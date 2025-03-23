Jacquemus создал пижаму для пассажиров Air France

Air France представила эксклюзивные пижамы от люксового бренда Jacquemus. Партнерство стало частью обновленного концепта путешествий авиакомпании. Для пассажиров первого класса La Première предусмотрены усовершенствованные кресла, которые трансформируются в двухметровую кровать, и дизайнерские пижамы.

Комплект для сна выполнен из мягкого хлопка в темно-синем и красном цветах и двух различных стилях верха — с V-образным вырезом или с классическим круглым вырезом. Дополняют пижаму эмблемы Air France и Jacquemus.

Пижамы выдают в красной поплиновой сумке, которая украшена фирменными пуговицами модного дома. Комплекты доступны в четырех размерах — от S до XL.

«Этот уникальный комплект пижам, доступный только на борту в салонах La Première, подчеркивает наше стремление сделать путешествие незабываемым. Каждая деталь имеет значение, и это сотрудничество укрепляет нашу приверженность высочайшему уровню сервиса», — рассказали в авиакомпании.