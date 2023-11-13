Win2Win Communications и Joonies: как провести рекламную кампанию на более 5 млн человек

Агентство Win2Win Communications провело для бренда подгузников Joonies образовательную кампанию, посвященную гармоничному сенсорному развитию малышей. В её рамках прошло исследование, в котором приняли участие 1,2 тыс мам, создан под ключ сайт с образовательными материалами и практическими советами от эксперта и реализована кампания по продвижению ресурса в соцсетях и СМИ. Команда агентства рассказала Sostav, как велась работа над проектом и как полученные результаты отразились на восприятии бренда Joonies его целевой аудиторией.

Цели и задачи

Наш клиент, производитель подгузников Joonies, хотел усилить своё позиционирование в качестве эксперта в области материнства и детства для того, чтобы повысить узнаваемость компании и лояльность к ней ЦА (родителей детей до трёх лет). Для достижения этой цели мы предложили бренду запустить социальную образовательную кампанию #ОбнимаяСJoonies, посвящённую гармоничному сенсорному развитию малышей — актуальной и перспективной теме, ещё «не занятой» другими брендами. Клиент одобрил нашу идею.

В рамках проекта мы ставили перед собой следующие задачи:

Повысить осведомлённость родителей о значимости гармоничного сенсорного развития в младенчестве и раннем детстве;

Оказать родителям практическую помощь в гармоничном развитии всех органов чувств малышей на разных этапах взросления, создав для них удобный образовательный сайт;

Транслировать активную позицию Joonies в качестве бренда, который помогает родителям лучше понимать и чувствовать своего ребёнка на ранних стадиях его развития.

Также после согласования деталей проекта с клиентом мы поставили себе цель охватить не менее 3,5 млн родителей в рамках кампании и собрать на образовательном сайте не менее 15 тыс пользователей.

Исследование для выявления болевых точек ЦА

В феврале 2023 года мы провели онлайн-опрос, посвящённый гармоничному сенсорному развитию детей. Его респондентами стали 1,2 тыс женщин старше 18 лет, которые имеют детей до трёх лет и живут в городах-миллионниках России.

Результаты исследования подтвердили актуальность выбранной нами темы: как выяснилось, сегодня большинство мам малышей в целом представляет, что такое гармоничное сенсорное развитие, однако половина из них не знает, как именно стимулировать его на каждом возрастном этапе.

Этот и другие выводы исследования позволили нам лучше понять, как мы можем оказать поддержку современным родителям в гармоничном сенсорном развитии детей, и послужили отправной точкой для подготовки контента в рамках кампании.

Создание и запуск образовательного сайта

В мае 2023 года мы разработали под ключ сайт Joonies.social, который стал главным элементом кампании #ОбнимаяСJoonies.

На этом портале родители малышей могут найти информацию и практические рекомендации, посвящённые сенсорному развитию детей в разные возрастные периоды, каждому из которых посвящён свой раздел («0−1 мес.», «1−3 мес.», «3−6 мес.», «6−9 мес.», «9−12 мес.», «12−18 мес.») и своё животное-символ с подгузников Joonies (щенок, пингвинёнок, слонёнок, бегемотик, тигрёнок и львёнок).

В этих разделах родители могут не только узнать о том, что происходит с ребёнком в конкретный возрастной период и какие умения формируются у него в это время, но и получить практические советы о том, как именно они могут помочь гармоничному сенсорному развитию малыша на данном этапе, взять на вооружение рецепты игр, в которые полезно играть с детьми этого возраста, и получить рекомендации по подбору игрушек. Весь образовательный контент для этих разделов мы подготовили совместно с приглашённым экспертом проекта — Ольгой Кельн, детским неврологом, многодетной мамой, автором книги «500 вопросов к детскому неврологу» и автором блога.

Помимо этого, на сайте можно познакомиться с результатами проведённого нами исследования, а также узнать больше о бренде Joonies.

Продвижение проекта

В продвижении кампании #ОбнимаяСJoonies и сайта Joonies.social основной упор мы сделали на работу с семейными блогерами с высокими просмотрами роликов (reels и stories), так как они располагают хорошо вовлечённой аудиторией, которая сильно пересекается с ЦА бренда. На коммерческой основе мы привлекли к сотрудничеству 11 топ- и мидл-блогеров (мам и детских специалистов) с аудиторией от 100 тыс до 2 млн подписчиков, а на бартерной — 19 мам-микроблогеров с аудиторией от 10 тыс до 100 тыс подписчиков. Инфлюенсеры рассказывали о гармоничном сенсорном развитии и делились ссылками на сайт кампании в своих reels и stories.

В качестве дополнительного инструмента продвижения мы использовали таргетированную рекламу VK: создали по шесть роликов для «VK Видео» и «VK Клипов», в которых делились советами по сенсорному развитию детей с родителями и приглашали их узнать больше на нашем сайте.

Помимо этого, вместе с Ольгой Кельн мы подготовили статью на тему «Почему детей нужно часто обнимать: 5 научных фактов», где также упомянули проведённое исследование и старт образовательной кампании — публикацию материала организовали на портале для родителей 7ya.ru и в его сообществах в соцсетях.

Результаты

Поднятая нами тема оказалась актуальной и вызвала отклик у мам: публикации у блогеров собрали 4 тыс комментариев, а у части из них подписчики делали репосты stories о кампании со словами о том, что открыли для себя нечто важное.

В результате проделанной работы мы превзошли составленные перед стартом кампании прогнозы и достигли следующих суммарных показателей:

Более 5 млн просмотров;

Более 16,6 тыс переходов на сайт проекта.

Кампания #ОбнимаяСJoonies внесла вклад в повышение осведомлённости родителей о важности гармоничного сенсорного развития и оказала им практическую поддержку посредством запуска образовательного сайта, а Joonies выступил как бренд, который помогает родителям лучше понимать и чувствовать своего ребёнка на ранних этапах его развития.

Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор Win2Win Communications: Будучи мамой я знаю, сколько вопросов возникает у родителей в первый год жизни малыша и с каким потоком информации — нередко противоречивой — им приходится иметь дело. Поэтому многим современным мамам и папам хочется, чтобы всё, что им нужно знать, было удобно собрано в одном месте и грамотно структурировано — причём, чтобы это были не просто теория и общие советы, а конкретные практические рекомендации, которые можно сразу же начать применять в ежедневном взаимодействии с ребенком. Именно эту концепцию мы постарались заложить в проект, главная задача которого — поддержать молодых родителей.