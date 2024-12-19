«К себе нежно» и «Мастер и Маргарита» названы бестселлерами уходящего года

Из топ-100 самых продаваемых в 2024 году книг большинство пришлось на художественную литературу и нон-фикшен. Из классики в десятке самых популярных оказался роман Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщает РБК со ссылкой на рейтинг сети «Читай-город».

Рейтинг ста самых популярных книг четвертый год подряд возглавила «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко. Всего с момента выхода произведения в сети книжных магазинов было продано свыше 300 тыс. экземпляров книги.

На втором месте — сборник историй Джона Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь», а на третьем — советы по управлению финансами «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.

В топ-10 вошли также две книги из серии фэнтези-романов «Благословение небожителей» Мосян Тунсю, «Атомные привычки» Джеймса Клира, «Сказать жизни «ДА!» Виктора Франкла, а также «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамура, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и роман от Анны Джейн «Твое сердце будет разбито».

В рейтинге 2024 года преобладает художественная литература, наибольший прирост продаж показала сентиментальная проза. В топ-100 вошли 25 книг нон-фикшн, большинство из которых — по психологии.

Среди детских произведений наиболее популярными оказались «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой", первая книга Джоан Роулинг о Гарри Поттере, «Коралина» Нила Геймана, «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс.

В начале декабря свой рейтинг представили «Яндекс Книги». По версии сервиса, в число самых популярных у россиян произведений вошел новый роман Виктора Пелевина «Круть» .