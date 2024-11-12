«билайн adtech» в 2024 году усилил продуктово-технический отдел

«билайн adtech» (рекламные технологии «билайн бизнес») трансформировал команду продуктово-технического направления. Диджитал-стрим в части продуктовой составляющей возглавил Никита Васильев. Развитие и поддержка диджитал-продуктов находится в компетенции Юлии Лазаревой, присоединившейся к «билайн adtech» ранее. Виктория Ткачук объединила продуктовый стрим мобильной рекламы. Павел Петлинский стал техническим директором «билайн adtech». Об этом Sostav рассказали представители платформы.

Никита Васильев в должности директора по диджитал-продуктам (CPO) будет отвечать за формирование и реализацию продуктовой стратегии направления диджитал-рекламы. Последние несколько лет Никита занимался запуском и развитием adtech- и финтех-продуктов в «Яндексе» и МТС Big Data, среди которых международная мобильная медиация, реклама в Telegram, скоринг для банков и страховых компаний.

В компетенцию Юлии Лазаревой входит выстраивание бизнес-процессов, направленных на экспертную поддержку и развитие диджитал-продуктов, включая ретейл-медиа. Ранее Юлия несколько лет работала в VK, где отвечала за агентское направление. В Ozon Юлия руководила развитием рекламного бизнеса Ozon Performance, занималась трансформацией продуктов и команд Ozon Click Out.

Виктория Ткачук, руководитель по развитию продуктов мобильной рекламы «билайн adtech», расширит свой продуктовый портфель за счет таргетированных голосовых звонков. Виктория работает в билайне более 8 лет. Вместе с таргетированными голосовыми звонками Виктория продолжит заниматься развитием направления таргетированных СМС-рассылок и платформой «билайн.ПРОдвижение». Объединение мобильных продуктов под управлением Виктории позволит выстроить единую стратегию развития в мобильном стриме и продолжить наращивать рыночное присутствие в сегментах мобильной рекламы.

Павел Петлинский возглавил техническую команду в роли технического директора «билайн adtech» — рекламных технологий билайн бизнес. В новой должности Павел управляет командами диджитал- и телеком-разработки и будет лидировать в единой стратегии технического развития. Ранее Павел работал в Ozon, где управлял разработкой рекламной платформы маркетплейcа, занимал позицию технического директора в Segmento, а также был директором по разработке портала Rambler.ru.

Напомним, что в прошлом году к команде присоединился Александр Худолей, возглавивший продуктово-технологическое направление в компании билайн adtech. Ранее Александр работал в Segmento, iConText Group, Rutube.

Александр Худолей, директор по продуктовому портфелю и стратегии «билайн adtech»: Усиление команды продукта, разработки и экспертной поддержки команды продаж позволит нам как компании двигаться еще быстрее с учетом запроса рынка, а также предлагать новые возможности и инструменты для решения бизнес-задач рекламодателей, наших клиентов.