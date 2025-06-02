«Жар-Птица» и Fenix Promotion Group: как интегрироваться в автоспорт

В мире, где потребители ежедневно подвергаются сотням рекламных сообщений, компании всё чаще ищут нестандартные пути коммуникации со своей целевой аудиторией. Традиционные каналы рекламы постепенно теряют эффективность, заставляя маркетологов обращаться к событийному маркетингу — направлению, которое не просто формирует имидж, но и решает конкретные бизнес-задачи. Команда проекта рассказала Sostav о результатах и реализации сотрудничества.

Партнерство между банным комплексом «Жар-Птица» и Fenix Promotion Group началось в 2024 году по инициативе команды маркетинга «Жар-Птицы», которая искала новые площадки для взаимодействия с премиальной аудиторией. После успешного первого опыта сотрудничества, компании приняли совместное решение продолжить партнерство в 2025 году, расширив форматы интеграции.

Интеграция в фестивали и спортивные мероприятия выгодно отличается тем, что реклама в них воспринимается аудиторией органично, без отторжения. Подобный формат позволяет компаниям экспериментировать с новыми методами презентации продуктов и услуг, одновременно работая над качественными показателями бизнеса — например, расширением аудитории и повышением узнаваемости бренда.

Задачи

Имиджевая реклама.

Привлечение потенциальной целевой аудитории.

Нестандартное продвижение услуг банного комплекса.

Решение

Путем совместной работы маркетинга «Жар-Птицы» и Fenix Promotion Group была разработана стратегия интеграции в крупный гоночный фестиваль, собирающий свыше 5 тыс. человек, с использованием различных маркетинговых инструментов: диджитал-продвижение, промоактивности и product placement.

Реализация

Стоимость размещения рекламы на традиционных площадках — в торговых центрах, метро или наружной рекламе — по коммерческому прайсу часто исчисляется миллионами рублей. При этом интеграция в спортивные мероприятия зачастую оказывается более выгодной альтернативой, позволяющей сократить расходы на продвижение примерно на треть или реализовать совместные проекты на взаимовыгодных условиях.

В рамках событийных мероприятий партнерам доступны разнообразные опции: от организации собственных фотозон и продажи мерча до проведения презентаций. Благодаря креативному подходу команды «Жар-Птицы» и Fenix Promotion Group, банный комплекс разместил свой брендинг на территории автодрома, организовал раздачу промоматериалов и, самое главное, интегрировался в церемонию награждения — кульминационный момент соревнований, где пилотам вручили подарки от банного комплекса.

Особенно важно отметить, что именно церемония награждения привлекла внимание репортерских групп таких телеканалов, как «Россия 2», «Канал 360» и «Автоплюс». Телевизионные репортажи значительно расширили охват за пределами самого мероприятия.

Помимо непрямой рекламы, интеграция в спортивные события позволяет партнерам поддерживать лояльность ключевых клиентов и сотрудников. В рамках партнерского пакета «Жар-Птица» получила квоту билетов для руководства и персонала компании, что стало бонусом сотрудничества.

Вячеслав Никаноров, основатель Fenix Promotion Group: Спортивные мероприятия, в частности, авто- и мотоспорт, является отличной не перенасыщенной рекламной площадкой для продвижения товаров и услуг любого бренда. В случае с банным комплексом «Жар-Птица» мы видим успешный пример взаимовыгодного сотрудничества. Команда маркетинга «Жар-Птицы» четко определила потенциал автоспорта как канала коммуникации с премиальной аудиторией пилотов, управляющих дорогими гоночными суперкарами. Наше агентство помогло реализовать эту стратегию, создав эффективные форматы интеграции. Благодаря совместным усилиям удалось не только повысить узнаваемость бренда, но и дать возможность целевой аудитории попробовать их продукт, что впоследствии непременно конвертируется в количественные маркетинговые показатели.

Юлия Борович, директор по маркетингу банного комплекса «Жар-Птица»: Мы не первый год поддерживаем автоспортивные мероприятия, поскольку видим в этом не только имиджевую выгоду, но и возможность внести вклад в развитие российского автоспорта. Наша аудитория ценит качество и премиальный опыт — те же ценности исповедуют и любители автогонок. Решение о сотрудничестве с Fenix Promotion Group было принято нашим департаментом маркетинга после тщательного анализа потенциальных каналов коммуникации с премиальной аудиторией. Первый опыт партнерства в 2024 году показал высокую эффективность такого подхода, что привело к расширению интеграции в 2025 году. Мы выбрали неагрессивный подход в рекламировании наших услуг, и нативная интеграция в спортивные события позволяет нам органично взаимодействовать с потенциальными клиентами.

Результаты и выводы

В условиях постоянного роста стоимости размещения в стандартных медиа, интеграция в событийный маркетинг становится эффективным инструментом для привлечения новой аудитории и поддержания лояльности существующих клиентов. Совместная работа маркетинговой команды «Жар-Птицы» и Fenix Promotion Group помогла банному комплексу охватить порядка 5 тыс. человек на самом мероприятии, а благодаря освещению в СМИ этот показатель оказался значительно выше.

Авто- и мотоспорт, где потребитель еще не так искушен рекламой, представляет собой перспективную площадку для брендов, стремящихся выделиться на фоне конкурентов. Такой подход не только обеспечивает заметность в насыщенном информационном поле, но и создает позитивные ассоциации с брендом, связывая его с эмоциями и впечатлениями от яркого спортивного события. Успех кейса демонстрирует, что когда инициативная компания находит правильного партнера для реализации своей маркетинговой стратегии, результат превосходит ожидания обеих сторон.