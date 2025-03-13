Программатик-реклама нового поколения: как Hybrid упрощает сложные технологии с помощью ИИ

Hybrid Platform внедрила ИИ-ассистента Copilot, который упрощает программатик-рекламу, автоматизируя запуск и оптимизацию кампаний. Результатами команда проекта поделилась с Sostav.
Крупные рекламные площадки и сети давно идут по пути упрощения рекламных кабинетов, расширяя границы для рекламодателей разного уровня. Но до недавнего времени независимые платформы:
- оставались сложными в использовании;
- требовали глубоких технических знаний и значительных затрат на специалистов.
Hybrid Platform — одна из первых среди независимых программатик-платформ, предлагает инновационное решение этой проблемы. Одна из немногих держит акцент на развитии self-service программатик-решений. Платформа предоставляет понятный интерфейс и трансформирует процесс запуска рекламных кампаний, используя технологии искусственного интеллекта. Теперь сложные процессы, которые ранее требовали участия целых команд специалистов, можно реализовать буквально в несколько кликов.
Один из ключевых элементов Hybrid Platform — Copilot, ИИ-ассистент, автоматизирующий запуск и оптимизацию кампаний. Copilot использует машинное обучение и анализ больших данных для оптимизации каждого этапа рекламной кампании. Этот инструмент автоматизирует процессы, учится на результатах и вносит изменения в реальном времени, улучшая эффективность размещений.
Как работает Copilot
Все, что нужно сделать рекламодателю — задать параметры KPI, загрузить креативы и запустить ассистента. Искусственный интеллект подбирает оптимальные алгоритмы, автоматически настраивает параметры и в режиме реального времени корректирует стратегию.
Основные этапы включают:
- Анализ брифа и определение оптимальной стратегии — система анализирует заданные KPI и рекламные материалы, выбирая наиболее подходящие параметры.
- Автоматическое подключение алгоритмов — Copilot настраивает таргетинг, распределяет бюджеты и выбирает рекламные форматы.
- Оптимизация в реальном времени — алгоритмы отслеживают поведение пользователей и вносят корректировки, повышая конверсию.
- Отчетность и аналитика — рекламодатели получают доступ к детальным отчетам в удобном формате, позволяя быстро корректировать стратегию.
Два главных столпа: перформанс и доступность
Здесь фокус на двух ключевых аспектах:
- Высокий перформанс. Благодаря AI-оптимизации кампании достигают нужных KPI в 95% случаев.
- Упрощение интерфейса. Программатик-реклама становится доступной широкому кругу рекламодателей.
Отдельного внимания заслуживает подход Hybrid к перформанс-маркетингу. Рекламодатели ожидают вместе с автоматизацией еще и реальных результатов. Алгоритмы оптимизации повышают CTR и снижают CPC, а также позволяют рекламодателям настраивать кампании на конкретные бизнес-цели, будь то рост продаж, привлечение лидов или повышение узнаваемости бренда.
Ефим Винокуров, директор продуктового направления Hybrid Platform (self-service):
Внедрение простого запуска рекламных кампаний в нашей DSP — это ответ на запрос рынка и наших прямых партнеров. Искусственный интеллект проникает все глубже в каждую сферу нашей деятельности, позволяет сократить затраты на внутренний персонал и нивелировать ошибки при запуске рекламных кампаний в программатик. Теперь Hybrid Platform подходит как крупным брендам и сетевым агентствам, так и среднему бизнесу с ограниченными бюджетами.
Результаты и преимущества Hybrid Platform
С момента официального релиза Copilot уже помог запустить более 100 кампаний для различных брендов. В 95% случаев рекламодатели достигали поставленных KPI, а автоматизация позволила сократить трудозатраты на 20% и повысить эффективность бюджета до 30%.
Основные преимущества использования Hybrid Platform:
- Снижение трудозатрат — меньше времени на настройку и оптимизацию.
- Экономия бюджета — сокращение неэффективных расходов за счет AI-анализа.
- Гибкость — возможность работать с различными форматами рекламы и кастомизировать аудиторию.
- Простота — удобный интерфейс, понятный даже тем, кто не является экспертом в программатик-рекламе.
Hybrid не ограничивается на адаптации к рынку — он создает будущее программатик-рекламы. Если вы хотите получить максимум от диджитал-рекламы, узнайте, как это сделать.