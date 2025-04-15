Кейс O’STIN и Ailove: как эфиры со стилистом в VK повысили вовлеченность аудитории

Каким бы известным ни был бренд, без активного присутствия в соцсетях есть риск стать забытым или как минимум прослыть несовременным. O’STIN решил нетривиально представлять новые коллекции за счет интерактивного контента в соцсетях. С этой задачей бренд обратился в агентство Ailove. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Задача: продвижение и освещение новых коллекций

Команде агентства предстояло разнообразить контент в аккаунтах O’STIN в соцсетях. Для этого нужно было подобрать необычный и новый способ представления позиций из новой коллекции бренда. Еще одной задачей было вовлечь активных пользователей в коммуникацию в комментариях.

Решение: эфиры со стилистом

Чтобы достичь поставленных целей, команды Ailove и O’STIN разработали концепцию эфиров в VK с участием профессионального стилиста. Стилист-инфлюенсер самостоятельно составляет модные образы, базированные на актуальной коллекции бренда или новинках сезона. Каждый эфир новые модели показывают образы от O’STIN, чтобы контент получался разнообразным, а аудитория не успела заскучать.

Для роста вовлечения пользователей во время некоторых эфиров проводят конкурсы в режиме реального времени с призами — сертификатами на шопинг от O’STIN. Эфир заранее анонсируют в аккаунтах бренда и стилиста в соцсетях — чтобы привлечь как можно больше аудитории.

Часто эфиры поддерживают тематические коллекции и инфоповоды: например, стилист готовит парные образы для Дня всех влюбленных, показывает детские образы, составляет примеры нарядов на Новый год. За счет этого аудитория не успевает заскучать и постоянно получает идеи для стилизации образов под все актуальные поводы.

Постепенно сформировалось устойчивое комьюнити, которое ждет очередной прямой эфир и комментирует образы, демонстрируемые на прямом эфире, включается в обсуждение трендов и стилистических приемов.

Многие бренды инициируют прямые эфиры, так как тренд на стримы только растет. O’STIN проводит их ежемесячно, приучая аудиторию к этому типу контента.

Результаты

Всего провели более 20 эфиров. Изначально эфир запускали в тестовом варианте — без моделей, — а после положительной реакции аудитории решили добавить и моделей. Обычно в эфире участвуют две девушки, но бывают и специальные эфиры с детьми, а также смешанные: с молодыми людьми и девушками.

Проект стал ежемесячным, что помогает креативно «подсветить» позиции из новой коллекции, а также запуск специальных коллекций и коллабораций. Например, в прямом эфире мы рассказывали про коллаборацию O’STIN и «Яндекс Пэй», где освещали коллекцию Online Only.

Стилист Елена Петрова стала постоянной ведущей — пользователи в комментариях весьма положительно реагируют на ее персону, делают комплименты, активно задают вопросы про стиль и сочетания в одежде.

В среднем посты с эфиром набирают от 50 до 200 комментариев. В начале проекта средние просмотры достигали 10 тыс., последние эфиры достигают 300 тыс. просмотров.

Потамия Колчева, аккаунт-менеджер Ailove: Когда бренд готов на эксперименты, можно достичь многого. Кейс O’STIN с прямыми эфирами при участии стилиста доказывает, что нестандартные механики дают буст в развитии бренда, а наладить прямой диалог с аудиторией можно легко.

Диана Кизиченкова, менеджер группы медиаконтента O’STIN: За год сотрудничества с агентством Ailove по проекту прямых эфиров мы заметили стабильный рост ключевых метрик — как среди онлайн-зрителей, так и среди тех, кто возвращался к записям позже. Благодаря креативному подходу команды агентства и тщательной работе по анонсированию эфиров в наших аккаунтах в соцсетях количество просмотров выросло в несколько раз, что свидетельствует о растущем интересе аудитории к нашему контенту. Особенную роль сыграл правильный выбор стилиста. Все наши прямые эфиры вела Елена Петрова, ее участие в эфирах и других публикациях регулярно выводило материалы в топовые позиции наших соцсетей, подтверждая ее популярность и доверие среди нашей аудитории.

Александра Заречнева, руководитель группы по работе с клиентами Ailove: Эфиры со стилистом — совершенно новый, экспериментальный формат, который перерос в долговременную и эффективную с точки зрения бизнеса историю. Будем и дальше следить за стримами и думать, как можно улучшить и обогатить эфиры, а параллельно — создавать новые форматы.

Состав творческой группы

O’STIN (клиент)

Начальник группы медиаконтента: Ирина Верстюк

Менеджер группы медиаконтента: Диана Кизиченкова

Ailove (агентство)

Продюсер: Валерия Соколова

Аккаунт-менеджер: Потамия Колчева

Руководитель группы по работе с клиентами: Александра Заречнева