миру уже заменяют классический поиск ИИ-инструментами.

В России свыше 60% опрошенных за 2024 год попробовали нейросети.

ChatGPT ежедневно обрабатывает свыше миллиарда запросов.

Perplexity обслуживает более 250 млн запросов в месяц.

Результат? Кликабельность топовых позиций в поиске снизилась с 7,3% до 2,6% за последний год.

Кто теряет трафик

Наибольший отток аудитории зафиксирован у:

Новостных и медиапорталов — падение трафика до 60%.

Сайтов с гидами, инструкциями и рекомендациями — снижение на 30−40%.

Контентных площадок по туризму, обзорам, здоровью — устойчивый спад.

Меньше других на сегодняшний день пострадали:

Интернет-магазины — пользователи с намерением покупки.

Локальные сервисы — например, салоны, мастерские, доставка.

Узконишевые ресурсы — со специализированным, уникальным контентом.

Однако даже эти ниши входят в зону риска: ИИ-ассистенты все активнее учатся выполнять транзакционные задачи — от бронирования услуг до выбора товаров.

SEO не умерло — оно эволюционирует

Да, органический поиск меняется, но это не означает конец SEO. Чтобы оставаться конкурентоспособным, сайтам необходимо адаптироваться к новой цифровой реальности. Вот ключевые направления:

1. Экспертный и полезный контент.

Контент должен быть основан на реальном опыте и глубокой экспертизе. Принципы E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) играют ключевую роль в ранжировании.

2. Разметка и структура данных.

Используйте инструменты вроде Schema.org для форматирования FAQ, How-to, списков и таблиц — это помогает поисковым алгоритмам и ИИ точнее интерпретировать контент.

3. Оптимизация под диалоговый формат.

ИИ-ассистенты обрабатывают текст в разговорной форме. Пишите просто, емко, с фокусом на конкретные вопросы и короткие ответы. Используйте заголовки в формате вопросов.

4. Регулярность обновлений.

Информация быстро теряет актуальность — особенно в темах технологий, экономики и медицины. Обновляйте статьи, добавляйте новые данные и актуальные примеры.

5. Доверие и репутация.

ИИ-системы склонны использовать в качестве источников авторитетные ресурсы. Работа над упоминаемостью бренда, PR и обратными ссылками становится важнее, чем когда-либо.

Прогнозы: что будет дальше

ИИ станет основным способом поиска. К 2027 году ИИ может обойти поисковые системы по объему запросов. Уже в 2026 году порядка 25% пользователей откажутся от переходов с классических ссылок.

Ссылочный трафик продолжит падать. Все больше запросов будет обрабатываться прямо в поиске или через чат-интерфейсы.

SEO продолжит существовать — в новом виде. Сайты, которые адаптируют контент под ИИ и традиционный поиск одновременно, получат стратегическое преимущество.

Появятся новые форматы взаимодействия. В перспективе — создание стандартов общения сайтов с ИИ-моделями. Поиск будет включать текст, голос, изображения, интерактив.

Вывод