Как «Дикси» запустил «Заклинателя» в стратосферу

В рамках акции «Заклинатели» команда «Дикси» совместно с VK реализовала спецпроект в мини-аппе: каждый пользователь мог сгенерировать уникального персонажа через ИИ. Команда ретейлера «Дикси» и OMD OM Fuse рассказала Sostav об акции с собственными игровым приложением и запуском игрушки в космос.

В мини-приложении пользователи получали голоса за чеки из «Дикси», подписку на сообщество ретейлера в VK, и у них была возможность отдать свои голоса за самых интересных персонажей. Персонаж, набравший наибольшее количество баллов, стал прототипом для реальной игрушки. Фигурку победителя напечатали на 3D-принтере и отправили в стратосферу на высоту до 40 км от уровня Земли.

Стратосферный запуск осуществили в Переславле-Залесском. По мере подъема стратостат прошел несколько слоев облачности, перепады температур от +20 до -55 градусов по Цельсию и через полтора часа после старта достиг высоты 32 км, что в 3 раза выше, чем летает большинство самолётов. Оболочка стратостата лопнула точно в рассчитанном районе, и после нескольких секунд невесомости стратосферная платформа начала спуск. Команда, заранее выехавшая в район расчетной посадки, забрала платформу уже через 5 минут после приземления. Запуск прошел полностью успешно!

Об акции

В феврале 2025 года ритейлер запустил акцию «Заклинатели», ориентированную на детскую аудиторию от 6 до 14 лет. «Заклинатели» стали первой стимулирующей акцией в «Дикси», в которой офлайн-выдачу соединили с онлайн-активацией. Было разработано собственное мобильное приложение с игрой: каждый пользователь мог создать волшебного персонажа и вступить в схватку с противником в мире «Астралис».

Игра предусматривала артефакты, которые позволяли прокачать героя для участия в боях на арене «Кольцо Феникса». Карточки с артефактами и персонажами можно было получить за покупку от 700 руб. в чеке или покупку товаров спонсоров. Коллекция состояла из 26 карточек с уникальными номерами: чтобы добавить персонажа или артефакт в игру и получить бонусы, нужно было зарегистрировать номера в приложении. А благодаря AR-технологии пользователи могли оживить персонажа или артефакт наведением камеры на картинку.

Наталья Тихонова, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью: Мы объединили онлайн и офлайн: аудитория соприкасалась с акцией на этапе покупок в сети магазинов и более активно вовлекалась в нее уже внутри собственного игрового приложения бренда. «Вишенкой на торте» стал запуск игрушки победителя конкурса в мини-аппе VK в стратосферу — он прошел успешно, как и сама акция.

Норенко Мария, руководитель команды диджитал-спецпроектов OMD OM Fuse: При проработке спецпроекта перед командой стояла задача реализовать яркий и запоминающийся проект, анонсирующий выход собственной игры Дикси, который позволили бы прокоммуницировать не только со взрослыми, но и с главными ценителями игровой вселенной — детьми. Учитывая специфику аудитории, их интересов и особенностей медиапотребления, родилась идея — создать не просто интерактивный диджитальный спецпроект, но объединить виртуальное с реальным. Так появились персонажи, которые генерируются с помощью ИИ, и конкурс — в результате которого, лучший, по мнению участников проекта, персонаж обретает физическую оболочку и запускается в стратосферу, проживая целую маленькую жизнь.

Илья Амосов, менеджер проектов OMD OM Fuse: Запуск в стратосферу распечатанного персонажа из конкурса не только создал вау-эффект среди аудитории, но и помог усилить уникальное сообщение бренда в анонсирующих промоматериалах.

Команда проекта

«Дикси»(клиент)

Руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью: Наталья Тихонова

Руководитель отдела диджитал-продвижения: Ольга Вороватова

Менеджер медиа отдела диджитал-продвижения: Ольга Егорова

OMD OM Group (агентство)

Управляющий директор OMD AMS: Мария Уколова

Директор по работе с клиентами в цифровых медиа OMD AMS: Елизавета Калинина

Руководитель диджитал-группы OMD AMS: Екатерина Гусакова

Менеджер спецпроектов в цифровых медиа OMD OM Fuse: Алина Хайретдинова

Менеджер проектов OMD OM Fuse: Илья Амосов

Руководитель группы спецпроектов в цифровых медиа OMD OM Fuse: Мария Норенко

Медиаспециалист OMD AMS: Дарья Сидорук