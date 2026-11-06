Кабмин одобрил продажу лекарств в сельских почтовых отделениях

Правительство России одобрило продажу лекарств в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где нет аптек и медицинских организаций. Соответствующее постановление подписано в рамках мер по повышению доступности медикаментов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В перечень вошли свыше 100 наиболее востребованных препаратов для амбулаторного лечения. Речь идет о безрецептурных лекарствах, которые не требуют особых условий хранения.

Отпускать медикаменты смогут сотрудники почтовых отделений, прошедшие дополнительное обучение по их приемке, хранению и продаже. При этом консультировать покупателей по вопросам применения препаратов они не будут.

Кроме того, правительство определило Нижегородскую и Курскую области в качестве первых участников эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах. Они будут обслуживать жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий, где отсутствуют стационарные аптеки. В ассортимент не войдут препараты с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, лекарства с содержанием спирта более 25%, а также требующие особых условий хранения.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. По его итогам планируется отработать механизм организации такой торговли для последующего масштабирования.