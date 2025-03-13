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18+
13.03.2025 в 18:10

Программатик-реклама нового поколения: как Hybrid упрощает сложные технологии с помощью ИИ

Настройка кампаний в Hybrid Platform вдвое быстрее с ИИ-ассистентом Copilot

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КОНТЕКСТНО-МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | hybrid.ru
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Hybrid Platform внедрила ИИ-ассистента Copilot, который упрощает программатик-рекламу, автоматизируя запуск и оптимизацию кампаний. Результатами команда проекта поделилась с Sostav.

Крупные рекламные площадки и сети давно идут по пути упрощения рекламных кабинетов, расширяя границы для рекламодателей разного уровня. Но до недавнего времени независимые платформы:

  • оставались сложными в использовании;
  • требовали глубоких технических знаний и значительных затрат на специалистов.

Hybrid Platform — одна из первых среди независимых программатик-платформ, предлагает инновационное решение этой проблемы. Одна из немногих держит акцент на развитии self-service программатик-решений. Платформа предоставляет понятный интерфейс и трансформирует процесс запуска рекламных кампаний, используя технологии искусственного интеллекта. Теперь сложные процессы, которые ранее требовали участия целых команд специалистов, можно реализовать буквально в несколько кликов.

Один из ключевых элементов Hybrid Platform — Copilot, ИИ-ассистент, автоматизирующий запуск и оптимизацию кампаний. Copilot использует машинное обучение и анализ больших данных для оптимизации каждого этапа рекламной кампании. Этот инструмент автоматизирует процессы, учится на результатах и вносит изменения в реальном времени, улучшая эффективность размещений.

Как работает Copilot

Все, что нужно сделать рекламодателю — задать параметры KPI, загрузить креативы и запустить ассистента. Искусственный интеллект подбирает оптимальные алгоритмы, автоматически настраивает параметры и в режиме реального времени корректирует стратегию.

Основные этапы включают:

  • Анализ брифа и определение оптимальной стратегии — система анализирует заданные KPI и рекламные материалы, выбирая наиболее подходящие параметры.
  • Автоматическое подключение алгоритмов — Copilot настраивает таргетинг, распределяет бюджеты и выбирает рекламные форматы.
  • Оптимизация в реальном времени — алгоритмы отслеживают поведение пользователей и вносят корректировки, повышая конверсию.
  • Отчетность и аналитика — рекламодатели получают доступ к детальным отчетам в удобном формате, позволяя быстро корректировать стратегию.

Два главных столпа: перформанс и доступность

Здесь фокус на двух ключевых аспектах:

  • Высокий перформанс. Благодаря AI-оптимизации кампании достигают нужных KPI в 95% случаев.
  • Упрощение интерфейса. Программатик-реклама становится доступной широкому кругу рекламодателей.

Отдельного внимания заслуживает подход Hybrid к перформанс-маркетингу. Рекламодатели ожидают вместе с автоматизацией еще и реальных результатов. Алгоритмы оптимизации повышают CTR и снижают CPC, а также позволяют рекламодателям настраивать кампании на конкретные бизнес-цели, будь то рост продаж, привлечение лидов или повышение узнаваемости бренда.

Ефим Винокуров, директор продуктового направления Hybrid Platform (self-service):

Внедрение простого запуска рекламных кампаний в нашей DSP — это ответ на запрос рынка и наших прямых партнеров. Искусственный интеллект проникает все глубже в каждую сферу нашей деятельности, позволяет сократить затраты на внутренний персонал и нивелировать ошибки при запуске рекламных кампаний в программатик. Теперь Hybrid Platform подходит как крупным брендам и сетевым агентствам, так и среднему бизнесу с ограниченными бюджетами.

Результаты и преимущества Hybrid Platform

С момента официального релиза Copilot уже помог запустить более 100 кампаний для различных брендов. В 95% случаев рекламодатели достигали поставленных KPI, а автоматизация позволила сократить трудозатраты на 20% и повысить эффективность бюджета до 30%.

Основные преимущества использования Hybrid Platform:

  • Снижение трудозатрат — меньше времени на настройку и оптимизацию.
  • Экономия бюджета — сокращение неэффективных расходов за счет AI-анализа.
  • Гибкость — возможность работать с различными форматами рекламы и кастомизировать аудиторию.
  • Простота — удобный интерфейс, понятный даже тем, кто не является экспертом в программатик-рекламе.

Hybrid не ограничивается на адаптации к рынку — он создает будущее программатик-рекламы. Если вы хотите получить максимум от диджитал-рекламы, узнайте, как это сделать.

Hybrid
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