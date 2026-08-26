Кабмин утвердил меры поддержки селлеров, пострадавших от атак на склады Wildberries

Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты маркетплейса Wildberries. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Пострадавшие селлеры смогут продлить на 12 месяцев сроки уплаты налога на добавленную стоимость (за исключением уплачиваемого НДС при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении упрощенной и автоматизированной упрощенной систем налогообложения, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года — июле 2027 года.

До конца 2026 года для пострадавших продавцов приостановят налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.

На шесть месяцев продлеваются предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности.

На меры поддержки могут рассчитывать юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

Ранее сообщалось, что селлеры испытывают трудности с получением документов об ущербе от ударов дронов. Это может помешать им получить меры поддержки.