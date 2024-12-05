«Яндекс Книги» подвели итоги года

В 2024 году пользователи «Яндекс Книг» чаще всего читали и слушали из художественных книг новый роман Виктора Пелевина «Круть», из нон-фикшен литературы — «Секс. Всё, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе сервиса.

Среднее время, которое подписчик проводит в «Яндекс Книгах» в месяц, выросло с начала года почти на треть.

В топ самых популярных художественных книг вошли романы, которые были экранизированы в 2024 году: «Евгений Онегин» Александра Пушкина (третья строчка в рейтинге), «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского (шестое место в списке), «Дюна» Фрэнка Герберта (девятая позиция). Есть в списке и современные остросюжетные книги — «Тоннель» Яны Вагнер (четвёртое место в топе), «Лес» Светланы Тюльбашевой (восьмая строчка).

Больше половины топа нехудожественной литературы составляют книги по психологии разной направленности: про отношения с собой, родителями, партнёрами и деньгами. Так, в рейтинг вошли «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского (четвёртое место), «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» Ольги Примаченко (10 строчка). В список самого читаемого нон-фикшена также вошли «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана и биография Илона Маска.

Самой дочитываемой книгой среди пользователей сервиса стал роман «Императорский Див. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, а самой обсуждаемой по количеству комментариев — «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидиса.

Всё больше читателей привлекают аудиокниги. 86% пользователей сервиса хотя бы раз выбирали аудиоформат. 17% переключаются между форматами. Количество времени, которое средний пользователь проводит за прослушиванием книг на умных устройствах, за год выросло больше чем на 42%. Также востребована функция виртуального рассказчика, запущенная в этом году на базе голосовых технологий «Яндекса» для книг, у которых нет аудиоверсий.